Le sénateur Graham dit qu’il énonce l’évidence avec l’affirmation des émeutes de Trump

Le sénateur américain Lindsey Graham a défendu samedi l’idée qu’il y aurait des “émeutes dans les rues” si l’ancien président Donald Trump était poursuivi pour mauvaise gestion d’informations classifiées, affirmant qu’il condamnait la violence observée lors de l’émeute du Capitole l’année dernière.

“Ce que j’ai essayé de faire, c’est d’énoncer l’évidence”, a déclaré Graham, un républicain de Caroline du Sud et proche allié de Trump, à Steve Sedgwick de CNBC au Forum Ambrosetti en Italie.

“Voici ce que j’ai dit, le raid sur [former] La maison du président Trump, le candidat probable pour 2024, ferait mieux de porter ses fruits ici”, a-t-il ajouté. “S’il ne s’agit que d’une mauvaise gestion des informations classifiées, nous avons établi une norme en ce qui concerne Hillary Clinton.”

“Notre pays, les gens de notre côté, croient qu’en ce qui concerne le système judiciaire, il n’y a pas de règles concernant Trump, [it’s a case of] ‘attrapez-le, peu importe comment vous l’attrapez’, alors j’ai dit que si c’était similaire à ce qui est arrivé à Clinton et qu’il est poursuivi, ce sera l’un des événements les plus perturbateurs en Amérique”, a déclaré Graham.