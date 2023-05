Le sénateur démocrate Tom Carper du Delaware ne cherchera pas à être réélu, ouvrant un siège dans un État libéral

DOVER, Delaware (AP) – Le sénateur démocrate Tom Carper du Delaware a annoncé lundi qu’il ne chercherait pas à être réélu pour un cinquième mandat au Sénat américain.

L’annonce de Carper ouvre la voie à un concours ouvert pour le siège qu’il occupe depuis 2001 dans le Delaware très bleu. Cela garantit également que son record sans tache de n’avoir jamais perdu d’élection pendant plus de quatre décennies en politique reste intact.

Carper, 76 ans, a déclaré lors d’une conférence de presse à Wilmington que lui et sa femme, Martha, avaient commencé à parler il y a des mois de ce qu’il devrait faire ensuite. Les options, selon l’ancien gouverneur à deux mandats, étaient en lice pour une 15e victoire électorale record à l’échelle de l’État, ou simplement « partir au coucher du soleil et l’appeler jour ».

« Après beaucoup de prières et d’introspection, et plus que quelques conversations de cœur à cœur, nous avons décidé que je ne devrais faire ni l’un ni l’autre, mais plutôt que je devrais parcourir la bande au cours des 20 prochains mois et terminer l’important travail que mon personnel et moi avons commencé sur un large éventail de fronts, dont beaucoup ont commencé en partenariat avec des collègues démocrates et républicains au Sénat et à la Chambre », a-t-il déclaré.

Carper est l’un des nombreux sénateurs sortants qui ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas l’année prochaine. Les autres sont les démocrates Ben Cardin du Maryland, Dianne Feinstein de Californie et Debbie Stabenow du Michigan, et le républicain Mike Braun de l’Indiana.

Carper a déclaré que son objectif au cours de la prochaine année et demie sera d’aider à assurer la mise en œuvre des dispositions environnementales dans la loi sur les infrastructures de 2021 et la loi sur la réduction de l’inflation.

« La mise en œuvre des deux lois est indispensable si nous voulons finalement gagner la bataille contre le réchauffement climatique tout en créant des dizaines de millions d’emplois américains dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Christy Goldfuss, responsable de l’impact des politiques pour le Natural Resources Defense Council, a déclaré que Carper « a été une voix de la raison et un champion du progrès » sur l’environnement pendant des décennies.

Carper a déclaré que ses autres priorités comprennent l’adoption d’une législation autorisant l’accélération des projets d’énergie propre, l’élargissement de l’engagement économique dans la région indo-pacifique et la garantie d’un financement fédéral pour les services de santé mentale des enfants en milieu scolaire.

« Si Dieu le veut, je continuerai à travailler 60 heures par semaine et à rentrer chez moi en train la plupart des nuits tant que cette dame laissera la lumière allumée pour moi », a-t-il dit en mettant un bras autour de sa femme.

Carper a indiqué qu’avec les démocrates en plein contrôle politique dans le Delaware, c’est le moment opportun pour lui de passer le flambeau.

« Le Parti démocrate du Delaware a la chance aujourd’hui d’avoir un banc aussi fort que tout ce que j’ai jamais vu au cours des 50 dernières années où j’ai appelé le Delaware chez moi », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un favori pour lui succéder, il a mentionné la représentante Lisa Blunt Rochester, qui est la seule représentante du Delaware à la Chambre et qui a déjà été internée pour Carper lorsqu’il occupait ce poste. Blunt Rochester a également servi dans le cabinet de Carper lorsqu’il était gouverneur.

« Je lui ai parlé ce matin », a déclaré Carper. « J’ai dit, ‘vous avez été patient en attendant que je m’écarte, et je vais m’en sortir.' » Il a dit qu’il a également dit à Blunt Rochester qu’il espère qu’elle court et espère qu’elle le fera. qu’il la soutienne.

« Et elle a dit: » oui, je vais vous laisser me soutenir « , et donc je vais le faire », a déclaré Carper, reportant toute question sur la question de savoir si Blunt Rochester courra effectivement vers elle.

Blunt Rochester a publié une déclaration vantant les longs services de Carper à l’État et disant qu’elle était « ravie » qu’il puisse passer plus de temps avec sa femme et sa famille, mais ne faisant aucune mention de son propre avenir politique.

Un porte-parole du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que Schumer avait parlé avec Blunt Rochester par téléphone après avoir entendu la décision de Carper. Schumer lui a dit qu’il pensait qu’elle pourrait être une très bonne sénatrice et qu’il avait hâte de s’asseoir avec elle bientôt.

Un autre successeur possible de Carper est le gouverneur John Carney, qui a également été membre du personnel et fonctionnaire du Cabinet de Carper pendant que ce dernier était gouverneur.

« Pour moi, le sénateur a été un ami, un mentor et une source constante de bons conseils. Et je sais que je ne suis pas seul à cet égard », a déclaré Carney, dont le deuxième et dernier mandat se termine en 2024, dans un communiqué préparé.

Carper a servi cinq mandats à la Chambre des États-Unis et deux mandats en tant que gouverneur avant d’être élu au Sénat en 2000. Il a commencé sa carrière politique en tant que trésorier de l’État du Delaware. Au Sénat, il s’est forgé une réputation de démocrate modéré avec un vif intérêt pour les questions environnementales. Il a également aidé à diriger les efforts visant à consolider le service postal américain en difficulté financière.

« Le grand privilège de ma vie a été l’opportunité de servir le peuple du Premier État et des États-Unis dans tant de rôles différents pendant tant d’années », a-t-il déclaré.

La dernière victoire électorale de Carper a eu lieu en 2018, lorsqu’il a facilement battu le challenger républicain Rob Arlett, qui avait été président de la campagne d’État de Donald Trump en 2016. Carper a affronté Arlett après avoir battu un challenger progressiste lors d’une primaire démocrate, enrayant une marée anti-établissement dans l’espoir de bouger le parti démocrate à gauche.

Randall Chase, l’Associated Press