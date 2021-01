Les démocrates ont choisi Patrick Leahy, connu comme l’un des membres les plus partisans du Sénat, pour présider le procès de destitution de Donald Trump après que le juge en chef John Roberts a refusé un rôle non prévu dans la Constitution.

Le poste est revenu à Leahy (D-Vermont), présidente intérimaire du Sénat, lundi car la Constitution américaine prévoit que le juge en chef ne sert de juge que lorsqu’un président en exercice ou un vice-président est destitué. En fait, la Constitution ne prévoit pas du tout spécifiquement un ancien président – une omission que des critiques tels que l’ancien représentant Bob Barr (R-Georgia) ont argumenté signifie que le Sénat n’a pas le droit de condamner Trump.

Les démocrates prévoient néanmoins d’aller de l’avant avec le procès du Sénat, à partir de la deuxième semaine de février. Contrairement au juge en chef Roberts, qui a présidé le premier procès de destitution de Trump il y a un an, Leahy aura également le droit de voter sur l’opportunité de condamner Trump.

Les conservateurs ont déjà crié au scandale, affirmant que Leahy n’était pas apte à jouer le rôle en raison de son parti pris anti-Trump apparent. L’ancien conseiller de Trump, Boris Epshteyn, a qualifié le législateur démocrate de «Un partisan froid comme la pierre, » argumentant cette « Tout semblant d’équité ou de procédure régulière » lors du procès imminent est tenu de «sortir de la fenêtre» si Leahy est en charge.

Leahy a également courtisé les critiques de la foule anti-Trump. « Ce sera un cauchemar pour cette nation lorsque les républicains seront en conflit, et ils le feront », un adversaire autoproclamé du «Trumpisme» m’a dit. « C’est à propos de nous, pas de toi. »

« Je pense que vous êtes génial et je comprends la logique ici, mais le GOP cherche un moyen de sortir du procès. Laissez le juge en chef présider, » un autre m’a dit.



Leahy a critiqué Trump sur un large éventail de problèmes au cours des quatre dernières années, de l’interdiction des voyageurs de sept pays à prédominance musulmane à la taille de la foule d’inauguration de Trump en passant par la réduction du financement de l’Organisation mondiale de la santé. Même après que l’enquête Mueller n’a pas réussi à trouver des preuves que la campagne Trump était de connivence avec la Russie pour remporter les élections de 2016, Leahy a continué à alléguer des liens néfastes entre le président et le Kremlin. Il a appelé l’acquittement de Trump lors du procès de destitution au Sénat de l’année dernière « au-delà de scandaleux. »

Le sénateur a également été franc sur les allégations derrière la dernière mise en accusation – que Trump a incité un « insurrection » au Capitole américain le 6 janvier. Leahy a déclaré plus tôt ce mois-ci que Trump était « la plus grande menace pour la Constitution et la démocratie américaine depuis une génération ». Il a ajouté que pour guérir la nation, il faudrait d’abord tenir Trump pour responsable de l’alimentation et de l’exploitation d’un «sombre courant d’insurrection».

Un juge qui avait publiquement exprimé des opinions aussi fortes sur un accusé pourrait normalement être invité à se récuser de l’affaire devant le système judiciaire américain. Leahy lui-même foudroyé La juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett en novembre pour avoir refusé de se récuser d’une affaire concernant Obamacare parce qu’elle avait critiqué la loi. Et Leahy, qui a qualifié la Cour suprême d’hyper-partisane après la confirmation de Barrett, a été jugée par ses collègues lors d’un vote de 2009 comme étant le démocrate le plus partisan du Sénat, devançant même Chuck Schumer (D-New York) et Dick Durbin (D-Illinois).

Dans une déclaration lundi, Leahy a promis d’administrer le procès de Trump « avec équité, conformément à la Constitution et aux lois. »

Lorsqu’il préside un procès en destitution, le président pro tempore prête un serment spécial pour rendre une justice impartiale conformément à la Constitution et aux lois. C’est un serment que je prends extrêmement au sérieux. Mon commentaire ici sur la présidence de Pres. Procès de destitution de Trump: pic.twitter.com/Y93RedVb8w – Sénateur Patrick Leahy (@SenatorLeahy) 25 janvier 2021

