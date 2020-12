La sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar souhaite que le nouvel appareil Halo d’Amazon soit étudié pour sa collecte de données personnelles. Même le Washington Post, propriété du patron d’Amazon Jeff Bezos, l’a qualifiée de «technologie la plus invasive que nous ayons jamais testée».

Un bracelet gris sans prétention, Halo d’Amazon collecte des données personnelles si intimes qu’il « Crie simplement pour une sorte de règles et de règlements en place, » Klobuchar a déclaré à TechCrunch dans une interview publiée vendredi. «Entre le HHS [Department of Health and Human Services] et la Federal Trade Commission, ils doivent élaborer des règles pour protéger les informations privées sur la santé ». elle a ajouté.

Amazon Halo est le dernier exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin de protections de la vie privée de suivi de la santé dans la loi. @lisamurkowski et j’ai un projet de loi qui ferait exactement cela. https://t.co/OTheuzlHRs – Amy Klobuchar (@amyklobuchar) 13 décembre 2020

Une semaine plus tôt, Klobuchar avait écrit au secrétaire du HHS Alex Azar, demandant au secrétaire d’expliquer ce que faisait son département pour s’assurer que des entreprises telles qu’Amazon protégeaient les informations de santé privées qu’elles collectaient, et lui demandant d’envisager d’imposer des protections de confidentialité plus strictes sur les trackers de fitness.

La principale de ses préoccupations était ce qu’Amazon fait avec ces informations personnelles une fois qu’elles sont collectées. L’année dernière, une étude du British Medical Journal a révélé que près de huit applications de santé sur 10 «Régulièrement» partager des informations personnelles avec des tiers, sans assurer la transparence.

« Il y a eu tellement de violations de la vie privée dans le passé et de vente de données » Klobuchar a déclaré au Washington Post après avoir envoyé sa lettre. «Bien sûr, les gens ne veulent tout simplement pas que leurs données soient partagées sur Internet, mais il s’agit également des employeurs qui obtiennent les données, des compagnies d’assurance qui les obtiennent, toutes sortes de choses.

Lancé sous forme d ‘«accès anticipé» en août, le Halo va au-delà de ses concurrents dans les données qu’il aspire. Un microphone enregistre périodiquement des extraits de la voix de l’utilisateur pour analyser sa tonalité, en la notant comme «Condescendant», «opiniâtre», «fier», et tous les points intermédiaires. Les utilisateurs sont également invités à se déshabiller et à photographier leurs corps nus afin que l’intelligence artificielle d’Amazon puisse estimer leur pourcentage de graisse corporelle.

Je n’ai rien dit depuis plus d’une heure, on dirait que la tonalité de la radio est confuse. #amazonhalo @amazone comment puis-je signaler cela comme une erreur? pic.twitter.com/PaBYJebH2Q – AmazonHaloGuy (@amazon_halo) 30 octobre 2020

Le Washington Post, qui appartient au PDG d’Amazon Jeff Bezos, a appelé le Halo «La technologie la plus invasive que nous ayons jamais testée», en ajoutant que ça « Recueille les informations les plus intimes que nous ayons vues à partir d’un gadget de santé grand public – et en fait le moins grand usage possible. »

« Ce portable est bien meilleur pour aider Amazon à recueillir des données que pour vous aider à être en bonne santé et heureux », son examen cinglant s’est poursuivi.

Amazon soutient que les fonctionnalités les plus invasives – l’analyse de la graisse corporelle et du ton de la voix – sont facultatives et que l’entreprise n’a pas accès aux données collectées.

Amazon n’est qu’un géant de la technologie qui cherche à se lancer dans la santé. Google, Apple et Facebook ont ​​tous fait des percées sur le marché lucratif de la santé, comptant sur les vastes quantités de données utilisateur qu’ils collectent pour leur donner un avantage sur leurs concurrents. Dans son témoignage devant le Congrès il y a deux ans, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a admis que son entreprise collecte des données médicales auprès des utilisateurs, cette collecte se poursuivant même après la déconnexion des utilisateurs. Un procès de 2016 a révélé que la société avait collecté des données sur la participation d’un utilisateur à des groupes de soutien contre le cancer en dehors de Facebook.

Construire des profils de santé sur leurs millions d’utilisateurs pourrait s’avérer très gratifiant pour ces entreprises, à la fois pour cibler les publicités pour les médicaments et pour vendre une assurance maladie. Les défenseurs de la protection de la vie privée ont également averti que le fait d’avoir les dossiers médicaux d’une personne liés à ses profils de médias sociaux pourrait un jour être utilisé contre elle – par exemple, par des compagnies d’assurance ou des prêteurs qui pourraient refuser des services ou facturer des taux exorbitants.

Des sociétés comme Google et Amazon ont récemment fait l’objet d’un examen minutieux, en raison de leur taille et de leur domination sur le marché. Amazon a été frappé d’accusations antitrust dans l’Union européenne, tandis que les nouvelles lois européennes pourraient voir des sanctions financières massives imposées à l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises de haute technologie, pour son comportement anticoncurrentiel.

Aux États-Unis, l’administration Trump a attaqué Google avec la plus grande affaire antitrust intentée contre une entreprise de technologie depuis plus de deux décennies. Néanmoins, il a poursuivi son acquisition de Fitbit, un rival d’Amazon Halo. L’accord de 2 milliards de dollars est en cours depuis 2019 et devrait se conclure l’année prochaine.

Il a cependant fait face à un certain recul en Europe, la Commission européenne déclarant en août qu’il pourrait augmenter « La quantité déjà considérable de données que Google pourrait utiliser pour personnaliser les publicités qu’il diffuse et affiche. » La commission n’a accepté l’accord que cette semaine à condition que Google accepte de ne pas utiliser les données Fitbit pour le ciblage publicitaire pendant 10 ans.

Klobuchar a déclaré à TechCrunch qu’une telle approche pourrait montrer aux régulateurs américains comment traiter avec des entreprises telles qu’Amazon et Google à l’avenir. «Nous devons considérablement intensifier notre examen des fusions», elle a dit. «Nous devrions utiliser ces fusions pour dire non, car elles sont tellement anticoncurrentielles, ou pour leur imposer des conditions.»

