Le sénateur Markey condamne une émission télévisée basée sur les enregistrements de la sonnette Ring d’Amazon

Le sénateur démocrate et faucon de la vie privée Ed Markey, D-Mass., A clairement indiqué qu’il n’était pas amusé par une nouvelle émission de style filmée avec des extraits des sonnettes Ring d’Amazon.

Date limite a d’abord rendu compte de la nouvelle série syndiquée de MGM Television, “Ring Nation”, plus tôt ce mois-ci. L’émission, qui devrait être lancée le 26 septembre, présentera des clips vidéo de caméras de sonnette Ring et sera animée par la comédienne Wanda Sykes.

Le salon rassemble deux filiales d’Amazon : Ring et MGM, que la société a officiellement acquises plus tôt cette année.

Mais cela donne également une touche joyeuse à un produit qui a été critiqué comme un outil de surveillance et un symbole de dépassement par les forces de l’ordre. Selon Deadline, les clips de Ring incluraient des vidéos de “voisins sauvant des voisins, des demandes en mariage, des réunions militaires et des animaux idiots”.

“Avec Ring Nation, Amazon semble produire une publicité pure et simple pour ses propres produits et la masquer comme un divertissement”, a déclaré Markey dans un communiqué sur Twitter, partageant un Article du journaliste hollywoodien mettant en vedette sa critique de la série. “La plate-forme Ring a fait de la sur-police et de la sur-surveillance un problème pour les quartiers américains, et sa normalisation n’est pas une question de rire.”

Markey, qui a auparavant problèmes de confidentialité sondés et coopération policière chez Ring et Amazon, et a déclaré dans un communiqué que l’émission n’était “pas” les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique “” et a déclaré: “Amazon doit plutôt se concentrer sur la prise d’engagements solides en matière de sécurité et de responsabilité envers les utilisateurs de Ring et s’assurer que les voisins ne sont pas privés de leur la vie privée et les libertés civiles.”

Un porte-parole de la MGM a déclaré à Hollywood Reporter que l’émission obtient l’autorisation pour chaque vidéo “du propriétaire et de toute personne identifiable dans la vidéo ou des sociétés qui détiennent les droits sur les clips”.

Ring a pointé Hollywood Reporter vers un Audit par le Policing Project de la faculté de droit de l’Université de New York, qui indique qu’en raison de ses conclusions, l’entreprise “a mis en œuvre plus d’une centaine de modifications de ses produits, politiques et pratiques juridiques”. Ring a payé 25 000 $ pour aider aux coûts de l’audit, que le Policing Project a fait don à un groupe à but non lucratif, selon Hollywood Reporter.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

