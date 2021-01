Alfred A. Knopf a annoncé lundi que la sénatrice Amy Klobuchar, démocrate du Minnesota et ancienne candidate à la présidentielle, écrirait sur les monopoles et ses recommandations sur la manière dont ils devraient être contestés dans un livre dont la sortie est prévue pour avril.

Le livre, «Antitrust: Prendre le pouvoir des monopoles de l’ère dorée à l’ère numérique», est un mélange d’histoire, de droit, d’anecdotes personnelles et de politique, englobant des sociétés telles que Standard Oil, Amazon et des sociétés pharmaceutiques de John D. Rockefeller. C’est également un plan pour la manière dont le Congrès et la nouvelle administration Biden pourraient ajuster l’approche des États-Unis à l’égard de leur réglementation.

« La consolidation des entreprises, le pouvoir de monopole, l’argent noir et les niveaux croissants d’inégalité des revenus sont des problèmes qui nécessitent un agenda pro-concurrence nouvellement revigoré », a déclaré Mme Klobuchar dans un communiqué. «Mon livre retrace l’histoire du mouvement antitrust américain, expliquant pourquoi c’était important lorsque le Sherman Antitrust Act a été adopté par le Congrès en 1890 et pourquoi il est encore plus important aujourd’hui. Il montre à quel point de nouvelles lois et une application plus efficace sont essentielles pour protéger les consommateurs américains et la libre entreprise. »

Mme Klobuchar, une ancienne procureure, siège au Comité judiciaire du Sénat et est le membre de premier rang de son sous-comité antitrust. Son prochain livre est né d’une conversation il y a environ trois ans avec Victoria Wilson, vice-présidente et rédactrice en chef de Knopf. Mme Klobuchar avait déjà écrit un mémoire, «Le sénateur d’à côté», et au cours de leur conférence, Mme Wilson l’a encouragée à écrire un autre type de livre.