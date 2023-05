Le sénateur John Kennedy fustigé pour ses commentaires sur les Mexicains

Pour autant de mensonges, de détournements et d’obscurcissements que font les politiciens, parfois, juste parfois, ils vous disent exactement à quel type de temps ils sont vraiment…

Entrez le sénateur américain John Kennedy, le gagnant le plus improbable d’aujourd’hui du prix de la conscience de soi. Le législateur de la Louisiane avait le micro lors d’une audience sur la crise en cours à la frontière américano-mexicaine lorsqu’il a lâché cette petite boutade raciste…

Au sens figuré, bien sûr… smh. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole, cependant, vous pouvez entendre les mots directement de la bouche de l’éléphant dans le clip vidéo ci-dessous.

A cette époque, selon Le gardien, L’administration Biden ne se sent probablement pas très différente du sénateur Kennedy, même si elle n’oserait pas le reconnaître en public. Blas Nuñez-Neto, responsable de la sécurité intérieure, s’est exprimé sur la question :

Nuñez a poursuivi en disant que l’administration adopte une position plus dure contre ceux qui traversent la frontière sans passer par le protocole approprié.

«Nous traitons humainement les non-ressortissants, les plaçons dans une procédure d’expulsion et renvoyons ceux qui n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis. Et les personnes qui n’utilisent pas les voies disponibles pour entrer aux États-Unis sont désormais confrontées à des conséquences plus sévères, notamment une interdiction de réadmission de cinq ans et d’éventuelles poursuites pénales.