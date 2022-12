Le sénateur démocrate Warnock remporte le second tour de la Géorgie contre Walker

Le sénateur démocrate Raphael Warnock a battu mardi le challenger républicain Herschel Walker lors d’un second tour en Géorgie, assurant aux démocrates une majorité absolue au Sénat pour le reste du mandat du président Joe Biden et aidant à plafonner un cycle de mi-mandat décevant pour le GOP lors du dernier vote majeur du an.

Avec la deuxième victoire de Warnock en autant d’années, les démocrates auront une majorité de 51-49 au Sénat, remportant un siège à partir de l’actuel partage 50-50 avec la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie. Il y aura cependant un gouvernement divisé, les républicains ayant renversé de justesse le contrôle de la Chambre.

Lors des élections du mois dernier, Warnock a mené Walker par 37 000 voix sur près de 4 millions de voix, mais n’a pas atteint le seuil de 50% nécessaire pour éviter un second tour. Walker, une légende du football qui s’est d’abord fait connaître à l’Université de Géorgie et plus tard dans la NFL dans les années 1980, n’a pas été en mesure de surmonter une multitude d’allégations préjudiciables, notamment des allégations selon lesquelles il aurait payé l’avortement de deux anciennes petites amies.

La victoire des démocrates en Géorgie renforce la place de l’État en tant que champ de bataille du Grand Sud deux ans après que Warnock et son compatriote démocrate géorgien Jon Ossoff ont remporté le scrutin de 2021 qui a donné au parti le contrôle du Sénat quelques mois seulement après que Biden est devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle en 30 ans à remporter la Géorgie. Les électeurs ont renvoyé Warnock au Sénat au cours du même cycle où ils ont réélu le gouverneur républicain Brian Kemp avec une marge confortable et ont choisi une liste entièrement composée de fonctionnaires constitutionnels de tout l’État.

“Je travaillerai avec n’importe qui pour faire avancer les choses pour le peuple géorgien”, a déclaré Warnock, le premier sénateur noir de l’État, tout au long de sa campagne, un clin d’œil à l’inclinaison historiquement conservatrice de l’État et à son besoin de gagner les indépendants à tendance GOP et au moins quelques républicains modérés dans une année électorale de mi-mandat.

Warnock, 53 ans, a associé cet argument à l’accent mis sur ses valeurs personnelles, soutenu par son statut de pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta, où l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr. a autrefois prêché.

La défaite de Walker met fin aux luttes du GOP cette année pour gagner avec des candidats imparfaits issus du moule de Trump, un coup dur pour l’ancien président alors qu’il construit sa troisième candidature à la Maison Blanche.

La nouvelle majorité absolue des démocrates au Sénat signifie que le parti n’aura plus à négocier un accord de partage du pouvoir avec les républicains et n’aura pas à compter sur le vice-président Kamala Harris pour briser autant de votes à égalité.

Environ 1,9 million de votes au second tour ont été exprimés par courrier et lors du vote anticipé, tandis que l’État était sur la bonne voie pour un jour d’élection robuste, les responsables de l’État estimant à 1,4 million de votes supplémentaires exprimés – un peu plus qu’à la mi-mandat de novembre et aux élections de 2020.

Le vote anticipé et par correspondance n’a pas atteint les mêmes niveaux que les années précédentes, et il était probable que le nombre total de votes exprimés serait inférieur à celui du second tour des élections sénatoriales de 2021. Les groupes de défense des droits de vote soulignent les changements apportés par les législateurs des États après les élections de 2020 qui ont raccourci la période de ruissellement, de neuf semaines à quatre, comme l’une des principales raisons de la baisse du vote anticipé et par correspondance.

Les responsables électoraux ont signalé quelques problèmes lors du traitement des votes anticipés et de la tabulation des bulletins de vote déposés mardi, mais il y a eu quelques retards. Dans le comté de Lowndes, dans le sud de la Géorgie, deux agents électoraux ont eu un accident de voiture alors qu’ils se rendaient au bureau des élections du comté avec les cartes mémoire des urnes d’une circonscription. Un responsable de Lowndes a déclaré qu’un membre du conseil des élections locales s’était rendu sur le site de l’accident pour récupérer les cartes mémoire afin que les tabulations puissent continuer.

Walker a bénéficié pendant la campagne d’une reconnaissance de nom presque inégalée de sa carrière de footballeur, mais a été poursuivi par des questions sur son aptitude à la fonction et des allégations d’hypocrisie.

Homme d’affaires multimillionnaire, Walker a gonflé ses activités philanthropiques et ses réalisations commerciales, notamment en affirmant que son entreprise employait des centaines de personnes et réalisait des dizaines de millions de dollars de ventes par an, même si les dossiers indiquent qu’il avait huit employés et qu’il gagnait en moyenne environ 1,5 million de dollars par an. Il a laissé entendre qu’il avait travaillé comme officier chargé de l’application des lois et qu’il avait obtenu son diplôme universitaire, bien qu’il n’ait fait ni l’un ni l’autre.

Il a été accusé par deux anciennes petites amies d’avoir encouragé et payé leurs avortements, bien qu’il ait soutenu une interdiction nationale pure et simple de la procédure pendant la campagne. Il a nié les revendications des deux femmes.

Il a également été contraint de reconnaître pendant la campagne qu’il avait engendré trois enfants hors mariage dont il n’avait jamais parlé publiquement auparavant. La mère de l’un de ces enfants a déclaré au Daily Beast que Walker n’avait pas vu son jeune fils depuis janvier 2016 et devait être traduit en justice pour une pension alimentaire pour enfants – en conflit direct avec les années passées par Walker à critiquer les pères absents et ses appels aux hommes noirs, en particulier, de jouer un rôle actif dans la vie de leurs enfants.

Son ex-femme a déclaré que Walker avait une fois pointé un pistolet sur sa tempe et menacé de la tuer. Il n’a jamais nié ces détails et a écrit sur ses tendances violentes dans un mémoire de 2008 qui attribuait le comportement à la maladie mentale.

En tant que candidat, il a parfois mutilé les discussions politiques, attribuant la crise climatique au « mauvais air » de la Chine dépassant le « bon air » des États-Unis et arguant que les diabétiques pourraient gérer leur santé en « mangeant correctement », une pratique qui ne suffit pas. pour les patients diabétiques insulino-dépendants.

Mardi, l’électeur d’Atlanta, Tom Callaway, a salué la force du Parti républicain en Géorgie et a déclaré qu’il avait soutenu Kemp lors du premier tour de scrutin. Mais il a dit qu’il avait voté pour Warnock parce qu’il ne pensait pas que “Herschel Walker avait les qualifications pour être sénateur”.

“Je ne pensais pas qu’il avait une déclaration de ce en quoi il croyait vraiment ou qu’il avait une campagne qui avait du sens”, a déclaré Callaway.

Walker, quant à lui, a cherché à dépeindre Warnock comme un oui pour Biden. Il a parfois lancé l’attaque en termes particulièrement personnels, accusant Warnock d ‘”être à genoux, mendiant” à la Maison Blanche – une accusation brûlante pour un challenger noir à porter contre un sénateur noir à propos de sa relation avec un président blanc.

“Mon adversaire n’est pas une personne sérieuse”, a déclaré Warnock lors du second tour. « Mais l’élection est très sérieuse. Ne confondez pas ces deux choses.

Warnock a fait la promotion de ses réalisations au Sénat, vantant une disposition qu’il a parrainée pour plafonner les coûts de l’insuline pour les patients de Medicare. Il a salué les accords sur les infrastructures et les soins de santé maternelle conclus avec les sénateurs républicains, mentionnant ces collègues du GOP plus que lui ne l’a fait Biden ou d’autres démocrates de Washington.

Warnock a pris ses distances avec Biden, dont les cotes d’approbation ont pris du retard alors que l’inflation reste élevée. Après les élections générales, Biden a promis d’aider Warnock de toutes les manières possibles, même si cela signifiait rester à l’écart de la Géorgie. Contournant le président, Warnock a plutôt décidé de faire campagne avec l’ancien président Barack Obama dans les jours précédant le second tour des élections.

Walker, quant à lui, a évité de faire campagne avec Trump jusqu’au dernier jour de la campagne, lorsque le couple a organisé une conférence téléphonique lundi avec des partisans.

Walker rejoint les candidats au Sénat ratés, le Dr Mehmet Oz de Pennsylvanie, Blake Masters de l’Arizona, Adam Laxalt du Nevada et Don Bolduc du New Hampshire en tant que loyalistes de Trump qui ont finalement perdu des courses que les républicains pensaient autrefois gagner – ou du moins pourraient – ​​gagner.