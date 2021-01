Le sénateur américain Josh Hawley (R-Missouri), qui a perdu son contrat de livre avec Simon & Schuster après avoir soutenu les allégations de fraude électorale du président Donald Trump, a décroché un nouvel éditeur pour « The Tyranny of Big Tech ».

L’éditeur indépendant Regnery Publishing, qui a publié des livres pour des auteurs conservateurs comme Michelle Malkin, Ted Cruz et Ann Coulter, a intensifié sa collaboration avec Hawley. Le président de Regnery, Thomas Spence, a écrit dans le Wall Street Journal de lundi qu’il publierait fièrement le tome de Hawley après la décision de Simon & Schuster de mettre le sénateur sur la liste noire. «Plus important que jamais.»

«Nous n’avons pas à être d’accord avec tout ou quoi que ce soit, M. Hawley le fait,» Dit Spence. «Nous demandons seulement si son livre est bien conçu et a quelque chose de vrai et de valable à dire. La réponse est oui. »

Aussi sur rt.com «La tyrannie des grandes technologies»? L’éditeur ANNULE le livre du sénateur Hawley sur la censure suite à sa contestation électorale

Ironiquement, Regnery a conclu un accord de distribution mondial avec Simon & Schuster pour tous ses titres depuis 2018, le géant de l’édition devra donc distribuer les livres de Hawley sur les marchés étrangers. Regnery distribue ses propres livres dans le pays.

Simon & Schuster avait prévu de publier « The Tyranny of Big Tech » en juin mais a brusquement annulé l’accord le 7 janvier, citant Hawley’s «Rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse» lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Le sénateur a appelé le mouvement «Orwellien» et a dit que c’était un «Attaque directe contre le premier amendement.» Il a juré à l’époque de poursuivre l’éditeur en justice et «Combattez cette culture d’annulation avec tout ce que j’ai.»

Ma déclaration sur la foule réveillée à @simonschuster pic.twitter.com/pDxtZvz5J0 – Josh Hawley (@HawleyMO) 7 janvier 2021

Hawley a également fait face à une pétition d’anciens élèves de la Yale Law School, son alma mater, pour le radier lui et d’autres sénateurs républicains dont les allégations de fraude lors de l’élection présidentielle du 3 novembre. « Incité » l’émeute du Capitole.

Spence a déclaré qu’environ 250 employés de maisons d’édition ont publié un communiqué exigeant « Aucun livre ne traite pour les traîtres. » Par «Traîtres», dit-il, ils signifient tout participant à l’administration Trump.

«La volonté de faire taire quelqu’un à cause de qui il est ou avec qui il s’associe est souvent appelée la culture d’annulation, mais je préfère un terme plus ancien, la liste noire, dont les associations historiques révèlent la laideur de ce qui se passe». Dit Spence. «Il n’y a pas si longtemps, les professionnels de l’édition auraient été horrifiés d’en être accusés. Aujourd’hui, ils rivalisent pour voir qui peut proclamer sa liste noire avec l’invective la plus féroce.

Aussi sur rt.com Les étudiants et anciens élèves de Harvard demandent à l’université de RÉVOQUER LES DEGRÉS de Ted Cruz, d’autres diplômés qui ont soutenu les revendications électorales de Trump

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!