Le sénateur Emil Jones III accusé de corruption – Shaw Local

SPRINGFIELD – – Le sénateur d’État Emil Jones III a été inculpé devant un tribunal fédéral de trois chefs d’accusation liés à ses relations avec une société de caméras aux feux rouges.

Jones, un démocrate de Chicago, est le fils de l’ancien président du Sénat Emil Jones Jr. Le jeune Jones siège au Sénat depuis 2009 après la retraite de son père. Il est chef adjoint de la majorité et préside la commission des activités autorisées.

Il est également candidat à sa réélection en novembre et n’a pas d’adversaire.

Les frais concernent législation Jones a lancé en 2019 un appel à une étude à l’échelle de l’État pour évaluer les caméras aux feux rouges, officiellement connues sous le nom de «systèmes automatisés d’application du code de la route».

Selon le document d’accusation, Jones a par la suite accepté de limiter la portée d’une telle étude aux caméras utilisées uniquement à l’intérieur de la ville en échange de paiements à lui-même et à un associé anonyme d’une personne identifiée uniquement comme “Individu A”, qui détenait une participation dans une entreprise de caméras aux feux rouges qui faisait des affaires avec des municipalités en dehors de Chicago.

Les procureurs allèguent que d’avril à septembre 2019, Jones a sollicité et accepté un paiement de 5 000 $ de l’individu A, ainsi qu’un paiement non spécifié et un emploi à l’associé identifié comme «individu B».

Les archives du Sénat indiquent que le projet de loi a été adopté par le Comité des transports le 12 novembre 2019, mais n’a jamais été voté par l’ensemble du Sénat.

Jones est également chargé d’organiser l’accord via le commerce interétatique en utilisant un compte de messagerie Google. Et il est accusé d’avoir menti aux agents fédéraux au cours de leur enquête sur l’affaire.

Jones est le deuxième sénateur de l’État de l’Illinois à faire face à des accusations liées à une entreprise de caméras aux feux rouges. En 2020, alors sénateur. Martin Sandoval, également démocrate de Chicago, étaitinculpé sur des accusations de corruption similaires liées à une société de caméras aux feux rouges identifiée comme SafeSpeed ​​LLC à la suite d’un raid sur son bureau Statehouse. Plus tard, il a démissionné de ses fonctions eta plaidé coupable à la corruption et à l’évasion fiscale.

Il a accepté de coopérer à une enquête en cours en échange d’une condamnation différée. Il est décédé en décembre 2020 des complications du COVID-19 et n’a jamais purgé de peine de prison.

Le président du Sénat Don Harmon, D-Oak Park, a publié mardi une déclaration appelant Jones à démissionner de son poste de direction et de la présidence du comité, mais s’arrêtant avant de demander sa démission.

“Ce sont de graves allégations”, a déclaré Harmon dans le communiqué. “Les membres du Sénat et tous les fonctionnaires doivent se tenir à une norme éthique élevée pour que le public ait confiance et foi en notre travail.”

Le chef de la minorité à la Chambre, Jim Durkin, R-Western Springs, a publié une déclaration plus cinglante, notant que Jones a rejoint une longue liste d’élus démocrates pour faire face à des accusations de corruption fédérale.

“Le Parti démocrate de l’Illinois est devenu une famille du crime organisé dont le seul but est de secouer les contribuables de l’Illinois”, a déclaré Durkin. « L’acte d’accusation d’aujourd’hui montre une fois de plus aux habitants de l’Illinois pourquoi les démocrates refusent d’adopter une véritable réforme de l’éthique ; ils sont trop corrompus.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.