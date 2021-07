Le sénateur du GOP Graham revendique une «grande victoire» contre l’annulation de la culture après que Chik-fil-A a été autorisé à entrer sur le campus de l’Indiana malgré les protestations – RT USA News

La sénatrice Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a déclaré la victoire dans une « guerre » que peu de gens savaient même qu’elle était en train de se dérouler, défendant une chaîne de sandwichs au poulet qui ouvrira un restaurant dans une université de l’Indiana en défiant les militants réveillés.

« Grande victoire! C’est super d’entendre Chick-fil-A venir à Notre Dame », Graham a tweeté jeudi soir, louant le « patriotes » qui s’est dressé contre « annuler la culture » à l’université catholique privée de South Bend, Indiana.

Bravo à tous les patriotes de Notre-Dame qui ont défendu Chick-fil-A et contre Cancel Culture. J’espère que New York suivra votre exemple. CONSEIL DE PRO : N’oubliez jamais de commander le #1 avec un Coca Zero. Vous ne pouvez pas vous tromper ! – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 15 juillet 2021

Les tweets triomphants ont été provoqués par l’annonce de Notre Dame qu’elle permettrait à Chik-fil-A d’ouvrir un emplacement sur le campus, après avoir examiné « préoccupations » entourant les dons de bienfaisance de l’entreprise exprimés par un groupe d’étudiants et de professeurs.

« Nos étudiants ont massivement exprimé le souhait d’avoir un restaurant Chick-fil-A sur le campus, et nous sommes impatients d’en ouvrir un au début de l’année prochaine. » dit l’université.

La controverse a débuté lorsque deux étudiants ont accusé la fondation caritative de Chik-fil-A d’avoir fait un don de 5 millions de dollars entre 2003 et 2012 à « groupes queerphobes », y compris certains qui ont soutenu « thérapie de conversion ». Ils se sont également opposés au fait que le PDG Dan Cathy travaille avec la National Christian Charitable Foundation, ce qu’ils ont dit « finance des groupes haineux et des poursuites judiciaires visant à priver les personnes homosexuelles de leurs droits ». Plus de 200 signatures ont soutenu leur pétition, sur un campus de plus de 8 000 étudiants.





Aussi sur rt.com

Chick-fil-A « fanatique » Lindsey Graham promet d’aller à la GUERRE pour les principes de la chaîne alimentaire pro-chrétienne au milieu des manifestations étudiantes







Graham a répondu en jurant de « Partez en guerre pour les principes que Chick-fil-A défend. » La société basée en Géorgie a fait beaucoup pour rester fidèle aux valeurs de Southern Baptist de sa fondatrice, S. Truett Cathy. Cela signifiait entre autres que ses magasins étaient fermés le dimanche.

Il n’était pas clair dans quelle mesure l’annonce de Graham a influencé la controverse. Dans leur annonce, Notre Dame a déclaré qu’elle avait discuté des dons avec les représentants de l’entreprise et que Chick-fil-A « répondu à ces problèmes de manière satisfaisante ».

La société a décidé de suspendre les dons à l’Armée du Salut et à la Fellowship of Christian Athletes en 2019, dans le but d’apaiser les critiques. L’année dernière, lors des émeutes de Black Lives Matter aux États-Unis, le PDG s’est littéralement agenouillé pour cirer les chaussures d’un rappeur noir dans une église d’Atlanta pour expier « racisme » il a dit que la société était inconsciente et donc coupable.

Rien de tout cela ne semble avoir beaucoup aidé, car les démocrates de l’État de New York ont ​​récemment décidé d’empêcher Chik-fil-A d’ouvrir des emplacements aux aires de repos des autoroutes, citant son « anti-LGBTQ » position.

Le sénateur Graham a fait référence à la controverse en disant qu’il espère que New York suivra l’exemple de Notre-Dame. Il a également offert aux étudiants une recommandation pour un repas, les exhortant à « commandez le #1 avec un Coca Zero. Vous ne pouvez pas vous tromper ! »

La recommandation de Coca-Cola était étrange pour un guerrier de la culture républicaine, étant donné qu’en février, l’entreprise a reçu un contrecoup sur son « formation à la diversité » basé sur la théorie critique de la race, qui dit aux employés de « être moins blanc. »





Aussi sur rt.com

Et tu, Chick-fil-A? Les fans voient une trahison alors que la société de sandwichs plie le genou sous la pression des LGBT







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !