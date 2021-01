Le sénateur Ben Sasse (R-NE) prend la parole lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat en juin 2020. | Erin Schaff / Getty Images

Sasse a écrit que l’émeute du Capitole n’était pas le résultat de « quelques pommes pourries » mais « d’une graine pourrie » à la racine du Parti républicain.

Le sénateur Ben Sasse (R-NE) a publié une critique cinglante du président Donald Trump, des médias de droite et de l’influence de la théorie du complot QAnon parmi les conservateurs traditionnels dans un essai publié samedi dans l’Atlantique, affirmant que la prise d’assaut du 6 janvier le Capitole américain devrait être un signe d’avertissement que quelque chose a profondément mal tourné dans la politique républicaine.

«La violence dont les Américains ont été témoins – et qui pourraient se reproduire dans les jours à venir – n’est pas une manifestation qui a mal tourné ou le travail de« quelques pommes pourries »», a écrit Sasse. «C’est la floraison d’une graine pourrie qui a pris racine dans le Parti républicain il y a quelque temps et qui a été nourrie par la trahison, un mauvais jugement politique et la lâcheté.»

La critique brutale de Sasse à l’égard de son propre parti, qui s’étendait aux dirigeants du GOP à la Chambre ainsi qu’aux nouveaux étudiants pro-Trump, reflète la division émergente du GOP alors que Trump se prépare à quitter ses fonctions. Alors que le nouveau Congrès s’installe, les membres du Parti républicain se divisent – et se disputent – pour savoir s’il faut accepter l’héritage de Trump ou le répudier.

Certains républicains, tels que Sasse et la sénatrice Lisa Murkowski (R-AL), ont clairement indiqué qu’ils pensaient que rompre avec Trump était essentiel pour la survie du parti. Mais d’autres, comme la Caroline du Sud Sénateur Lindsey Graham – qui s’est adressé dimanche à Trump directement lors d’une apparition sur Fox News, en disant: «Vos politiques résisteront à l’épreuve du temps. Vous êtes la figure la plus importante du Parti républicain »- ressentez le contraire. Il est difficile de prédire quelle faction émergera comme dominante, mais étant donné les données de sondages récents montrant un fort soutien républicain à Trump, les appels à une voie différente pourraient ne pas résonner aussi fortement que Sasse pourrait l’espérer.

L’éditorial de Sasse tente cependant d’expliquer pourquoi davantage de républicains devraient le rejoindre. Il soutient que le GOP est à la croisée des chemins et doit faire un choix sur l’opportunité de continuer à permettre aux perspectives politiques et intellectuelles de Trump de façonner le parti:

Lorsque Trump quitte ses fonctions, mon parti est confronté à un choix: nous pouvons nous consacrer à la défense de la Constitution et à la perpétuation de nos meilleures institutions et traditions américaines, ou nous pouvons être un parti des théories du complot, des fantasmes de la télévision par câble et de la ruine qui les accompagne. . Nous pouvons être le parti d’Eisenhower, ou le parti du conspirateur Alex Jones. Nous pouvons applaudir [Capitol Police] officier [Eugene] Goodman ou du côté de la foule qu’il a déjoué. Nous ne pouvons pas faire les deux.

Au cours de la pièce, Sasse condamne directement un large éventail de personnes et d’organisations à travers la vie conservatrice américaine. Il appelle la représentante Marjorie Taylor Greene, qui soutient QAnon, un danger pour la stabilité du GOP, la qualifiant de «coucou pour Cocoa Puffs». Il dit que le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a échoué « a échoué au test de leadership et s’est assis sur la touche » quand il a refusé de désavouer la campagne de Taylor Greene, semblant préférer son élévation au risque de perdre son district au profit d’un démocrate.

Il a réservé des mots particulièrement durs pour l’écosystème médiatique de droite en particulier, et son rôle dans l’ajout de poids aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles il avait en fait battu Biden aux élections de 2020:

Les pans conservateurs de ce paysage médiatique ont été préparés pour le mensonge de Trump «Arrêtez le vol», qui a allumé la mèche pour l’émeute du 6 janvier. Pendant neuf semaines, le président a constamment menti qu’il avait «gagné dans un glissement de terrain». Malgré le fait que ses avocats et ses alliés se soient fait rire plus de 60 fois hors du tribunal, il a diffusé une théorie du complot après l’autre à la télévision, à la radio et sur le Web. Pour tous ceux qui voulaient entendre que Trump gagnait, une machine d’arnaqueurs transformait les clics en argent en disant à son public ce qu’il voulait entendre. Les menteurs sont devenus riches, leurs notes se sont fâchées et les choses sont devenues incontrôlables.

Dans l’ensemble, Sasse dit qu’il pense que le problème avec son parti est qu’il n’a pas réussi à trouver des récits émouvants et fondés sur la réalité pour que les républicains puissent s’organiser, affirmant que le déclin de la participation à la religion organisée et les défis causés par les dislocations du travail ont laissé un vide qui a été rempli par Trump et QAnon.

Sasse voit le départ de Trump de la Maison Blanche comme une opportunité clé pour le Parti républicain de relâcher l’emprise de Trump sur le parti, de désavouer les théories du complot et de devenir un mouvement politique plus sérieux. Alors qu’il refuse de dire s’il votera pour condamner Trump lors d’un futur procès de destitution au Sénat, il a réprimandé les républicains de la Chambre qui ont refusé de le faire en raison de craintes pour leur sécurité.

Un problème pour Sasse est que beaucoup de républicains aiment toujours Trump

Les préoccupations de Sasse ne sont pas uniques parmi les élites républicaines. Parmi les nombreux donateurs, stratèges et législateurs de premier plan, l’orientation égoïste de Trump est de plus en plus considérée comme une responsabilité pour les programmes politiques et politiques du parti à l’avenir.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les perspectives électorales futures. Les responsables républicains et les donateurs blâment Trump pour les doubles pertes du GOP lors du second tour du Sénat en Géorgie après que Trump a publiquement fâché contre le leadership républicain de l’État pendant des mois – tout en jetant continuellement le doute sur la légitimité des systèmes électoraux de l’État.

Et un certain nombre de grandes entreprises ont annoncé qu’elles suspendaient les dons aux républicains qui avaient voté contre la certification de la victoire électorale du président élu Joe Biden, ce qui, si elle était maintenue, pourrait nuire à leur capacité de rivaliser avec les démocrates lors du prochain cycle électoral.

Et dernièrement, Trump a adopté une position quelque peu contradictoire contre certains segments de son parti, menaçant de soutenir les principaux opposants des législateurs qu’il n’aime pas. Les républicains de l’establishment craignent qu’une scission du parti alimentée par Trump ne nuise à leurs perspectives alors qu’ils se préparent aux élections de mi-mandat.

Tout cela a conduit certains législateurs républicains – comme Sasse – à décider que le style politique de Trump est trop imprévisible, trop transgressif des normes politiques et distrait de leur programme politique. Cela expliquerait en partie pourquoi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, envisagerait de voter pour condamner Trump dans un procès de destitution au Sénat et pourquoi certains républicains s’efforcent déjà de vaincre les candidats de style Trump aux élections de 2022.

Mais le problème est que, du moins jusqu’à présent, Trump bénéficie toujours d’un fort soutien parmi les électeurs républicains. Alors que la prise d’assaut du Capitole a fait chuter les notes d’approbation globales de Trump de plusieurs points, il détient toujours un niveau élevé de soutien parmi les républicains à travers le pays – et la plupart d’entre eux ne le blâment pas pour la foule violente qui a envahi le Capitole américain en janvier. 6.

Par exemple, un récent sondage du Washington Post-ABC News a quelques points à retenir pour les réformateurs républicains qui veulent sanctionner Trump et son style de désinformation politique. Le sondage a révélé que 85% des républicains sont opposés à l’idée que le Congrès devrait démettre Trump de ses fonctions et l’empêcher d’occuper des fonctions électives à l’avenir; les deux tiers pensent qu’il a agi de manière responsable après l’élection; et la plupart disent qu’il n’est pas responsable de la prise du Capitole.

Le sondage a également révélé que les républicains étaient divisés sur la valeur de Trump en tant que chef du parti après son départ de la Maison Blanche. Soixante pour cent des républicains disent que les chefs de parti devraient suivre l’exemple de Trump à l’avenir, tandis que 33% disent qu’ils devraient s’éloigner de Trump.

On se demande également à quel point les électeurs républicains prendront au sérieux les législateurs qui veulent abandonner le Trumpisme après que ces mêmes législateurs aient largement voté en concordance avec le programme du président; gardé le silence malgré l’extraordinaire corruption, irrégularité et insouciance pendant ses quatre années au pouvoir; réduit ses critiques à son encontre à l’approche des élections; et a récolté les bénéfices des médias de droite qu’ils décrivent maintenant comme étant allés trop loin. En d’autres termes, pour les réformateurs du GOP, l’introspection devra peut-être aller plus loin que Trump.