Le sénateur Graham combat l’assignation à comparaître dans l’enquête électorale en Géorgie

ATLANTA (AP) – Les procureurs d’Atlanta ont déclaré qu’ils avaient besoin d’un grand jury spécial pour entendre le sénateur américain Lindsey Graham, car il pourrait être en mesure de donner un aperçu de l’étendue de tout effort coordonné pour influencer les résultats des élections générales de 2020 en Géorgie.

Le procureur de district adjoint principal du comté de Fulton, Donald Wakeford, a fait valoir cet argument mercredi lors d’une audience devant un tribunal fédéral à la demande de Graham d’annuler son assignation à comparaître. Brian Lea, un avocat de Graham, a fait valoir que la position de Graham en tant que sénateur le protégeait d’avoir à comparaître devant le grand jury spécial dans l’enquête pour savoir si l’ancien président Donald Trump et ses alliés avaient commis des crimes alors qu’ils cherchaient à annuler sa défaite électorale étroite en Géorgie.

Les avocats de Graham – y compris Don McGahn, qui a été avocat à la Maison Blanche sous Trump – ont réussi à déplacer la question de savoir si l’assignation devait être annulée de la Cour supérieure du comté de Fulton à la Cour fédérale.

La juge de district américaine Leigh Martin May a déclaré qu’elle espérait rendre une décision vendredi, mais qu’il lui faudrait peut-être jusqu’à lundi pour décider si Graham devait témoigner.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert son enquête au début de l’année dernière et un grand jury spécial doté d’un pouvoir d’assignation a été nommé en mai à sa demande. Le grand jury spécial a commencé à entendre des témoins, dont le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, en juin.

Willis a indiqué très tôt qu’elle était intéressée par un appel téléphonique entre Graham et Raffensperger en novembre 2020, peu après les élections. Raffensperger a déclaré à l’époque que Graham avait demandé s’il avait le pouvoir de rejeter certains bulletins de vote par correspondance et qu’il avait interprété cela comme une suggestion d’éliminer les votes légalement exprimés.

Willis a écrit dans un dossier judiciaire le mois dernier que Graham avait passé au moins deux appels téléphoniques à Raffensperger et aux membres de son équipe dans les semaines qui ont suivi les élections générales de 2020.

Au cours de ces appels, il “a interrogé le secrétaire Raffensperger et son personnel sur le réexamen de certains bulletins de vote par correspondance déposés en Géorgie afin d’explorer la possibilité d’un résultat plus favorable pour l’ancien président Donald Trump”, a écrit Willis.

Graham a également “fait référence à des allégations de fraude électorale généralisée lors des élections de novembre 2020 en Géorgie, conformément aux déclarations publiques faites par des affiliés connus de la campagne Trump”, a-t-elle écrit.

Lea a fait valoir que la Constitution américaine offre une protection absolue contre Graham étant interrogé sur les actes législatifs. Il a également déclaré que “l’immunité souveraine” protège un sénateur contre la convocation par un procureur de la République et que Willis n’a pas démontré les circonstances extraordinaires nécessaires pour obliger un haut fonctionnaire à témoigner.

Graham a dû décider de voter ou non pour certifier les votes de la Géorgie et a également proposé depuis une législation relative aux élections, de sorte que les appels téléphoniques faisaient partie de ses fonctions législatives, a expliqué Lea.

Wakeford a déclaré que même si l’équipe de Willis s’intéresse aux appels téléphoniques, ce n’est qu’un point de départ. Il a également contesté l’idée que les appels téléphoniques concernaient uniquement des questions législatives, affirmant que Graham cherchait à apporter des changements à la façon dont la Géorgie gérait les bulletins de vote par correspondance avant les élections de janvier 2021.

May a parsemé les deux parties de questions au cours de l’audience de deux heures, mais a averti les avocats de ne pas trop lire dans son interrogatoire, expliquant que c’est ainsi qu’elle s’assure qu’elle comprend le problème.

Si May n’annule pas entièrement l’assignation, Lea lui a demandé d’établir au moins des directives sur ce que Graham peut être demandé devant le grand jury spécial. Wakeford lui a demandé de ne pas annuler l’assignation et de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure du comté de Fulton. Il a déclaré que les deux parties peuvent négocier les sujets qui peuvent être couverts et que tout différend fondé sur des principes fédéraux peut être ramené au mois de mai.

La proposition de Wakeford reflète ce que May a ordonné lorsque le représentant américain Jody Hice a contesté son assignation à témoigner devant le grand jury spécial. Mais May a déclaré qu’elle ne ferait pas nécessairement la même chose dans cette affaire, notant que les avocats de Hice avaient accepté ces conditions.

Un groupe de six anciens procureurs fédéraux, dont l’ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, a déposé mercredi un dossier d'”ami du tribunal” dans l’affaire s’opposant à la requête de Graham visant à annuler son assignation à comparaître. Ils citent leurs décennies d’expérience et d’expertise collectives sur les questions soulevées par le sénateur.

“L’assignation reflète une enquête étroitement ciblée pour des preuves uniques qui sont très pertinentes pour une enquête criminelle en cours, plutôt qu’une expédition de pêche ou une intrusion dans la conduite législative”, indique leur mémoire.

May a demandé aux avocats de Graham de répondre à ce mémoire d’ici jeudi à midi et a dit à l’équipe de Willis de répondre à la réponse de Graham avant 9 heures du matin vendredi.

Kate Brumback, L’Associated Press