Le sénateur Duckworth à Joliet rencontre les travailleurs – Shaw Local

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, D-IL, était à Joliet vendredi pour encourager les membres du syndicat à voter et à renforcer la cause du travail syndical.

Duckworth et la représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, se sont jointes aux représentants syndicaux pour parler de l’impact du projet de loi fédéral sur les infrastructures et d’autres lois sur les emplois et le travail syndical.

La discussion partisane à la salle syndicale de la section locale 179 des Teamsters visait les élections du 8 novembre.

Duckworth affronte la républicaine Kathy Salvi, une avocate de Mundelein, lors des élections.

Underwood se déroule dans le 14e district du Congrès nouvellement créé, qui comprend toutes les communautés de Joliet et voisines. Son adversaire républicain est Scott Gryder, un résident d’Oswego qui est président du conseil du comté de Kendall.

Duckworth et Underwood ont déclaré au rassemblement d’environ 25 personnes que davantage de démocrates étaient nécessaires au Congrès pour adopter une législation pro-syndicale.

Duckworth a également déclaré que le travail syndical obtient plus de respect de la part des entreprises que les gens ne le pensent.

“Cela devient vraiment un avantage lorsque nous essayons d’attirer des entreprises dans l’Illinois”, a déclaré Duckworth. “Les gens comprennent la qualité du travail que vous obtenez avec [union] travail.”

Duckworth a déclaré que l’Illinois a toujours été parmi les 10 premiers États à recevoir de l’argent du projet de loi bipartisan sur les infrastructures l’année dernière, ce qui reflète la volonté des responsables gouvernementaux de présenter des projets pour financement.

“Lorsque ces dollars ont commencé à couler, l’Illinois était prêt”, a-t-elle déclaré.

Michael Clemmons, représentant international de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, a exhorté les législateurs à continuer à travailler sur des lois qui supprimeraient les obstacles à la formation de syndicats.

Clemmons a noté que les centrales électriques au charbon traditionnelles qui emploient des travailleurs syndiqués sont remplacées par des opérations d’énergie verte que les syndicats tentent d’organiser.

“Nous sommes vraiment concentrés sur l’organisation des gens dans ces industries”, a déclaré Clemmons. “Ces gens veulent vraiment le faire.”