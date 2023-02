Le sénateur John Fetterman reste à l’hôpital et subit des tests

WASHINGTON (AP) – Le sénateur de Pennsylvanie John Fetterman, qui a eu un accident vasculaire cérébral lors de sa campagne l’année dernière, est resté hospitalisé et a subi des tests après s’être senti étourdi, avec des tests jusqu’à présent négatifs pour un autre accident vasculaire cérébral ou une crise, a annoncé son bureau jeudi soir.

Une IRM à l’hôpital universitaire George Washington, ainsi que d’autres tests effectués par des médecins, excluent un nouvel accident vasculaire cérébral, a déclaré le directeur des communications de Fetterman, Joe Calvello, dans un communiqué jeudi soir.

Fetterman était surveillé avec un électroencéphalogramme (EEG) – un instrument qui mesure les ondes cérébrales – pour détecter les signes d’une crise, a déclaré Calvello.

“Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de crise, mais il est toujours surveillé”, a déclaré Calvello.

Calvello n’a donné aucune indication sur le moment où Fetterman pourrait quitter l’hôpital, mais avait déclaré mercredi soir que Fetterman était “de bonne humeur et parlait avec son personnel et sa famille”.

Fetterman s’est senti étourdi mercredi alors qu’il assistait à une retraite démocrate à Washington et s’est rendu à l’hôpital, y passant la nuit pour des tests.

En novembre, Fetterman, 53 ans, a remporté le siège détenu par le républicain maintenant à la retraite Pat Toomey après un concours acharné contre le candidat du GOP Mehmet Oz. Fetterman, qui était le lieutenant-gouverneur, a battu le célèbre chirurgien cardiaque de 5 points de pourcentage, renversant un siège qui était essentiel pour les démocrates détenant la majorité au Sénat. Plus de 300 millions de dollars ont été dépensés pendant la campagne, ce qui en fait la course au Sénat la plus chère en 2022.

Sa campagne a déraillé le 13 mai lorsqu’il a eu ce qu’il a appelé plus tard un accident vasculaire cérébral presque mortel quelques jours avant la primaire démocrate. Il a passé une grande partie du reste de la campagne en convalescence, refusant de divulguer son dossier médical ou de permettre à ses médecins de répondre aux questions des journalistes.

Oz a demandé si son adversaire était honnête sur les effets de l’AVC et si Fetterman était apte à servir, mais le démocrate a insisté sur le fait que ses médecins avaient déclaré qu’il pouvait se rétablir complètement.

À la suite de l’accident vasculaire cérébral, Fetterman a lutté contre un trouble du traitement auditif, un effet secondaire courant qui peut empêcher une personne de parler de manière fluide et de transformer rapidement une conversation parlée en sens.

Les effets de l’accident vasculaire cérébral étaient apparents dans la performance inégale de Fetterman lors du seul débat de la campagne d’automne lorsqu’il avait du mal à terminer des phrases et des mots confus.

Le soir des élections, il a déclaré à ses partisans en liesse qu’il s’était présenté pour “tous ceux qui ont déjà été renversés et qui se sont relevés”.

Fetterman, une présence à 6 pieds 8 pouces avec une tête rasée de près et une barbichette et connue pour porter des sweats à capuche et des shorts, a été lieutenant-gouverneur de 2019 à 2023. Il a été maire de Braddock, en Pennsylvanie, de 2006 à 2019.

The Associated Press