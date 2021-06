Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse critiqué pour avoir défendu son appartenance à un club entièrement blanc – RT USA News

Le sénateur Sheldon Whitehouse (D-Rhode Island) a été qualifié d' »hypocrite » par les libéraux et les conservateurs pour avoir parlé de nombreuses questions raciales tout en appartenant à un club exclusif qui ne comprendrait apparemment aucune personne de couleur.

Whitehouse a fait l’objet d’un examen minutieux pour son adhésion au Bailey’s Beach Club dans le passé, indiquant même qu’il quitterait le club lors de sa première candidature au Sénat en 2006.

Le sénateur a plus récemment fait des vagues en tant que critique virulent de Donald Trump et de ses partisans et pour s’être régulièrement exprimé sur de nombreuses questions liées à la race. Les positions libérales de Whitehouse sur les questions sociales combinées à son appartenance à un club entièrement blanc ont laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

Confronté à son lien continu avec le club par un journaliste local lors d’un événement à Newport, Whitehouse a apparemment de nouveau défendu le club.

Whitehouse a défendu le club en tant que « longue tradition au Rhode Island », un argument qui n’a fait qu’ajouter à l’indignation.

Lors de la récente confrontation avec Whitehouse au sujet de son adhésion au club, le sénateur démocrate a également déclaré qu’il était « Pardon » que plus de diversité n’a pas été introduite dans son club, mais prétend que c’est quelque chose que le « les gens qui dirigent l’endroit travaillent sur. »

Whitehouse est cependant membre du club depuis des décennies et sa femme en est actionnaire.

Whitehouse avait précédemment déclaré en 2017 qu’il serait « agréable » si Bailey’s Beach Club « a changé un peu, mais ce n’est pas ma position. »

Il a ajouté plus tard que cela aborderait la question de la diversité dans le club « en privé, » mais n’a pas précisé avec qui exactement il parlerait.





Le Bailey’s Beach Club est un groupe très exclusif et coûteux qui ne comprend que des membres blancs, selon plusieurs rapports.

Dans un article du New York Times sur le club, un membre de longue date aurait déclaré à propos de son appartenance au groupe, « Juifs, oui… Noirs, pas vraiment. » Le rapport décrivait les membres du club comme faisant partie de la « la classe dirigeante, » dont chacun « garder la garde » autour des étrangers. Le sénateur et sa femme auraient amené de nombreux nouveaux membres au club, y compris un membre du personnel.

De nombreux critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour faire de Whitehouse un « limousine libérale » et hypocrite d’appartenir à un tel groupe tout en parlant des problèmes auxquels les Noirs américains sont confrontés et en appelant les conservateurs comme Trump pour ne pas condamner assez souvent les groupes haineux.

Ces libéraux de limousine sont-HYPOCRITIQUES ! se@SenWhitehousedéfend d’être membre et investisseur du All-White RI Club en disant : « C’est une longue tradition au RI » Soyez un leader et annulez l’adhésion ! Donald J. Trump a poursuivi pour forcer les clubs de Palm Beach à s’intégrer ! https://t.co/ciSBuwhKAr — PARIS (@PARISDENNARD) 20 juin 2021

« Je me demande ce que Joy Reid va penser de ça », Cam Cawthorne de Fox News a écrit, faisant référence à l’hôte de gauche de MSNBC, qui a fait l’éloge de Whitehouse dans le passé.

Beaucoup ont appelé Whitehouse’s « tradition » commente également, affirmant qu’une telle défense causerait des problèmes beaucoup plus graves à quelqu’un ayant une politique plus à droite.

« ‘C’est une tradition’, selon le partisan du ‘racisme systémique' », un utilisateur de Twitter a écrit.

0 médias grand public ont couvert Sen Sheldon Whitehouse défendant son club entièrement blanc comme une « vieille tradition » * grillons * – Déplorable juif (@TrumpJew2) 21 juin 2021

