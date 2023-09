Le sénateur du New Jersey, Cory Booker, se joint aux appels à la démission de Bob Menendez alors que la pression s’intensifie

Deux douzaines Les démocrates du Sénat appellent désormais le sénateur Bob Menendez, DN.J., à démissionner après avoir été inculpé la semaine dernière pour pots-de-vin et corruption.

Mardi, plus de 20 sénateurs ont rejoint une liste croissante de collègues de Menendez, y compris son ami de longue date et collègue sénateur du New Jersey, Cory Booker, qui estiment qu’il devrait démissionner.

« Depuis près d’une décennie, j’ai travaillé au Sénat aux côtés du sénateur Menendez. En tant que sénateur junior du New Jersey, j’imagine que j’ai eu plus d’expériences professionnelles avec lui que la plupart des autres, et j’ai été témoin de son travail extraordinaire et de son éthique de travail sans limites », a déclaré Booker dans un communiqué, avant de qualifier les allégations portées contre lui de « choquantes ». » avec « des détails spécifiques et troublants d’actes répréhensibles ».

«Le sénateur Menendez clame farouchement son innocence et il est donc compréhensible qu’il estime que sa démission serait manifestement injuste. Mais je pense que c’est une erreur », a-t-il déclaré, ajoutant que « il est préférable de se retirer pour ceux que le sénateur Menendez a passé sa vie à servir ».

Booker est l’un des 24 sénateurs démocrates qui ont publiquement appelé Menendez à démissionner. Plusieurs sénateurs – dont Amy Klobuchar du Minnesota, Elizabeth Warren du Massachusetts, Martin Heinrich du Nouveau-Mexique, Jon Tester du Montana, Sherrod Brown de l’Ohio, Tammy Baldwin du Wisconsin, Jacky Rosen du Nevada et Bob Casey de Pennsylvanie – sont réélus. élections en 2024, tout comme Menendez.

Klobuchar a déclaré à NBC News qu’elle avait également demandé qu’une « enquête éthique du Sénat soit immédiatement ouverte, distincte de l’affaire pénale en cours » à la lumière de son refus de démissionner.

Parmi les candidats à la réélection l’année prochaine, Tester, Brown, Baldwin, Rosen et Casey font face à des compétitions dans des États charnières cruciaux sur lesquels les démocrates comptent pour conserver le contrôle de la chambre.

Sens. Marc Kelly de l’Arizona et Raphaël Warnock de Géorgie, qui a remporté des élections sénatoriales difficiles l’année dernière, a également appelé à la démission de Menendez. Le sénateur Gary Peters du Michigan, qui dirige la campagne électorale des démocrates au Sénat, a exhorté Menendez à démissionner, affirmant que la « nature grave » des accusations « portait atteinte à la confiance du public ».

Menendez, qui s’est défendu lors de remarques publiques lundi et a imploré ses collègues de lui donner du temps pour prouver son innocence, a été vu au Capitole mardi en fin de journée. Lorsque les journalistes lui ont demandé pourquoi il refusait de démissionner, il a répondu : « Parce que je suis innocent. Qu’est-ce qui ne va pas chez vous, les gars ? »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours l’intention de se présenter aux élections l’année prochaine, Menendez a éludé la question et a répondu : « En ce moment, je suis ici pour faire le travail des habitants du New Jersey. »

Dans un communiqué publié mardi, Rosen a déclaré que les accusations portées contre Menendez étaient « bien documentées » et « constituaient une violation de la confiance du public ».

« Bien qu’il ait droit à une procédure régulière et à un procès équitable, il s’agit d’une distraction qui sape le travail bipartisan que nous devons faire au Sénat pour le peuple américain », a déclaré Rosen.

Tester et Baldwin ont qualifié les accusations portées contre leur collègue de longue date de « profondément troublantes » et de « profondément troublantes », respectivement.

« Bien que le sénateur Menendez jouisse de la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire et qu’il ait toute sa chance devant le tribunal pour se défendre, je pense qu’il est préférable pour ses électeurs, le peuple américain et notre sécurité nationale que le sénateur démissionne », a déclaré Baldwin. .

L’acte d’accusation accuse Menendez et son épouse, Nadine, d’avoir accepté « des centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin en échange de son influence au profit de trois hommes d’affaires du New Jersey et du gouvernement égyptien.

Les procureurs ont déclaré que les enquêteurs avaient découvert 480 000 $ en espèces cachés autour de son domicile, dont une partie dans des enveloppes qui « contenaient les empreintes digitales et/ou l’ADN » de l’une des personnes accusées de corruption, lui ou son chauffeur. Ils ont également déclaré que Menendez et sa femme avaient également été soudoyés avec une voiture de luxe, du matériel d’exercice et des meubles de maison « d’une valeur de plus de cent mille dollars en lingots d’or ».

Menendez et sa femme ont tous deux nié tout acte répréhensible. Dans ses remarques de lundi, il a déclaré que l’argent lui appartenait et qu’il retirait des milliers de dollars de son compte d’épargne depuis des décennies en cas d' »urgence ».

« Tout ce que je demande humblement en ce moment, à mes collègues du Congrès, aux dirigeants élus et aux défenseurs du New Jersey avec lesquels j’ai travaillé pendant des années, ainsi qu’à chaque personne qui habite dans le New Jersey, c’est de faire une pause et de permettre tous les faits doivent être présentés », a déclaré Menendez dans ses remarques, où il a également prédit qu’il serait innocenté des accusations portées contre lui et « serait toujours le sénateur principal du New Jersey ».

Le premier de ses collègues à lui demander de se retirer a été le sénateur John Fetterman, D-Pa., samedi. Casey, le sénateur principal de l’État, l’a rejoint mardi.

« La fonction publique est une mission sacrée. Les allégations spécifiques formulées dans l’acte d’accusation fédéral m’indiquent que le sénateur Menendez a violé cette confiance à plusieurs reprises », a déclaré Casey.

Menendez fait également face à des appels à la démission de la part de nombreux responsables locaux, dont le gouverneur Phil Murphy, et de démocrates à la Chambre, dont l’ancienne présidente Nancy Pelosi, D-Calif.

Le représentant Andy Kim, DN.J., a annoncé ce week-end qu’il défierait Menendez pour son siège.

Un porte-parole de Fetterman, Joe Calvello, a déclaré lundi que le sénateur de Pennsylvanie pour son premier mandat rendrait les 5 000 $ de dons que Menendez a versés à sa campagne de 2022 « dans des enveloppes remplies de billets de 100 $ ».