Le sénateur du NE Mike McDonnell appelle à une « pause » sur les nouveaux projets Omaha TIF et remet en question l’utilisation du tramway

Itinéraire prévu du tramway d’Omaha, qui devrait être opérationnel en 2027. (Avec l’aimable autorisation de l’Omaha Streetcar Authority)

OMAHA — Un législateur du Nebraska a envoyé une lettre aux responsables de la ville d’Omaha ciblant les pratiques de financement par augmentation d’impôts liées au projet de tramway — et a appelé à une « pause » sur tout nouveau projet TIF à Omaha.

Le sénateur d’État Mike McDonnell, qui a indiqué qu’il se présenterait à la mairie d’Omaha, a énuméré plusieurs « préoccupations » qui ont retenu son attention dans un communiqué. enquête récente menée par le vérificateur d’État Mike Foley.

Foley a lancé le mois dernier des signaux d’alarme sur la façon dont le mécanisme de financement du TIF est utilisé dans tout l’État. Il a particulièrement visé Omaha, mais a déclaré qu’il était limité dans toute action supplémentaire que son bureau pouvait entreprendre.

McDonnell a adressé sa lettre, datée de mardi et écrite sur papier à en-tête législatif, au maire Jean Stothert et au président du conseil municipal Pete Festersen, soulignant plusieurs problèmes exposés par l’équipe de Foley concernant le TIF et le projet controversé de tramway.

McDonnell a suggéré que l’approche « agressive » d’Omaha menace l’existence du TIF en tant qu’outil de réaménagement.

« J’exprime ces inquiétudes parce que je crains que l’approche agressive adoptée par la ville d’Omaha dans la mise en œuvre des projets TIF puisse aboutir à une législation qui restreint sévèrement, voire élimine ce qui peut être un outil de développement efficace », a écrit McDonnell, dont le mandat est limité et purgeant sa dernière année en tant que sénateur d’État.

Stimuler le développement économique

Créée par le Parlement pour stimuler le développement économique, l’incitation publique TIF est utilisée pour aider à couvrir le coût de la construction dans les zones dévastées. Généralement dans le cadre du TIF, un développeur contracte un prêt pour couvrir les dépenses de réaménagement éligibles d’un projet. Ce prêt est remboursé sur une période de 15 ou 20 ans grâce à l’augmentation des taxes foncières générées par le nouveau développement.

Dans le cas du tramway, les recettes du TIF doivent provenir de trois manières différentes :

Un quartier spécial TIF a été créé et les futurs projets approuvés par le TIF dans la zone devraient voir une partie des revenus du TIF dirigée vers le tramway.

Les projets existants approuvés par le TIF dans environ six pâtés de maisons de chaque côté de la ligne de tramway verront le calendrier de remboursement de leur prêt s’étaler encore sur cinq ans.

D’autres revenus doivent être générés par l’augmentation de la valeur foncière des structures commerciales au sein du district spécial.

La ville d’Omaha prévoit de couvrir sa part des coûts du projet de tramway, soit 389 millions de dollars, avec les revenus du TIF. Stothert, qui brigue un quatrième mandat de maire de la plus grande ville du Nebraska, a déclaré à plusieurs reprises que le développement anticipé et la hausse de la valeur des propriétés provoquée par le tramway produiraient suffisamment de revenus TIF pour rembourser les obligations sans nécessiter une augmentation d’impôts.

Foley, cependant, a déclaré que le controversé le tramway entraînerait le « plus grand détournement de l’argent des impôts fonciers pour un projet de développement économique dans l’histoire du Nebraska ».

Il a déclaré aux sénateurs des États dans une lettre du 10 septembre que l’impact qui en résulterait sur les budgets des agences gouvernementales dépendant des recettes de l’impôt foncier « reste à voir ».

Suivant la loi

Le bureau de Stothert a déclaré que le maire s’attend à répondre spécifiquement à la lettre de McDonnell jeudi.

Les responsables d’Omaha ont déjà défendu l’utilisation du TIF par la ville. En réponse à l’enquête de Foley, ils ont déclaré qu’Omaha utilisait correctement le TIF dans le cadre des paramètres de la loi de l’État.

McDonnell a exhorté Stothert et Festersen à arrêter tout nouveau projet TIF jusqu’à ce que ses questions soient résolues. Il a cité trois préoccupations spécifiques :

L’équipe d’audit de Foley a déclaré que sa lecture des documents montrait que ni la ville d’Omaha ni la Autorité des tramways gérerait les finances du projet de tramway. Au lieu de cela, les revenus devaient être transférés à la Redevelopment Plan Area Alliance, une société à but non lucratif pour le financement et la gestion globale.

Foley a déclaré que son équipe avait recherché, mais n’avait pas pu localiser, les documents déposés auprès du bureau du secrétaire d’État du Nebraska par une telle alliance. Foley a déclaré que l’équipe n’était pas non plus au courant d’une disposition de la loi sur le développement communautaire, qui régit le TIF, qui permettait à une telle entité à but non lucratif d’agir en tant que dépositaire des fonds du TIF.

Les projets jugés « extrêmement dévastés » ont été autorisés, dans le cadre du changement, à percevoir les revenus du TIF pendant 20 ans, contre 15 ans autorisés auparavant pour les zones « dévastées », a déclaré Foley.

Le lieutenant-gouverneur du Nebraska, Mike Foley

La lettre de Foley indiquait que plusieurs anciens projets Omaha TIF avaient été approuvés auparavant. à LB 25 ont été allongées de 15 ans à 20 ans car elles relevaient des quartiers de tramway TIF nouvellement définis. McDonnell a reconnu que la loi permet aux dispositions d’être « interprétées de manière libérale ».

Il a ajouté que même si « de tels arguments semblent justifier les actions de la ville », il a souligné le scepticisme de Foley quant au fait qu’une telle approche était l’intention de l’Assemblée législative.

McDonnell a déclaré : « Je peux dire qu’en tant que membre de l’Assemblée législative ayant voté pour la LB 25, je n’avais pas l’intention d’autoriser une prolongation de cette manière. »

L’équipe de Foley a noté que l’utilisation prévue des revenus du TIF impacte une « zone tentaculaire à deux niveaux » d’environ 50 pâtés de maisons autour du tramway. L’équipe d’auditeurs a déclaré que le plan exige que les promoteurs de cette zone consacrent une partie des recettes du TIF à ces projets distincts vers le tramway.

McDonnell, un républicain qui dirigeait autrefois le syndicat des pompiers d’Omaha, souhaite que les responsables d’Omaha expliquent comment ils ont déterminé que cette zone du centre-ville était extrêmement dévastée. Il a déclaré que cette désignation était peut-être sa plus grande préoccupation.

« J’appellerais à une pause dans les nouveaux projets TIF jusqu’à ce que ces préoccupations puissent être résolues », a-t-il écrit.

« Contrôles et contrepoids »

En juin, McDonnell avait demandé à Stothert et au conseil municipal d’inscrire le tramway au scrutin de novembre.

Jasmine Harris, en annonçant récemment qu’elle se présenterait à la mairie d’Omaha, a identifié le TIF comme une préoccupation. Elle a déclaré qu’elle veillerait à ce que le TIF et les autres incitations au développement soient dotés de davantage de « freins et contrepoids ».

Harris, directrice des politiques publiques et du plaidoyer pour RISE, axé sur la justice, a également déclaré qu’elle avait des questions sur le coût du projet de tramway.

Harris a été le deuxième démocrate à participer à la primaire officiellement non partisane du 1er avril, rejoignant le trésorier du comté de Douglas, John Ewing.

Festersen a déclaré que le bureau du maire répondrait à la lettre de McDonnell, qui a également été envoyée à d’autres membres du conseil municipal et aux membres du conseil de planification d’Omaha.

