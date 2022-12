Le sénateur démocrate quitte le parti

La Maison Blanche insiste sur le fait que la décision de Kyrsten Sinema ne change rien

La sénatrice de l’Arizona, Kyrsten Sinema, a déclaré qu’elle quittait le Parti démocrate pour s’inscrire en tant qu’indépendante, promettant de se retirer du “structure partisane” du Congrès, alors même que la Maison Blanche dit que la décision n’aura aucun effet sur le parti qui contrôle le Sénat.

Sinema a annoncé cette décision vendredi, affirmant que même si “certaines personnes pourraient être un peu surprises” sa décision “a beaucoup de sens” étant donné qu’elle a “ne rentre jamais parfaitement dans une boîte de fête.”

« Je n’ai jamais vraiment essayé. Je ne veux pas, “ elle a ajouté. “Me retirer de la structure partisane – non seulement c’est fidèle à qui je suis et à la façon dont je fonctionne, je pense aussi que cela fournira un lieu d’appartenance à de nombreuses personnes à travers l’État et le pays, qui sont également fatiguées de la partisanerie .”

La Maison Blanche a affirmé que l’éloignement de Sinema du parti ne serait pas “changer le nouveau contrôle majoritaire démocrate du Sénat”, avec l’attachée de presse Karine Jean-Pierre notant que le sénateur a “a voté avec le président 93% du temps sur des projets de loi clés, importants et historiques.”

A demandé si Sinema avait donné “assurances” à la Maison Blanche qu’elle continuerait à travailler avec les démocrates, Jean-Pierre a refusé de divulguer le moindre détail des discussions entre Sinema et le président Joe Biden, mais a souligné qu’elle “a travaillé avec nous sur les principales priorités de cette administration.”

Bien qu’elle ne dise pas si elle prévoyait de se présenter aux élections en 2024, Sinema a déclaré plus tard à Politico qu’elle ne caucuserait pas avec les républicains, ajoutant “rien ne changera dans mes valeurs ou mon comportement.”

Rester au sein du Caucus démocrate du Sénat aux côtés de ses collègues indépendants Bernie Sanders et Angus King permet au parti de conserver sa majorité de 51 sièges. Les démocrates ont consolidé leur contrôle après les élections de mi-mandat de novembre, mettant finalement fin à une division égale 50-50 au Sénat et laissant les républicains avec 49 sièges.