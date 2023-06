Le sénateur d’État DeWitte ouvrira un deuxième bureau à St. Charles – Shaw Local

Le sénateur d’État Don DeWitte, R-St. Charles, a annoncé l’ouverture d’un deuxième bureau de district pour le 33e district du Sénat au 406 Surrey Woods Drive à St. Charles. Le nouveau bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h à compter du 11 juillet.

DeWitte et son personnel seront sur place les mardis, mercredis et jeudis. Le bureau original de West Dundee restera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Pour célébrer l’ouverture du bureau, une journée portes ouvertes aura lieu de 16 h à 18 h le mercredi 2 août.

Le 33e district du Sénat s’étend de Lakewood et Lake in the Hills au sud à travers Hampshire , Gilberts , Pingree Grove et West Dundee autour d’Elgin en passant par le côté ouest de St. Charles jusqu’à l’extrémité nord de Batavia.