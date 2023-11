Le sénateur John Fetterman déclenche des manifestations anti-israéliennes en agitant le drapeau israélien

Nouvelles

Le sénateur John Fetterman a déclenché une foule de manifestants pro-Hamas au Capitole jeudi en agitant un petit drapeau israélien dans leur direction – et en plaisantant en disant que son état post-AVC rendait leur manifestation incohérente pour lui.

“Huer!” “Honte!” et “Quelle blague!” ont crié les manifestants alors que Fetterman (démocrate de Pennsylvanie) sortait du bâtiment du bureau du Sénat de Russell, tenant fièrement un petit drapeau étoile de David au-dessus de sa tête, selon les images. posté sur X par le groupe About Face : Veterans Against the War.

“Que voulons-nous? Cessez-le-feu ! Quand est-ce que nous le voulons? Maintenant!” Les manifestants ont également scandé, certains accusant Fetterman de « rendre un mauvais service à la Pennsylvanie » et de soutenir le « génocide » des Palestiniens.

L’homme de 54 ans a également déclaré à un chahuteur qu’il ne pouvait pas « complètement comprendre ce que vous dites » après avoir subi un accident vasculaire cérébral pendant la campagne électorale l’année dernière, ce qui a considérablement entravé sa capacité à traiter ce que les gens disent.

Un porte-parole du bureau de Fetterman n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’incident.

Plusieurs manifestants ont ensuite été arrêtés par la police du Capitole des États-Unis, a indiqué About Face dans son message.

“Jackass @JohnFetterman a vu des vétérans se faire arrêter et a ri”, a déclaré le groupe. «Nous avons demandé à voir @SenGillibrand. Nous avons été menottés. »

« Nous avons besoin de dirigeants qui écoutent les anciens combattants exigeant un #CeaseFireNow », ajoute-t-il.

Fetterman, qui a été élu progressiste en 2022, est devenu un fervent partisan d’Israël à la suite de l’attaque terroriste brutale du Hamas du 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 civils, dont 33 citoyens américains.

Environ 240 personnes ont également été prises en otage par des djihadistes du Hamas et sont actuellement détenues dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne a mené des frappes aériennes contre les commandants du groupe terroriste et a lancé une attaque terrestre.

“Dans mon bureau, j’ai affiché les affiches des Israéliens innocents kidnappés par le Hamas”, a déclaré Fetterman. dans une vidéo publiée sur X plus tôt cette semaine.

Fetterman, qui a été élu progressiste en 2022, est devenu un allié fidèle d’Israël à la suite de l’attaque terroriste brutale du Hamas du 7 octobre. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

« Ils resteront debout jusqu’à ce que chaque personne soit rentrée chez elle en toute sécurité. »

Fetterman a également rencontré plusieurs survivants de l’attaque terroriste et des familles des personnes prises en otages, tout en insistant sur le fait qu’il est trop tôt pour discuter de la fin du conflit.

« Nous devons soutenir Israël dans ses efforts visant à éliminer les terroristes du Hamas qui ont massacré des hommes, des femmes et des enfants innocents », a écrit le sénateur. 18 octobre le X.

Le sénateur pour son premier mandat, que l’on voit souvent dans les couloirs du Capitole portant son sweat à capuche Carhartt et son short de sport, a eu des propos durs envers ses collègues cherchant à dissocier l’aide d’Israël et de l’Ukraine. AFP via Getty Images

« Le Hamas ne veut pas la paix, il veut détruire Israël. Nous pourrons parler d’un cessez-le-feu une fois le Hamas neutralisé.»

L’ancien lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie est resté une critique sévère des efforts des Républicains du Congrès pour dissocier l’aide militaire américaine à Israël d’une proposition d’aide distincte à l’Ukraine alors que ce pays se défend contre l’invasion russe.

Le sénateur pour son premier mandat, que l’on voit souvent dans les couloirs du Capitole portant son sweat à capuche Carhartt et son short de sport, a eu des mots durs le mois dernier à propos d’une note rédigée par le sénateur JD Vance (R-Ohio) proposant un tel financement. diviser.

“F-k ça”, Fetterman dit le X.

Le Congrès délibère actuellement sur un dernier plan de financement pour Israël et l’Ukraine qui sera envoyé au bureau du président Biden, la Chambre ayant adopté la semaine dernière 14,3 milliards de dollars d’aide militaire à l’État juif.











