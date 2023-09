Le sénateur fait face à une pression croissante de la part de ses collègues démocrates pour qu’il démissionne

Le sénateur américain Robert Menendez fait face à des pressions croissantes de la part de ses collègues démocrates pour qu’il démissionne à la suite d’une inculpation fédérale pour corruption.

Le dernier à rejoindre le chœur est son compatriote sénateur du New Jersey, Cory Booker, qui a déclaré que « il est préférable de se retirer pour ceux que le sénateur Menendez a passé sa vie à servir ».

M. Menendez nie tout acte répréhensible et a jusqu’à présent rejeté les appels à la démission.

Les procureurs affirment qu’il a accepté des pots-de-vin en échange de faveurs politiques.

Le ministère de la Justice a inculpé M. Menendez et son épouse, Nadine, vendredi, pour corruption, complot en vue de commettre une extorsion et complot en vue de commettre une fraude en matière de services honnêtes.

Ils allèguent que M. Menendez a accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin au profit de trois hommes d’affaires du New Jersey ainsi que du gouvernement égyptien.

La déclaration du sénateur Cory Booker mardi intervient alors que des dizaines de démocrates ont appelé M. Menendez à se retirer.

M. Booker a publié une longue déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, affirmant que M. Menendez « mérite notre présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire ».

Mais, a-t-il ajouté, « les détails des allégations contre le sénateur Menendez sont d’une telle nature que la foi et la confiance des habitants du New Jersey ainsi que de ceux avec qui il doit travailler pour être efficace ont été profondément ébranlées. »

D’autres sénateurs démocrates ont adopté un ton similaire.

« La nature de ces accusations érode la confiance du public dans le Congrès », a déclaré Michael Bennett du Colorado dans un communiqué. « Personne n’a le droit de siéger au Sénat américain et il devrait se retirer. »

« J’espère qu’il choisira une sortie honorable et se concentrera sur son procès », a déclaré samedi John Fetterman, de Pennsylvanie.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, n’a cependant pas appelé à la démission de M. Menendez, affirmant que le sénateur « a droit à une procédure régulière et à un procès équitable ».

Plusieurs démocrates à la Chambre des représentants se sont joints à leurs collègues du Sénat pour réclamer son éviction, notamment l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, qui a déclaré que « ce serait probablement une bonne idée » que M. Menendez démissionne.

M. Menendez a effectivement démissionné de son poste de président de la puissante commission sénatoriale des relations étrangères après l’acte d’accusation, mais plusieurs démocrates du Congrès ont déclaré que son mandat au Sénat devrait également prendre fin.

Son inculpation fait suite à une enquête de plusieurs années du ministère de la Justice.

Au cours de l’été 2022, des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition au domicile de M. Menendez et ont trouvé des preuves d’accords de corruption, dont plus de 480 000 $ (390 000 £) en espèces, dont une grande partie était « fourrée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards et un coffre-fort ». « , affirment les procureurs.

L’acte d’accusation allègue également que M. Menendez a reçu « des paiements pour un prêt hypothécaire, un emploi peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres choses de valeur ».

Lors d’une conférence de presse lundi, M. Menendez a déclaré qu’il gardait l’argent caché chez lui « en cas d’urgence et en raison du passé de ma famille menacée de confiscation à Cuba ».

« Lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur principal du New Jersey », a-t-il déclaré.

Le sénateur, son épouse et deux hommes d’affaires nommés dans l’acte d’accusation devraient être officiellement inculpés mercredi à New York. Un troisième homme d’affaires inculpé dans cette affaire sera traduit en justice mardi.