Le sénateur Mark Kelly prend les devants sur le champ de bataille de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, a mené son rival républicain, le capital-risqueur Blake Masters, mais la course qui pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat américain était trop tôt pour être convoquée.

La victoire de Kelly aux élections spéciales de 2020 a donné aux démocrates les deux sièges au Sénat de l’Arizona pour la première fois en 70 ans. Il a été propulsé par l’évolution démographique rapide de l’État et l’impopularité du président de l’époque, Donald Trump.

Cette fois, le président impopulaire, Joe Biden, est du propre parti de Kelly, et l’environnement semble moins favorable aux démocrates.

La course en Arizona est l’une des rares compétitions ciblées par les républicains dans leur tentative de prendre le contrôle de ce qui est maintenant un Sénat à 50-50. C’est un test des percées que Kelly et d’autres démocrates ont faites dans un État autrefois dominé de manière fiable par les républicains et offriront des indices pour savoir si le succès démocrate ici était une aberration pendant la présidence Trump ou un phénomène durable.

Kelly a mené les premiers résultats mardi, qui reflétaient les bulletins de vote par correspondance retournés avant le jour du scrutin. On s’attendait à ce que Masters réduise cette avance à mesure que les bulletins de vote déposés en personne sont compilés. Les bulletins de vote par correspondance retournés mardi ou peu avant n’ont pas encore été signalés et seront comptés dans les prochains jours.

Avec des marges très minces entre les partis, il faut souvent des jours pour connaître les résultats des courses clés en Arizona, et il n’est pas rare que le candidat en tête le soir des élections finisse par perdre lorsque tous les votes sont comptés.

Kelly a remercié sa famille et ses partisans réunis à Tucson et a déclaré qu’il était convaincu qu’il l’emporterait une fois tous les bulletins comptés.

“Ce fut l’honneur de ma vie de représenter l’Arizona au Sénat des États-Unis”, a déclaré Kelly. “Et tant que je serai là, je serai honnête avec vous, je protégerai notre pays et notre démocratie.”

Kelly, 58 ans, a pris ses distances avec Biden, notamment sur la sécurité des frontières, et minimise son affiliation démocrate. Les maîtres sont sortis meurtris de la primaire républicaine controversée et ont eu du mal à collecter des fonds, mais les sondages suggèrent que la course est néanmoins proche.

L’identité politique de Kelly a été définie par deux extraits de sa biographie. Il a volé quatre fois dans l’espace en tant qu’astronaute de la NASA. Et il est marié à l’ancienne représentante américaine Gabby Giffords, qui a inspiré la nation en se remettant d’une blessure par balle à la tête. La fusillade lors d’un événement constituant en 2011 à Tucson a tué six personnes et en a blessé 13. Kelly et Giffords ont ensuite cofondé un groupe de défense du contrôle des armes à feu.

La campagne de Kelly s’est largement concentrée sur son soutien au droit à l’avortement, à la protection de la sécurité sociale, à la baisse des prix des médicaments et à la garantie d’un approvisionnement en eau stable au milieu d’une sécheresse, qui a réduit la coupe de l’eau du fleuve Colorado en Arizona.

Il s’est présenté comme un indépendant prêt à contrer son parti, à la manière du sénateur républicain américain John McCain, dont la mort a conduit à l’élection spéciale que Kelly a remportée en 2020.

Masters a tenté de pénétrer l’image indépendante de Kelly, l’alignant sur l’échec de Biden à sécuriser la frontière américano-mexicaine et à juguler l’inflation galopante.

“Mark Kelly n’est pas John McCain. Ce n’est même pas un Kyrsten Sinema », a déclaré Masters lors d’un événement de campagne le mois dernier, faisant référence à la sénatrice principale de l’Arizona connue pour ses combats politiques avec ses collègues démocrates. “C’est un vote tampon en caoutchouc pour l’agenda de Joe Biden.”

Près de la moitié des électeurs de l’Arizona affirment que l’économie est le problème le plus important auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 200 électeurs de l’Arizona. Et presque tous les électeurs ont déclaré que l’inflation était un facteur dans leurs votes, environ la moitié d’entre eux affirmant que c’était le facteur le plus important.

Près de 6 électeurs sur 10 disent que les politiques de Biden sont plus responsables de l’inflation que des facteurs indépendants de la volonté de Biden.

Près des deux tiers des électeurs se disent confiants de pouvoir faire face à leurs dépenses. De ce groupe, environ la moitié soutenait Kelly. Parmi les électeurs qui ne sont pas sûrs de faire face à leurs dépenses, environ la moitié a soutenu le candidat républicain au Sénat, Blake Masters.

Masters a remporté l’approbation de Trump après avoir affirmé que “Trump a gagné en 2020”. Sous pression lors d’un débat le mois dernier, il a reconnu qu’il n’avait pas vu de preuves que les élections avaient été truquées, mais a ensuite doublé la fausse affirmation selon laquelle Trump avait gagné.

Masters, 36 ans, a travaillé pendant la majeure partie de sa vie d’adulte pour l’investisseur technologique milliardaire Peter Thiel, qui a financé la course primaire de Masters mais a été plus avare lors des élections générales. Masters s’est fait aimer de nombreux électeurs primaires du GOP avec son penchant pour la provocation et la pensée contraire. Mais depuis lors, il a du mal à redéfinir son image pour les électeurs swing plus modérés qui décideront de l’élection de mardi.

Au cours de la primaire, Masters a appelé à la privatisation de la sécurité sociale, a adopté une position dure contre l’avortement et a promu une théorie raciste populaire auprès des nationalistes blancs selon laquelle les démocrates cherchent à utiliser l’immigration pour remplacer les Blancs en Amérique.

Masters a ensuite effacé certaines positions controversées de son site Web.

Pour environ les deux tiers des électeurs de l’Arizona, l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de Roe v. Wade, la décision qui reconnaissait un droit constitutionnel à l’avortement, a été un facteur important, selon AP VoteCast. Ces électeurs ont massivement préféré Hobbs à Lake et Kelly à Masters.

Une légère majorité d’électeurs approuvent la décision du gouverneur sortant Doug Ducey d’envoyer les migrants demandeurs d’asile aux États-Unis vers les États démocrates du nord. Une grande majorité – près de 8 sur 10 – est favorable à une présence accrue des forces de l’ordre à la frontière américano-mexicaine.

Dans un État qui a été le centre d’allégations sans fondement de fraude électorale, 9 électeurs sur 10 affirment que l’avenir de la démocratie aux États-Unis a été un facteur dans leurs décisions de vote. Parmi ces électeurs, plus favorisé Kelly que Masters.

Environ 4 personnes sur 10 ont désigné l’avenir de la démocratie en Amérique comme le facteur le plus important de l’élection.

Selon l’enquête, les électeurs latinos ou hispaniques représentaient environ 2 électeurs sur 10 en Arizona. Ils sont plus susceptibles de favoriser Kelly que Masters.

Environ un cinquième des partisans de Kelly sont latinos ou hispaniques ; un peu plus de 1 sur 10 des contributeurs de Masters le sont.

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

L’écrivain d’Associated Press, Terry Tang, a contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper et Bob Christie, The Associated Press