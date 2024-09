Le sénateur géorgien Jon Ossoff cherche à exercer un plus grand contrôle sur le directeur général des Postes après la crise du courrier

ATLANTA — Le sénateur démocrate américain Jon Ossoff de Géorgie a déclaré mercredi qu’il souhaitait que le Congrès ait plus de contrôle sur la sélection du directeur général des Postes américaines après une panne du service postal dans son État.

La loi sur la réforme du Postmaster General proposée par Ossoff obligerait le Sénat américain à confirmer la nomination d’un président à ce poste. À l’heure actuelle, ce poste est attribué par le Conseil des gouverneurs du service postal américain sans confirmation du Congrès. La législation permettrait également aux Postmaster General de rester en fonction pendant un maximum de deux mandats de cinq ans. Le poste n’est actuellement pas limité dans le temps.

« La débâcle de l’exécution par le service postal américain en Géorgie a été un échec de leadership et un échec de gestion, et elle a reflété le leadership incompétent et la gestion incompétente du directeur général des Postes lui-même », a déclaré Ossoff lors d’une conférence de presse mercredi.

Les législateurs de tous les États ont critiqué DeJoy pour sa gestion du service postal. La législation intervient alors que DeJoy a tenté de préoccupations concernant le squash depuis fonctionnaires électoraux Dans tout le pays, on constate que le système postal n’est pas préparé à gérer un afflux de bulletins de vote par correspondance avant les élections de novembre.

Les législateurs de Géorgie ont imputé la plupart des problèmes de livraison de courrier à des problèmes opérationnels au sein du centre postal de la banlieue d’Atlanta. USPS a regroupé plusieurs installations en une seule à Palmetto, ce qui était censé rendre le processus de livraison plus efficace.

Centres similaires Des bureaux de poste ont été créés à Richmond, en Virginie, et à Portland, dans l’Oregon, alors que le service postal tentait de faire face aux ralentissements de livraison et aux pertes financières à l’échelle nationale. Le volume de courrier de première classe a chuté de 80 % depuis 1997, car les envois emballés ont augmenté, ce qui a entraîné 87 milliards de dollars de pertes de 2007 à 2020.

Mais la Géorgie a été classée comme l’État le moins performant en matière de service postal. rapport sur la performance des services pour le deuxième trimestre 2024 qui a suivi le temps de transit pour la livraison du courrier. Ossoff a régulièrement pressé DeJoy pour des mises à jour sur la manière dont il prévoit d’améliorer les opérations de l’agence, une préoccupation qui a également été reprise par un certain nombre de membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis en Géorgie.

« Il s’agit de savoir si les personnes âgées reçoivent leurs médicaments par la poste », a déclaré Ossoff mercredi. « Il s’agit de savoir si les citoyens reçoivent les avis essentiels du tribunal – les convocations, les avis d’expulsion. Il s’agit de savoir si les petites entreprises peuvent fonctionner. Un service postal de haute qualité ne peut pas être un luxe. C’est une nécessité. »

Après l’ouverture de l’usine Palmetto, les taux de livraison ont ralentiLa Géorgie a enregistré un taux de livraison à temps de 90 % pour le courrier de première classe pendant la majeure partie de l’année 2023. Ce taux est tombé en dessous de 40% en mars, mais il a depuis rebondi au-dessus de 80 %.

Ossoff a visité Palmetto en juin. Il a reproché à DeJoy sa mauvaise gestion alors que des employés de tout l’État devaient déménager sur le site de Palmetto.

DeJoy a déclaré aux dirigeants locaux il prévoyait d’ajouter du personnel et a noté que le service postal de l’État s’améliorait.

Ossoff a déclaré mercredi que les Géorgiens méritaient mieux, affirmant qu’il s’attendait à un soutien bipartisan pour la législation.

« Il s’agit d’un travail d’une telle importance qu’il doit y avoir un véritable entretien d’embauche avec ceux que le peuple élira pour confirmer les plus importants fonctionnaires du gouvernement fédéral », a déclaré Ossoff.

___

Charlotte Kramon est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets peu traités. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon