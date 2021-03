La sénatrice démocrate Tammy Duckworth a brusquement changé de cap après s’être engagée à voter contre tout candidat blanc non LGBT exploité par l’administration Joe Biden, laissant entendre qu’elle avait conclu un accord avec la Maison Blanche.

Alors que la démocrate de l’Illinois a déclaré mardi après-midi qu’elle ne voterait que pour confirmer «Minorités raciales et LGBTQ» au sujet des problèmes de diversité, elle a abandonné cette position quelques heures plus tard. On ne sait pas exactement ce qui a motivé la volte-face, mais Duckworth a décrit cette décision comme une victoire dans une déclaration à NBC News, suggérant qu’elle avait persuadé la Maison Blanche de nommer un Américain d’origine asiatique ou des îles du Pacifique (AAPI) à un poste de direction. Pour l’instant, son bureau a déclaré qu’elle n’obstruerait pas les choix de Biden lors de la confirmation du Sénat.

«Le sénateur Duckworth apprécie les assurances de l’administration Biden qu’il fera beaucoup plus pour élever les voix et les points de vue de l’AAPI aux plus hauts niveaux du gouvernement, y compris un haut fonctionnaire de la Maison Blanche de l’AAPI pour représenter la communauté, obtenir la confirmation des nominations de l’AAPI et faire avancer des propositions politiques qui sont pertinents et importants pour la communauté, » Le porte-parole de Duckworth, Ben Garmisa, a déclaré dans un communiqué.

En conséquence, elle ne fera pas obstacle aux candidats qualifiés du président Biden – qui comprendront davantage de dirigeants de l’AAPI.

Nouvelles de ce soir: La sénatrice Tammy Duckworth (D-Illinois) renonce à sa menace de bloquer les nominés de Biden en raison du manque de représentation de l’AAPI parmi les secrétaires de cabinet – après les assurances de l’administration. Une déclaration de son porte-parole Ben Garmisa à moi et @frankthorp 👇 pic.twitter.com/3dac2Y7lWd – Sahil Kapur (@sahilkapur) 24 mars 2021

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, plus tard confirmé La réclamation de Duckworth dans une déclaration de sa part, affirmant que l’administration avait accepté de «Ajouter un agent de liaison de haut niveau entre les îles du Pacifique, les États-Unis d’Asie et les États-Unis, qui veillera à ce que la voix de la communauté soit davantage représentée et entendue.»

Le Sénat étant divisé à environ 50-50 entre les deux principaux partis, la menace de Duckworth de refuser le soutien aux candidats – qui a été rejoint par la sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaii) – a risqué de graves maux de tête pour l’équipe Biden. Un scénario similaire s’est déroulé après que le sénateur démocrate Joe Manchin (Virginie-Occidentale) ait refusé de confirmer l’ancien think tank Neera Tanden à la tête du Bureau de la gestion et du budget, torpillant efficacement ses chances et l’incitant à annuler sa propre nomination.

Après le renversement de Duckworth, le sénateur Hirono a également emboîté le pas, disant qu’elle aussi avait un « Conversation productive » avec la Maison Blanche et a pu exprimer sa position sur «L’importance de la diversité dans le cabinet du président.»

La sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaï), qui avait soutenu Duckworth plus tôt, a également déclaré qu’elle recommencerait à soutenir les nominés de Biden après «une conversation productive avec la Maison Blanche aujourd’hui». Sa nouvelle déclaration: pic.twitter.com/rbiIOIAseK – Sahil Kapur (@sahilkapur) 24 mars 2021

Le différend sur la diversité a culminé après que le Sénat a confirmé lundi soir le maire de Boston, Marty Walsh, secrétaire au travail de Biden, ce qui a incité Duckworth et Hirono – tous deux d’origine asiatique – à confronter un haut responsable de la Maison Blanche au sujet du manque de représentation de l’AAPI dans l’administration. Duckworth a déclaré que le responsable, le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, avait répondu en citant l’héritage asiatique du vice-président Kamala Harris, que le sénateur a jugé « Incroyablement insultant. »

Aussi sur rt.com Les sénateurs Duckworth et Hirono voteront contre les candidats blancs hétérosexuels de Biden alors que l’équilibre identité-politique des Dems commence à montrer des fissures

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!