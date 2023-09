Le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, engage l’avocat de Hunter Biden pour une affaire de corruption

Le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, a fait appel à Abbe Lowell, le même avocat défendant Hunter Biden contre ses accusations fiscales et d’armes à feu, pour le représenter dans son affaire de corruption fédérale, comme l’a rapporté pour la première fois le New Jersey Bob Menendez. Loi360 et confirmé par un porte-parole du bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

En plus de représenter le fils du président Joe Biden, Lowell a une longue expérience en matière de litiges très médiatisés, notamment les accusations de corruption portées contre Menendez.

Le sénateur démocrate a également embauché Lowell lorsqu’il était accusé en 2015 pour avoir prétendument accepté des cadeaux illégaux d’un ophtalmologiste de Floride. Cette affaire a finalement été abandonné en raison d’un jury dans l’impasse.

Lowell était l’avocat qui, en 2022, a obtenu Matthieu Grimes, un employé de Tom Barrack, partisan de longue date de l’ancien président Donald Trump, a été acquitté. Grimes, Barrack et d’autres avaient été accusés d’avoir secrètement agi en tant qu’agents étrangers pour les Émirats arabes unis.

Lowell a également représenté Jared Kushner, gendre et ancien conseiller de Trump. Pendant la présidence de Trump, il a aidé Kushner à obtenir l’approbation officielle de l’habilitation de sécurité permanente de la Maison Blanche.