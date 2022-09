Le sénateur d’État Donald DeWitte (R-St. Charles) appelle à l’abrogation complète de la loi SAFE-T afin que les législateurs puissent aplanir les problèmes importants qui mettront en danger la sécurité des Illinois et imposeront des charges inabordables au système judiciaire.

Il propose également une pétition que les résidents de l’Illinois peuvent signer pour demander l’abrogation, selon un communiqué de presse du bureau de DeWitte.

Lors d’une récente table ronde des intervenants d’urgence avec les responsables de l’application des lois du comté de DeKalb, Kane et McHenry, le juge en chef du comté de Kane, Clint Hull, a déclaré qu’environ 130 détenus du comté de Kane seront libérés à la fin de l’année parce que les infractions pour lesquelles ils sont actuellement détenus deviendra indétenu.

Les responsables du comté de Kane ont exprimé leur inquiétude quant au coût de la mise en œuvre des dispositions de la loi SAFE-T et ont demandé à plusieurs membres du personnel supplémentaires d’examiner les images de la caméra corporelle dans les délais prescrits, des procureurs et des défenseurs publics supplémentaires, des sténographes judiciaires et des huissiers pour remplir les mandats au sein de la facture. Le comté de Kane est également en train de construire deux nouvelles salles d’audience à cause de la loi, selon le communiqué.

La pétition « Abroger la loi SAFE-T » de DeWitte est accessible à l’adresse il-33-senate.web.fireside21.app/forms/form/?ID=4.

Le 33e district du Sénat, que représente DeWitte, s’étend de Lakewood et Lake in the Hills au sud à travers Hampshire, Gilberts, Pingree Grove et West Dundee autour d’Elgin en passant par le côté ouest de St.Charles jusqu’à l’extrémité nord de Batavia.