Le sénateur démocrate Stabenow du Michigan ne se représentera pas en 2024

LANSING, Michigan (AP) – La sénatrice du Michigan Debbie Stabenow, membre de la direction démocrate, a annoncé jeudi qu’elle ne se présenterait pas pour un cinquième mandat en 2024, ouvrant un siège dans l’État clé du champ de bataille.

La nouvelle est probablement un choc pour de nombreux démocrates de l’État, car Stabenow n’avait pas indiqué auparavant qu’elle ne chercherait pas à être réélue.

« Inspiré par une nouvelle génération de dirigeants, j’ai décidé de passer le flambeau au Sénat américain. J’annonce aujourd’hui que je ne me représenterai pas et que je quitterai le Sénat américain à la fin de mon mandat le 3 janvier 2025 », a déclaré Stabenow dans un communiqué.

Les démocrates devront faire face à un test pour trouver un candidat avec le large soutien de Stabenow, élue pour la première fois au Sénat en 2000. Elle a facilement été réélue depuis lors.

Elle a rejoint la Chambre en 1996. En 2000, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à être élue sénatrice du Michigan, battant un républicain sortant. Elle a repoussé les défis du GOP en 2006 et 2012 et a battu le nouveau venu politique John James, de 6,5 points de pourcentage en 2018. James a été élu à la Chambre en novembre.

Stabenow, 72 ans, de Lansing, est le membre le plus ancien de la délégation du Congrès de l’État. Elle a récemment été élevée au poste de présidente du Comité de la politique démocratique et des communications, faisant d’elle la chef du parti n ° 3, et dirige le Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts.

Stabenow a récemment été impliqué dans une législation bipartite visant à accroître la surveillance des crypto-monnaies. Elle a également dirigé les efforts visant à étendre et à augmenter le financement des soins de santé mentale à l’échelle nationale et au Michigan.

L’annonce devrait faire de la course au Sénat 2024 du Michigan l’une des plus compétitives du pays.

Alors que le climat politique actuel au Michigan favorise les démocrates après une élection de mi-mandat où ils ont renversé la Chambre d’État et le Sénat, l’État devrait toujours être l’un des principaux champs de bataille du pays lors de l’élection présidentielle de 2024.

Un seul républicain du Michigan a occupé un siège au Sénat au cours des 40 dernières années.

La date de la primaire du Michigan n’a pas encore été finalisée après que le bras chargé de l’élaboration des règles du Comité national démocrate a voté pour faire monter le Michigan dans le calendrier des primaires présidentielles du parti pour 2024. Si le DNC complet approuve le plan, comme prévu, le Michigan serait le cinquième État pour voter lors du processus primaire le 27 février.

Le Comité national républicain a déjà établi son calendrier principal et le Michigan n’est pas dans les cinq premiers États. Si les républicains du Michigan devaient déplacer leur primaire avant le 1er mars pour correspondre au plan des démocrates, ils pourraient être considérablement pénalisés par le Parti républicain national.

Joey Cappelletti, l’Associated Press