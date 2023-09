Le sénateur Mark Warner sur la réglementation de l’IA : « Nous ne pouvons probablement pas tout résoudre d’un coup »

« Je suis très sensible à l’idée selon laquelle, en matière d’IA, nous ne devrions pas faire cela », a-t-il poursuivi, « mais si nous essayons d’aller trop loin, nous pourrions trouver des œufs d’oie » – ce qui ne veut rien dire.

Le Congrès est resté à l’écart de la réglementation tout au long de l’essor d’Internet et des médias sociaux, pour ensuite découvrir des préoccupations généralisées, notamment la confidentialité des données, les discours de haine, l’ingérence électorale, la désinformation et la domination du marché. Même après des années d’audiences tendues et de propositions législatives, Warner reconnaît que « notre bilan dans les médias sociaux est un gros zippo ».

Il craint que les législateurs ne subissent un sort similaire avec l’intelligence artificielle en essayant d’atténuer tout l’éventail des risques avec une seule loi – une législation complète que d’autres, y compris le sénateur. Todd Jeune (R-Ind.) Le doute est également réaliste. Au lieu de cela, Warner a vendu à ses collègues le fait de s’attaquer d’abord à des problèmes très ciblés : le potentiel des deepfakes générés par l’IA de perturber les élections et les marchés financiers.

« Là où j’en suis sur le front de la réglementation, c’est que nous ne pouvons probablement pas tout résoudre d’un seul coup », a déclaré Warner. « Mais où sont les deux domaines les plus immédiats dans lesquels l’IA pourrait constituer une menace quasi existentielle demain ?

Il a déclaré qu’il envisageait de nouvelles réglementations qui pourraient peut-être répondre aux préoccupations concernant les préjugés ou exiger des étiquettes pour les deepfakes générés par l’IA – bien que Warner ait déclaré qu’il avait des réserves quant à l’autorisation des entreprises d’appliquer des étiquettes.

Il envisage également une augmentation des sanctions prévues par les lois existantes lorsque l’IA est utilisée pour saper les élections ou les marchés. Mais qui pourrait payer ces sanctions en cas d’abus de la technologie – l’entreprise technologique ou ses utilisateurs – a été un point sensible pour le Congrès. Une loi créée à l’aube d’Internet, connue sous le nom d’article 230, a largement protégé les entreprises technologiques de toute responsabilité pour les actes de leurs utilisateurs.

« Même les plus grands défenseurs de l’article 230, lors de mes conversations avec eux ici sur la Colline, ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’article 230 soit transféré à AI », a déclaré Warner.

Un projet de loi ciblé aurait encore du mal à effacer un Congrès fortement divisé, en particulier celui qui traite de la sécurité des élections, a déclaré Warner. Mais il estime que cette solution a de meilleures chances que certaines des idées les plus radicales envisagées, notamment celle de créer une agence fédérale pour superviser l’IA. Warner a déclaré qu’il n’était pas contre cette idée, mais avec une Chambre contrôlée par les Républicains, « je ne mettrais pas tous mes œufs dans ce panier ».

Les tentatives de réglementation des technologies liées à la Chine, en particulier l’application de partage de vidéos TikTok, constituent une autre mise en garde, a déclaré Warner. Législation que Warner a présentée plus tôt cette année avec le whip de la minorité sénatoriale John Thune (RS.D.) qui donnerait au ministère du Commerce une plus grande surveillance des entreprises technologiques à capitaux étrangers, appelé le Loi RESTRICTIONS. 686 (118), « alignait les sénateurs deux par deux, comme l’arche de Noé » et a reçu la bénédiction de la Maison Blanche avant de stagner au milieu des attaques politiques du début de l’année.

Warner a déclaré qu’il était moins inquiet aujourd’hui de la domination de la Chine sur l’IA qu’il y a un an, même si des inquiétudes subsistent quant à l’utilisation par Pékin de la technologie pour faire progresser ses opérations militaires et de renseignement. Mais si le Congrès ne parvient pas à parvenir à un accord bipartisan sur la manière de lutter contre les problèmes de sécurité nationale posés par la technologie chinoise, a-t-il déclaré, alors les perspectives d’une législation globale sur l’IA semblent sombres.

« C’est tellement important, c’est plus du côté politique que du côté du fond, pour au moins montrer que nous pouvons faire quelque chose maintenant », a déclaré Warner. Même si l’industrie et d’autres groupes pensent que c’est tout ce que fera le Congrès, a-t-il ajouté : « Je prendrai ce risque parce que nous avons été si pathétiques sur les réseaux sociaux. Nous devons montrer que nous pouvons réellement poser des balises qui ont force de loi.

