Le sénateur Markey demande des réponses à Musk sur les imposteurs de Twitter

Le sénateur Ed Markey demandé des réponses du propriétaire de Twitter, Elon Musk, à propos de ses nouvelles politiques de vérification et d’usurpation d’identité vendredi après un Un journaliste du Washington Post a créé avec succès un faux compte vérifié se faisant passer pour le démocrate du Massachusetts.

Twitter semble avoir suspendu le programme de vérification Twitter Blue de 7,99 $/mois peu de temps après que le Post ait effectué son test alors que les usurpations d’identité de célébrités et de marques prolifèrent sur la plate-forme. Twitter a récemment perdu la confidentialité des clés et modération de contenu cadres.

Mais avant la pause, le Post a pu mettre en place un compte Twitter appelé “@realEdMarkey” en utilisant “un iPhone de rechange, une carte de crédit et un peu de créativité”. Le compte a reçu une coche bleue vérifiée, même si Markey a déjà deux comptes vérifiés légitimes. Même si le chèque bleu est censé être une caractéristique du Twitter Blue payant, le journaliste du Post a découvert que Twitter avait déclaré que le faux compte Markey avait été vérifié “parce qu’il est notable dans le gouvernement, les actualités, les divertissements ou une autre catégorie désignée”.

“Des garanties telles que la coche bleue de Twitter permettaient autrefois aux utilisateurs d’être des consommateurs intelligents et critiques d’actualités et d’informations sur la place publique mondiale de Twitter”, a écrit Markey dans sa lettre à Musk. “Mais votre prise de contrôle de Twitter, l’imposition rapide et aléatoire de changements de plate-forme, la suppression des garanties contre la désinformation et le licenciement d’un grand nombre d’employés de Twitter ont accéléré la descente de Twitter dans le Far West des médias sociaux.”

Markey a demandé à Musk de répondre d’ici le 25 novembre au sujet du processus de Twitter pour l’émission des coches bleues, de la façon dont son usurpation d’identité a été autorisée par Twitter et de la manière dont toute nouvelle vérification prévue fonctionnera à l’avenir.

« Permettre à un imposteur de se faire passer pour un sénateur américain sur Twitter est une affaire sérieuse que vous devez régler rapidement », a écrit Markey.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

