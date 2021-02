OMAHA, Nebraska (AP) – Lorsque Ben Sasse a appris que les militants du GOP dans le Nebraska étaient prêts à le blâmer pour son soutien insuffisant à Donald Trump, le sénateur républicain n’a pas essayé de les en parler. Au lieu de cela, il a frappé en premier.

Dans une vidéo de cinq minutes publiée sur Facebook et YouTube, Sasse a déchiré ses compatriotes républicains pour avoir suivi un «culte de la personnalité» et «agir comme la politique, c’est la religion».

C’est l’approche sans excuses que les Nebraskois en sont venus à attendre – et même à apprécier – de leur jeune sénateur, qui peut-être plus que tout autre dirigeant républicain en hausse cultive l’anti-Trumpisme comme sa marque.

Sasse a déclaré que les allégations de fraude électorale de Trump étaient des «mensonges» et que Trump «a ébranlé une foule qui a attaqué le Capitole» le 6 janvier, lorsque le Congrès votait pour affirmer la victoire électorale de Joe Biden. Sasse fait partie du petit groupe de républicains considéré comme le plus susceptible de voter pour condamner Trump pour incitation à l’insurrection à la fin du procès de destitution du Sénat.

La critique de Trump par Sasse met en colère de nombreux militants dans le Nebraska profondément républicain. Mais Sasse gagne également un certain respect pour avoir dit ce qu’il pensait, même quand c’est impopulaire, un trait qui, selon certains républicains, leur a rappelé l’ancien président lui-même.

«Je préférerais qu’il dise ce qu’il voit et ce qu’il pense», a déclaré Tracy Fackler, un propriétaire d’un atelier de réparation automobile d’Omaha, qui, comme beaucoup dans l’État, a déclaré qu’il avait voté pour Trump pour la même raison.

Sasse, qui a été élu pour un deuxième mandat de six ans l’année dernière, n’a pas à s’inquiéter beaucoup des conséquences de sa campagne anti-Trump dans un État que Trump a remporté de 18 points de pourcentage en novembre. Le risque plus immédiat de Sasse est de savoir comment ses votes de destitution iront aux républicains s’il se présentait à la présidence en 2024.

Parmi le petit nombre de sénateurs républicains qui se sont rangés du côté des démocrates lors de la destitution, seul Sasse, âgé de 48 ans, est considéré comme aspirant toujours à des fonctions supérieures. Il parie en effet qu’il y a un avenir politique en essayant de se battre pour le retour du parti républicain de l’establishment.

«Nous sommes toujours d’accord sur de grandes choses», a-t-il déclaré dans sa vidéo, soulignant les valeurs que son parti a souvent promues avant Trump. « Règle de loi. Constitutionnalisme. Gouvernement limité. »

Même dans le Nebraska, Sasse a des raisons de penser qu’il existe un marché pour ce qu’il vend.

Il a remporté près de 27000 voix de plus que Trump dans l’État, se montrant mieux à retenir les électeurs rebelles du GOP et à gagner les démocrates. Vingt et un pour cent des démocrates du Nebraska ont soutenu Sasse tandis que seulement 4% ont soutenu Trump, selon AP VoteCast, une enquête auprès de l’électorat. Pendant ce temps, 7% des républicains ont voté pour Biden, tandis que 3% des républicains ont voté pour le challenger de Sasse, le démocrate Chris Janicek.

Sasse a bénéficié d’un scandale qui a frappé Janicek. Mais le titulaire a également fait preuve de force dans les quartiers à vote swing de la banlieue d’Omaha, des endroits qui ressemblent à ces banlieues du champ de bataille présidentiel où Trump a perdu du terrain l’année dernière.

«Je pense que c’est juste un homme qui défend des principes et des valeurs communs, et qui ne partage pas avec Trump», a déclaré Mike Lewis, un agent immobilier de 56 ans du sud d’Omaha et un démocrate enregistré depuis 30 ans qui se qualifie de modéré. «Je crois que c’est un homme de moralité et de principes, et non de ligne de parti.»

C’est une banlieue diversifiée, ancienne et de premier rang, composée de quartiers et de petites entreprises – un peu comme des poches d’électeurs de la classe ouvrière et de la classe moyenne juste à l’extérieur de Milwaukee ou de St. Paul, au Minnesota. et la vapeur monte au-dessus du boeuf du Nebraska et d’autres petits emballeurs de viande.

Grattant la glace de son trottoir à quelques pâtés de maisons de là, Fackler a également félicité Sasse pour avoir «prononcé son discours».

«Ce qu’il a dit n’était pas populaire à cause de la façon dont il le disait. Tout le monde ne fait que faire des pattes, et il l’a juste dit comme si c’était « , a déclaré Fackler, ajoutant qu’il avait été un électeur peu fréquent jusqu’à ce que Sasse se soit présenté en 2014 et Trump deux ans plus tard. » Quand vous prenez le parti, vous partez de prendre beaucoup de critiques. «

Un pâté de maisons plus loin, Leah Fontenelle a bravé les chiffres uniques sur son front penché à côté de Fackler.

«Je préférerais que quelqu’un dise ce qu’il pense plutôt que de simplement m’incliner devant le parti», a déclaré le directeur de l’approvisionnement médical à la retraite, âgé de 65 ans, qui a voté pour Trump. «Le parti ne parle pas pour tout le monde.»

Mais ses élus devraient représenter les vues du parti, a déclaré Kolene Woodward.

À plus de 450 milles à l’ouest, le président du GOP du comté de Scotts Bluff était devenu furieux contre Sasse à la mi-janvier après que le sénateur eut déclaré que Trump avait constamment menti en affirmant qu’il avait « remporté l’élection par un glissement de terrain » » et que le président de l’époque a «manqué à son devoir de défendre la Constitution et de faire respecter la primauté du droit» pendant le siège du Capitole.

«Il a fait un tel spectacle public de sa haine pour le président Trump. Et ce n’est pas ce que ressent le Nebraska », a déclaré Woodward. Elle a décrit Sasse comme «Oh, tellement irrespectueux envers l’ancien président».

Trois autres comités GOP du comté ont voté pour censurer Sasse. Le comité central républicain de l’État devrait envisager au moins huit résolutions distinctes pour le censurer lors de sa réunion le mois prochain.

Plusieurs autres républicains ont fait face à des réprimandes similaires à la maison, y compris les représentants Liz Cheney du Wyoming, Fred Upton du Michigan et Tom Rice de la Caroline du Sud.

La critique de Trump par Sasse n’est pas la seule plainte que les républicains ont contre le sénateur. Certains républicains se plaignent de son style de professeur. Sasse est diplômé de Harvard et de Yale, et a ensuite été président de l’Université de Midland, une école chrétienne de l’est du Nebraska.) Les critiques disent également qu’au cours de ses six années au pouvoir, Sasse n’a pas dirigé un projet de loi de renom ni participé régulièrement à une collecte de fonds du parti. .

Au cours de sa campagne de 2014, Sasse a répété à plusieurs reprises qu’il s’identifiait davantage comme un conservateur que comme un républicain.

Le sentiment est ressorti dans la vidéo publiée par Sasse le 4 février. Il a qualifié les membres du comité du GOP en colère de l’état non pas en phase avec certains membres du comité lui-même, mais avec d’autres républicains du Nebraska et, plus largement, les électeurs du Nebraska.

Purger les «sceptiques de Trump» serait «terrible pour notre parti», a-t-il déclaré, et a appelé à se recentrer sur des principes conservateurs partagés.

C’est une tactique qui pourrait persuader Lewis, le démocrate modéré autoproclamé, de soutenir Sasse sur la scène nationale.

« Je ne suis pas tout le temps d’accord avec lui », a déclaré Lewis. «Mais je suis d’accord avec ses principes et sa volonté de dire ce qu’il pense.»