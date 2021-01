Le sénateur Lindsey Graham (R-SC) prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole américain le 7 janvier | Alex Wong / Getty Images

Graham remet en question la légitimité d’un procès après le départ de Trump. Mais Dems et certains chercheurs ne sont pas d’accord.

Le sénateur Lindsey Graham (R-SC) a publié dimanche une lettre appelant le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer – bientôt le chef de la majorité – à rejeter l’article de mise en accusation de la Chambre contre le président Donald Trump, qualifiant cet effort d’acte «inconstitutionnel» de «Vengeance» qui entravera le processus de «guérison nationale».

La lettre de Graham représente le dernier effort des républicains pour remettre en question la légalité et l’éthique du projet des démocrates de tenir un procès de destitution au Sénat pour Trump après son départ. Mais les démocrates soutiennent que tenir Trump pour responsable de son rôle dans l’incitation à l’assaut du Capitole américain – et potentiellement l’empêcher de reprendre ses fonctions – est un élément essentiel du rétablissement des normes démocratiques et de la stabilité en Amérique.

Dans sa lettre, Graham demande à Schumer de tenir un vote pour rejeter l’article de mise en accusation de la Chambre, qui devrait «bientôt», selon Représentant Jamie Raskin (D-MD), le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre.

Graham soutient que le Sénat a déjà rempli son devoir de défendre les élections lorsque «pratiquement nous tous» avons rejeté les appels de Trump à annuler les résultats des élections de 2020 lors de la certification par le Congrès de la victoire de Biden, et que la destitution alimentera davantage de division. (Sept sénateurs républicains, ainsi que 138 membres de la Chambre, ont voté contre la certification des résultats des élections.)

«Mais maintenant, dans votre premier acte en tant que leader de la majorité, plutôt que de commencer la guérison nationale à laquelle le pays aspire si désespérément, vous cherchez plutôt la vengeance et les représailles politiques», Graham écrit dans sa lettre. «Alors que le vice-président et les républicains du Sénat ont rejeté les actions inconstitutionnelles, vous cherchez à imposer au Sénat ce qui ne serait en soi qu’une action inconstitutionnelle de plus dans cette saga honteuse – le procès en destitution d’un ancien président.

Graham a également contesté le droit des démocrates de voter pour disqualifier définitivement Trump de ses fonctions à nouveau avec Trump hors de ses fonctions lors du procès de destitution du Sénat.

Le sénateur Tom Cotton (R-AR) s’est également demandé si Trump pouvait ou non être jugé au Sénat après sa démission. « Les fondateurs ont conçu le processus de destitution comme un moyen de destituer des fonctionnaires de la fonction publique – et non une enquête contre des citoyens privés », a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi. «La Constitution présuppose un bureau dont un fonctionnaire mis en accusation peut être destitué.»

Mais de nombreux experts affirment que la Constitution n’offre pas de directives claires sur cette question et laisse ouverte la possibilité d’une mise en accusation et d’un procès pour les représentants du gouvernement même après leur départ.

Il existe des exemples historiques de fonctionnaires jugés après avoir quitté leurs fonctions

Les démocrates ont cité d’anciens exemples de fonctionnaires, tels que des juges, jugés même après avoir quitté leurs fonctions. Selon le Wall Street Journal, la Constitution américaine est silencieuse sur la question, mais un rapport du Congressional Research Service – l’organisation de recherche interne du Congrès – a constaté que «bien que la question soit ouverte au débat, le poids de l’autorité universitaire convient que les anciens fonctionnaires peut être mis en accusation et jugé. »

Le rapport du CRS a cité l’exemple du secrétaire à la Guerre William Belknap, qui a été mis en accusation par la Chambre et jugé au Sénat en 1876, bien qu’il ait déjà démissionné après que des preuves aient émergé qu’il avait agi de manière corrompue.

Laurence Tribe, juriste à la Harvard Law School, a récemment écrit dans le Washington Post que «le poids clair de l’histoire, la compréhension originale et la pratique du Congrès renforcent les arguments en faveur de la conclusion que la fin de la présidence de Donald Trump ne mettrait pas fin à son procès au Sénat».

Tribe a écrit que les références de la Constitution à la destitution ne limitent pas le pouvoir de destitution en fonction du fait qu’un fonctionnaire exerce ou non ses fonctions. «Rien dans la Constitution ne suggère qu’un président qui s’est révélé être une menace mortelle pour notre survie en tant que république constitutionnelle devrait être en mesure de manquer d’horloge sur notre capacité à condamner sa conduite et à faire en sorte qu’elle ne se reproduise jamais». il a écrit.

Mais il n’y a pas de consensus sur ce point de vue. L’ancien juge de la Cour d’appel fédérale, J. Michael Luttig, a fait valoir que le procès au Sénat serait inconstitutionnel et a déclaré qu’il croit que seule la Cour suprême peut rendre un jugement définitif sur la question.

On ne sait pas encore exactement quand la Chambre enverra l’article de mise en accusation au Sénat, mais quand elle le fera, cela déclenchera immédiatement un procès. La condamnation d’un fonctionnaire mis en accusation nécessite un vote à la majorité des deux tiers au Sénat.

Comme l’explique Ian Millhiser de Vox, si cela se produit, il peut y avoir un vote sur la sanction – ce qui inclut la disqualification de Trump de ses fonctions à nouveau:

Si le fonctionnaire mis en accusation est condamné, le Sénat doit alors décider de la sanction à imposer à ce fonctionnaire. En vertu de la Constitution, «le jugement en cas de mise en accusation ne s’étendra pas au-delà de la révocation de ses fonctions et de l’interdiction d’exercer et de jouir de toute fonction d’honneur, de fiducie ou de profit aux États-Unis.» Le Sénat doit donc en fait décider si la simple révocation du fonctionnaire est une sanction appropriée ou si la destitution permanente est justifiée.

On ne sait pas combien de républicains du Sénat se joindraient aux démocrates pour voter soit pour condamnation, soit pour avoir interdit à Trump de reprendre ses fonctions. Mais les tensions croissantes entre Trump et l’establishment du GOP auraient incité le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell – bientôt chef de la minorité – à envisager d’agir contre Trump et de le condamner afin de réduire son influence sur le parti.