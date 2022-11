Le sénateur Ed Markey réplique à Elon Musk après sa réponse aux questions sur l’usurpation d’identité

Le sénateur Ed Markey a réprimandé dimanche le propriétaire de Twitter, Elon Musk, pour sa réponse à la demande de réponses de Markey concernant les nouvelles politiques de vérification et d’usurpation d’identité de la plate-forme.

Après un Un journaliste du Washington Post a créé avec succès un faux compte vérifié prétendant être le démocrate du Massachusetts, Markey a partagé un lettre à Musk sur Twitter Vendredi, lui demandant “d’expliquer comment cela s’est produit et comment éviter que cela ne se reproduise”.

En réponse, Musk a répondu à Markey dans un tweeter dimanche et a dit: “C’est peut-être parce que votre vrai compte ressemble à une parodie?”

Markey n’a pas semblé apprécier la réponse de Musk.

“Une de vos entreprises est sous le coup d’un décret de consentement de la FTC. Le chien de garde de la sécurité automobile NHTSA enquête sur un autre pour avoir tué des gens. Et vous passez votre temps à vous battre en ligne. Réparez vos entreprises. Ou le Congrès le fera”, a écrit Markey dans un tweeter dimanche.

Twitter semble avoir suspendu le programme de vérification Twitter Blue de 7,99 $ par mois peu de temps après que le Post a effectué son test alors que les usurpations d’identité de célébrités et de marques prolifèrent sur la plate-forme.

Mais avant la pause, le Post a pu mettre en place un compte Twitter appelé “@realEdMarkey” en utilisant “un iPhone de rechange, une carte de crédit et un peu de créativité”. Le compte a reçu une coche bleue vérifiée, même si Markey a déjà deux comptes vérifiés légitimes.

Le chèque bleu est censé être une caractéristique du Twitter Blue payant, mais le journaliste du Post a découvert que Twitter avait déclaré que le faux compte Markey avait été vérifié “parce qu’il est notable dans le gouvernement, les actualités, le divertissement ou une autre catégorie désignée”.

Twitter a récemment perdu la confidentialité des clés et modération de contenu cadres.

“Des garanties telles que la coche bleue de Twitter permettaient autrefois aux utilisateurs d’être des consommateurs intelligents et critiques d’actualités et d’informations sur la place publique mondiale de Twitter”, a déclaré Markey. a écrit dans sa lettre à Musk. “Mais votre prise de contrôle de Twitter, l’imposition rapide et aléatoire de changements de plate-forme, la suppression des garanties contre la désinformation et le licenciement d’un grand nombre d’employés de Twitter ont accéléré la descente de Twitter dans le Far West des médias sociaux.”

Markey a demandé à Musk de répondre à ses questions par écrit avant le 25 novembre.

L’échange entre Musk et Markey sur Twitter n’est pas la première fois que la paire s’affronte.

Musk est également le PDG du constructeur automobile Tesla et les systèmes d’assistance à la conduite de Tesla portent la marque Autopilot et Full Self Driving aux États-Unis Lors d’une série d’accidents de Tesla en août 2021, Markey et le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) ont exprimé “sérieux soucis” sur la façon dont l’entreprise fait la publicité de ces technologies. Ils ont demandé à la Federal Trade Commission d’ouvrir une enquête.

Les sénateurs ont également appelé le National Highway Traffic Safety Administration en juin de prendre “des mesures d’enquête et d’application agressives sur les véhicules équipés de systèmes de conduite automatisés (ADS) et de systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS)” après que l’administration a publié des données montrant plus de 500 accidents dans des véhicules équipés de ces technologies.

– Lauren Feiner et Laura Kolodny de CNBC ont contribué à ce rapport.