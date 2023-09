Le sénateur Fetterman marchera sur la ligne de piquetage dans le Michigan alors que la grève de l’UAW entre dans sa deuxième journée

« Maintenant que nos constructeurs automobiles réalisent des bénéfices solides, il est temps de faire ce qu’il faut à ces mêmes travailleurs afin que l’industrie puisse en ressortir plus unie et compétitive que jamais », a-t-il poursuivi.

« Il y a quatorze ans, lorsque les trois grands constructeurs automobiles luttaient pour rester à flot, mon gouvernement et le peuple américain sont intervenus pour les soutenir. Il en a été de même pour les travailleurs de l’automobile de l’UAW, qui ont sacrifié leurs salaires et leurs avantages sociaux pour aider les entreprises à se remettre sur pied. « , a-t-il déclaré dans un déclaration Samedi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Les gars des concessionnaires vont vous dire : ‘L’UAW ceci et cela’, mais leurs lots sont désormais remplis de voitures », explique Ivan Drury, directeur des connaissances chez Edmunds, un fournisseur d’informations sur l’industrie automobile. Il estime qu’au niveau actuel des stocks et au rythme des ventes de véhicules, la plupart des acheteurs de voitures ne devraient pas remarquer beaucoup de changement avant quelques mois.

De nombreux analystes pensent qu’il faudra plusieurs semaines avant que les terrains des concessionnaires commencent à paraître un peu vides. Ford, General Motors et Stellantis ont constitué des stocks de véhicules avant la grève de jeudi soir, et l’UAW a décidé de limiter le débrayage à seulement trois usines – du moins pour l’instant.

La grève des travailleurs de l’automobile met à l’épreuve les objectifs de Biden en matière de travail et de climat

WASHINGTON — Deux des présidents Joe Biden Les principaux objectifs du Michigan – lutter contre le changement climatique et développer la classe moyenne en soutenant les syndicats – s’affrontent dans l’État clé du Michigan, sous le nom de United Auto Workers. faire la grève contre les plus grands constructeurs automobiles du pays.

La grève implique jusqu’à présent 13 000 travailleurs, soit moins d’un dixième du total des membres du syndicat, mais elle constitue un test rigoureux de la capacité de Biden à maintenir une coalition politique vaste et discordante tout en se présentant à sa réélection.

Biden tente de dynamiser le marché des véhicules électriques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de prévenir Chine de consolider son emprise sur une industrie en pleine croissance. Sa législation phare, connue sous le nom de Loi sur la réduction de l’inflation, comprend des milliards de dollars d’incitations pour mettre davantage de voitures propres sur les routes.

Cependant, certains membres de l’UAW craignent que la transition ne coûte des emplois, car les véhicules électriques nécessitent moins de personnes pour être assemblés. Même s’il y aura de nouvelles opportunités dans la production de batteries de grande capacité, rien ne garantit que ces usines seront syndiquées et elles sont souvent planifiées dans des États plus hostiles au travail organisé.

« Le président se trouve dans une position vraiment difficile », a déclaré Erik Gordon, professeur à la Ross School of Business de l’Université du Michigan. « Ce dont il a besoin pour devenir le président le plus pro-travailliste de tous les temps et le président le plus vert de tous les temps, c’est d’une baguette magique. »

Le syndicat réclame des augmentations importantes et de meilleurs avantages sociaux, et il augmente la pression avec sa frappe ciblée. Brittany Eason, qui a travaillé pendant 11 ans à l’usine d’assemblage Ford à Wayne, dans le Michigan, a déclaré que les travailleurs craignaient d’être « évincés par les ordinateurs et les véhicules électriques ».

« Comment voulez-vous que les gens puissent travailler facilement s’ils ont peur de perdre leur emploi ? » a déclaré Eason, qui prévoyait de marcher sur la ligne de piquetage ce week-end. Les véhicules électriques sont peut-être inévitables, a-t-elle déclaré, mais des changements doivent être apportés « pour que chacun puisse se sentir en sécurité dans son travail, sa maison et tout le reste ».