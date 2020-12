WASHINGTON (AP) – Le sénateur de l’Illinois Dick Durbin est sur le point de devenir le principal démocrate du Comité judiciaire du Sénat, faisant de lui un allié clé de Joe Biden alors que le président élu navigue dans un climat de plus en plus partisan et dans certains des domaines politiques les plus controversés de Congrès.

Ce sera à Durbin, qui est également le démocrate n ° 2 au Sénat, d’aider Biden à atteindre ses objectifs en matière de candidats à la justice et d’immigration, deux domaines où le bipartisme s’est presque évaporé.

Biden et Durbin sont tous deux des négociateurs de la vieille école de Washington prêts à rechercher un compromis avec les républicains, et ils se connaissent bien. Les deux ont siégé au comité ensemble pendant de nombreuses années avant que Biden ne devienne vice-président en 2008.

Durbin dit que le comité prestigieux est devenu «une coquille de lui-même» pendant le mandat du président Donald Trump alors que les républicains poursuivaient leurs enquêtes sur les élections de 2016 tout en effectuant peu de surveillance de l’administration.

«Ce comité, qui a généralement été à l’honneur de tous les débats et questions majeurs en Amérique, s’est récemment replié sur les bancs arrière du Trumpisme, et je pense qu’il doit être ramené à sa place», a déclaré Durbin dans un entretien avec l’Associated Press.

Le président actuel, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, est un proche allié de Trump. La principale démocrate actuelle, la sénatrice californienne Dianne Feinstein, se retire du comité après avoir critiqué qu’elle a été trop conciliante envers les républicains.

Durbin a déclaré qu’il pensait qu’il y avait des problèmes de politique qui devaient être abordés immédiatement l’année prochaine, comme le rétablissement du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants. L’administration Trump a imposé des restrictions au programme, également connu sous le nom de DACA, qui a été créé par le président Barack Obama et a permis aux personnes amenées illégalement aux États-Unis en tant qu’enfants de rester en tant que résidents légaux.

Il reste à voir si Durbin, 76 ans, qui siège au comité depuis 22 ans, sera le principal démocrate ou le président. Si les démocrates sont en mesure de remporter deux sièges au Sénat lors du second tour du 5 janvier en Géorgie, les démocrates disposeraient d’une majorité étroite au Sénat, ce qui leur donnerait le contrôle des comités et à Biden une ouverture pour un programme plus vaste.

Durbin devrait être officiellement approuvé pour la première place du comité dans les prochains jours, après un vote du caucus démocrate qui a permis aux membres d’occuper à la fois des postes de direction et des présidences de comité. Le vote est intervenu après que le sénateur du Rhode Island Sheldon Whitehouse, qui cherchait à occuper la place du comité judiciaire, a mené un effort pour que Durbin choisisse entre les deux.

Whitehouse n’a pas commenté publiquement ses efforts, mais certains progressistes ont poussé sa candidature au motif qu’il serait plus un combattant libéral que Durbin malgré leurs positions similaires. Les progressistes poussent les démocrates à ajouter des sièges à la Cour suprême après la confirmation préélectorale à la Cour suprême d’Amy Coney Barrett, une conservatrice de l’Indiana qui a remplacé la défunte juge libérale Ruth Bader Ginsburg.

«Le prochain sénateur à occuper le poste de démocrate principal au sein du Comité judiciaire du Sénat ne peut pas se raccrocher à une époque révolue de civilité et de décorum», a tweeté Brian Fallon, directeur exécutif du groupe de défense Demand Justice. «Il faudra quelqu’un déterminé à réparer les dommages que Trump et McConnell ont causés à nos tribunaux, quoi qu’il en coûte.»

Un point culminant du mandat de Trump pour les républicains a été la confirmation par le Sénat de plus de 200 juges conservateurs, une priorité pour le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. Si McConnell détient la majorité – et même si les démocrates la prennent de justesse – Durbin devrait naviguer dans un blocus potentiel des nominations judiciaires de Biden par le GOP.

Les tensions partisanes au sein du comité faisaient partie de la raison pour laquelle Feinstein a été écarté. Demand Justice et d’autres groupes progressistes ont été consternés lorsqu’elle a salué la façon dont Graham avait géré la nomination de Barrett.

Feinstein, 87 ans, était largement absent du message démocrate contre Barrett. Au lieu de cela, c’est Durbin qui a pris les devants, enjoignant aux démocrates de remettre en question le point de vue du candidat sur les soins de santé et de relier l’idée d’un tribunal conservateur aux conséquences pour de vraies personnes. « Je pense que nous y sommes parvenus à quelques exceptions près », a déclaré Durbin.

Durbin a déclaré qu’il y aura toujours des divisions partisanes claires, «mais ce que j’essaie de faire, c’est de trouver un terrain d’entente».

Durbin a évoqué la législation sur la justice pénale, dont une version étroite a été adoptée avec un fort soutien bipartisan en 2018 et est devenue l’une des réalisations emblématiques de Trump, comme preuve que le bipartisme est possible. Le comité est parvenu à un accord rare sur le projet de loi, qui réduisait certaines peines liées à la drogue et apportait d’autres changements aux prisons, deux ans plus tôt après que Durbin eut déclaré avoir contacté le président de l’époque, Chuck Grassley, R-Iowa. Durbin a qualifié la loi de «chose incroyable qui se produise».

Les démocrates et les républicains ont exprimé leur intérêt à faire un deuxième projet de loi sur la justice pénale, et Grassley devrait revenir en tant que principal républicain du comité en janvier.

Le principal problème de Durbin, cependant, est depuis longtemps l’immigration. Il a dit qu’il aimerait voir une refonte complète – un objectif qui a échappé au Congrès, même après qu’un groupe bipartite a fait adopter un projet de loi au Sénat en 2013. Durbin était l’un des démocrates de ce «gang» bipartisan de huit qui a écrit la mesure, qui mourut à la Chambre.

Durbin a déclaré qu’il avait eu des «conversations préliminaires» avec l’équipe de Biden, affirmant que le DACA et d’autres problèmes devaient être traités immédiatement.

Si Durbin devient président, le comité traitera probablement également de la politique policière, de la vérification des antécédents des armes à feu et des lois sur la faillite. Mais quel que soit son rôle, Durbin a souligné qu’il voulait essayer d’expliquer aux Américains que les idées politiques démocrates ne sont «pas une pensée radicale» mais fermement dans le courant dominant.

« Il y aura des moments où nous ferons des compromis, bien sûr, pour faire avancer la législation, mais nous commencerons par une déclaration claire des valeurs de principe afin que le peuple américain sache ce que les démocrates ressentent au sein du comité », a déclaré Durbin.

Lisa Mascaro, correspondante du Congrès de l’AP, a contribué à ce rapport.