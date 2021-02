Le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a promis que si les démocrates appellent des témoins lors du procès de destitution de Donald Trump, les républicains appelleront à leur tour d’éminents démocrates qui, selon eux, ont eux-mêmes utilisé un langage incendiaire.

S’adressant à Fox News lundi soir, Graham a déclaré qu’une partie de la stratégie des républicains dans le procès de destitution pourrait être d’appeler des démocrates qui ont utilisé un langage incendiaire similaire à celui de Trump le 6 janvier.

L’animateur Sean Hannity a déclaré à Graham qu’il voulait voir l’appel du GOP à des témoins, nommant spécifiquement le sénateur Chuck Schumer (D-New York), le président Joe Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et le vice-président Kamala Harris, qu’il dit devrait tous être interrogés sur les commentaires passés.

« Voici ce que je peux vous dire: si les directeurs de la Chambre veulent appeler un témoin, la défense appellera toutes les personnes que vous avez nommées, puis certaines, » promit le sénateur de Caroline du Sud.

Aussi sur rt.com Fox News décide de rejeter l’action en diffamation de Smartmatic de 2,7 milliards de dollars, qualifiée de « sans fondement »

Graham a ajouté que les démocrates ont «A déclaré la guerre à la présidence elle-même» et a déclaré que le procès de destitution, qui commence aujourd’hui, est entaché du fait que la Chambre a adopté l’article accusant Trump d ‘«incitation à une insurrection» sans avoir d’audience, de témoins ou de fournir une défense au président de l’époque.

Les partisans de la destitution, bien que Trump ne soit plus au pouvoir, ont fait valoir son discours à Washington, DC peu de temps avant que l’émeute du Capitole américain n’incite les partisans et les tourne vers la violence. Bien que Trump dénoncerait plus tard la violence et dirait à ces émeutes de « rentrer chez soi, » il a continué à promouvoir les théories de la fraude électorale pendant son discours et a dit à ses partisans de « Se battre comme un enfer. »

Graham n’est pas le premier sénateur républicain à soutenir que punir légalement un tel langage incendiaire ouvrirait un large filet à d’autres politiciens, en particulier aux démocrates.

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), qui a critiqué la procédure de destitution comme un «Affaire partisane», a dit à Fox cette semaine que si Trump commettait une infraction impénétrable, Schumer aussi quand il a dit à Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh qu’ils le feraient. « payer le prix » s’ils votaient en faveur d’une loi controversée sur l’avortement en Louisiane.

«Il est allé à la Cour suprême, s’est présenté devant la Cour suprême et a dit spécifiquement: ‘Hey Gorsuch, Hey Kavanaugh, vous avez déclenché un tourbillon. Et vous allez en payer le prix »» Dit Paul. «Cette formulation incendiaire, cette rhétorique violente de Chuck Schumer était si mauvaise que le juge en chef, qui dit rarement quelque chose publiquement, a immédiatement déclaré que ce genre de langage était dangereux alors qu’une foule tentait d’envahir la Cour suprême.

Aussi sur rt.com Le secrétaire d’État géorgien lance une « enquête factuelle » sur la demande de Trump de « trouver des votes » aux élections de 2020

Paul a souligné de nombreux autres démocrates, y compris Harris, qui a été critiqué par les conservateurs pour avoir promu un fonds de caution pour les manifestants Black Lives Matter. Bien qu’elle ait condamné les manifestations qui sont devenues violentes dans le passé, beaucoup ont souligné son soutien au fonds comme un soutien à la violence. Un homme qui a été renfloué à deux reprises, par exemple, fait face à des accusations, notamment d’avoir endommagé un commissariat de police.

«Kamala Harris a proposé de payer la caution des personnes qui ont tenté d’incendier le palais de justice et qui faisaient des émeutes dans les villes. Elle a offert de payer la caution. Est-ce que cela incite les gens à la violence quand on est prêt à payer des gens pour qu’ils sortent de prison après avoir commis des actes de violence? Kamala Harris devrait-il être destitué? Non, la réponse est non » dit-il, ajoutant que Trump n’a jamais « Fait quelque chose de proche de quoi » Harris l’a fait.

Pour que Trump soit effectivement condamné, les 50 démocrates du Sénat devront voter en faveur de la destitution, ainsi que 17 républicains.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!