Le sénateur Johnson conseille aux résidents de prendre des mesures pour prévenir les incendies résidentiels – Shaw Local

BUFFALO GROVE – La sénatrice d’État Adriane Johnson rappelle aux résidents de l’Illinois de tester, d’inspecter les dates d’expiration, de changer les piles des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et de remplacer tout appareil cassé ou périmé.

En 2014-2018, la National Fire Protection Association rapporte que près de trois décès par incendie domestique sur cinq aux États-Unis sont dus à des incendies dans des maisons sans avertisseurs de fumée ou sans avertisseurs de fumée non fonctionnels.

“Les incendies peuvent se produire en un clin d’œil et entraîner une perte soudaine et tragique”, a déclaré Johnson, D-Buffalo Grove. « Une bonne préparation peut être pertinente pour la survie et la prévention des incendies.

Une loi de l’Illinois de 2017 exige que des avertisseurs de fumée scellés d’une durée de 10 ans soient installés dans toutes les maisons construites avant 1988 ou qui n’ont pas de détecteurs de fumée câblés d’ici le 1er janvier 2023. Des programmes tels que “Be Alarmed!” fournir des détecteurs de fumée à piles dissimulées d’une durée de 10 ans aux résidents de l’Illinois par l’intermédiaire de leurs services d’incendie locaux et le personnel peut aider à obtenir et à installer ces détecteurs requis.

Le programme se concentre sur l’éducation à la sécurité incendie et l’installation d’avertisseurs de fumée et est administré conjointement par l’Illinois Fire Safety Alliance et le Bureau du commissaire des incendies de l’État de l’Illinois.

“Soyez alarmé!” met l’accent sur l’éducation des résidents de l’Illinois sur les dangers des incendies résidentiels et sur la manière d’empêcher les incendies de se produire dans la maison. Le programme propose également des démonstrations sur la façon d’installer correctement les avertisseurs de fumée.

“Il a été prouvé que des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels sauvent des vies”, a déclaré Johnson. “A l’approche de l’hiver, il est temps de vous assurer que vos avertisseurs de CO et de fumée fonctionnent correctement.”

Pour en savoir plus sur le programme « Soyez alarmé ! » programme, visite https://www.ifsa.org/alarms