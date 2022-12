Le sénateur démocrate Warnock remporte le second tour de la Géorgie contre Walker

Le sénateur démocrate Raphael Warnock a battu mardi le challenger républicain Herschel Walker lors d’un second tour en Géorgie, assurant aux démocrates une majorité absolue au Sénat pour le reste du mandat actuel du président Joe Biden et plafonnant un cycle de mi-mandat décevant pour le GOP lors du dernier vote majeur du an.

Avec la deuxième victoire de Warnock en autant d’années, les démocrates auront une majorité de 51-49 au Sénat, remportant un siège à partir de l’actuel partage 50-50 avec la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie. Il y aura cependant un gouvernement divisé, les républicains ayant renversé de justesse le contrôle de la Chambre.

“Après une campagne âprement disputée – ou, devrais-je dire, des campagnes – c’est un honneur pour moi de prononcer les quatre mots les plus puissants jamais prononcés dans une démocratie: le peuple a parlé”, a déclaré Warnock, 53 ans, à des partisans jubilatoires qui remplissaient un centre-ville. Salle de bal de l’hôtel d’Atlanta.

« Je dis souvent qu’un vote est une sorte de prière pour le monde que nous désirons pour nous-mêmes et pour nos enfants », a déclaré Warnock, pasteur baptiste et premier sénateur noir de son État. « Géorgie, vous avez prié avec vos lèvres et vos jambes, vos mains et vos pieds, vos têtes et vos cœurs. Vous avez travaillé dur et nous sommes ici ensemble.

Lors des élections du mois dernier, Warnock a mené Walker par 37 000 voix sur près de 4 millions de voix, mais n’a pas atteint le seuil de 50% nécessaire pour éviter un second tour. Le sénateur semblait se diriger vers une marge finale plus large lors du second tour de mardi, avec Walker, une légende du football à l’Université de Géorgie et dans la NFL, incapable de surmonter une multitude d’allégations préjudiciables, y compris des affirmations selon lesquelles il aurait payé deux anciennes petites amies. avortements malgré le soutien d’une interdiction nationale de la procédure.

“Les chiffres semblent ne pas s’additionner”, a déclaré Walker, un allié et ami de l’ancien président Donald Trump, aux supporters mardi soir au College Football Hall of Fame du centre-ville d’Atlanta. “Il n’y a pas d’excuses dans la vie, et je ne vais pas faire d’excuses maintenant parce que nous nous sommes battus.”

La victoire des démocrates en Géorgie renforce la place de l’État en tant que champ de bataille du Grand Sud deux ans après que Warnock et son compatriote démocrate géorgien Jon Ossoff ont remporté le scrutin de 2021 qui a donné au parti le contrôle du Sénat quelques mois seulement après que Biden est devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle en 30 ans à remporter la Géorgie. Les électeurs ont renvoyé Warnock au Sénat au cours du même cycle où ils ont réélu le gouverneur républicain Brian Kemp avec une marge confortable et ont choisi une liste entièrement composée de fonctionnaires constitutionnels de tout l’État.

La défaite de Walker met fin aux luttes du GOP cette année pour gagner avec des candidats imparfaits issus du moule de Trump, un coup dur pour l’ancien président alors qu’il construit sa troisième candidature à la Maison Blanche avant 2024.

La nouvelle majorité absolue des démocrates au Sénat signifie que le parti n’aura plus à négocier un accord de partage du pouvoir avec les républicains et n’aura pas à compter sur le vice-président Kamala Harris pour briser autant de votes à égalité.

Les démocrates nationaux ont célébré mardi, avec Biden tweetant une photo de son appel téléphonique de félicitations au sénateur. “Les électeurs géorgiens ont défendu notre démocratie, rejeté l’Ultra MAGAisme et … renvoyé un homme bon au Sénat”, a tweeté Biden, faisant référence au slogan “Make America Great Again” de Trump.

Environ 1,9 million de votes de second tour ont été exprimés en Géorgie par courrier et lors du vote anticipé. Une forte participation le jour du scrutin a ajouté environ 1,4 million de personnes supplémentaires, soit un peu plus que les totaux du jour du scrutin en novembre et en 2020.

Le taux de participation total était toujours à la traîne du taux de participation de 2021, qui était d’environ 4,5 millions. Les groupes de défense des droits de vote ont souligné les changements apportés par les législateurs des États après les élections de 2020 qui ont raccourci la période de ruissellement, de neuf semaines à quatre, comme raison de la baisse du vote anticipé et par correspondance.

Warnock a souligné sa volonté de travailler de l’autre côté de l’allée et ses valeurs personnelles, soutenues par son statut de pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta, où l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr. a autrefois prêché.

Walker a bénéficié pendant la campagne d’une reconnaissance de nom presque inégalée de sa carrière de footballeur, mais a été poursuivi par des questions sur son aptitude à la fonction.

Le challenger du Sénat républicain Herschel Walker prend la parole lors d’une soirée de veille électorale, le mardi 6 décembre 2022, à Atlanta. Le sénateur démocrate Raphael Warnock a battu Walker lors d’un second tour en Géorgie. (AP Photo/Brynn Anderson)

Homme d’affaires multimillionnaire, Walker a été confronté à des questions sur son passé, notamment ses exagérations sur ses réalisations commerciales, ses diplômes universitaires et ses activités philanthropiques.

Dans sa vie personnelle, Walker a fait face à une nouvelle attention sur les précédents récits de violence domestique de son ex-femme, y compris des détails selon lesquels il avait une fois pointé un pistolet sur sa tempe et menacé de la tuer. Il n’a jamais nié ces détails et a écrit sur ses tendances violentes dans un mémoire de 2008 qui attribuait le comportement à la maladie mentale.

En tant que candidat, il a parfois mutilé les discussions politiques, attribuant la crise climatique au « mauvais air » de la Chine dépassant le « bon air » des États-Unis et arguant que les diabétiques pourraient gérer leur santé en « mangeant correctement », une pratique qui ne suffit pas. pour les patients diabétiques insulino-dépendants.

Mardi, l’électeur d’Atlanta, Tom Callaway, a salué la force du Parti républicain en Géorgie et a déclaré qu’il avait soutenu Kemp lors du premier tour de scrutin. Mais il a dit qu’il avait voté pour Warnock parce qu’il ne pensait pas que “Herschel Walker avait les qualifications pour être sénateur”.

“Je ne pensais pas qu’il avait une déclaration de ce en quoi il croyait vraiment ou qu’il avait une campagne qui avait du sens”, a déclaré Callaway.

Walker, quant à lui, a cherché à dépeindre Warnock comme un oui pour Biden. Il a parfois lancé l’attaque en termes particulièrement personnels, accusant Warnock d ‘”être à genoux, mendiant” à la Maison Blanche – une accusation brûlante pour un challenger noir à porter contre un sénateur noir à propos de sa relation avec un président blanc.

Warnock a fait la promotion de ses réalisations au Sénat, vantant une disposition qu’il a parrainée pour plafonner les coûts de l’insuline pour les patients de Medicare. Il a salué les accords sur les infrastructures et les soins de santé maternelle conclus avec les sénateurs républicains, mentionnant ces collègues du GOP plus que lui ne l’a fait Biden ou d’autres démocrates de Washington.

Warnock a pris ses distances avec Biden, dont les cotes d’approbation ont pris du retard alors que l’inflation reste élevée. Après les élections générales, Biden a promis d’aider Warnock de toutes les manières possibles, même si cela signifiait rester à l’écart de la Géorgie. Contournant le président, Warnock a plutôt décidé de faire campagne avec l’ancien président Barack Obama dans les jours précédant le second tour des élections.

Walker, quant à lui, a évité de faire campagne avec Trump jusqu’au dernier jour de la campagne, lorsque le couple a organisé une conférence téléphonique lundi avec des partisans.

Walker rejoint les candidats au Sénat ratés, le Dr Mehmet Oz de Pennsylvanie, Blake Masters de l’Arizona, Adam Laxalt du Nevada et Don Bolduc du New Hampshire en tant que loyalistes de Trump qui ont finalement perdu des courses que les républicains pensaient autrefois gagner – ou du moins pourraient – ​​gagner.