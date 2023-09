Le sénateur démocrate Menendez affirme que l’argent trouvé chez lui provenait de ses économies personnelles et non de pots-de-vin

UNION CITY, NJ (AP) — Le sénateur démocrate américain Bob Menendez du New Jersey a repoussé lundi avec défi les accusations de corruption fédérale, affirmant que les espèces trouvées chez lui provenaient de son compte d’épargne et étaient à portée de main en cas d’urgence, ce n’était pas le cas. le produit des pots-de-vin.

Il a déclaré qu’il pensait qu’il serait disculpé et que les procureurs se trompaient parfois sur les faits.

« Je reconnais que ce sera le plus grand combat à ce jour, mais comme je l’ai dit tout au long de ce processus, je crois fermement que lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur principal du New Jersey. » Menendez a déclaré sur le campus du Hudson County Community College à Union City, où il a grandi. Il n’a pas répondu aux questions et n’a pas précisé s’il se représenterait l’année prochaine.

Répondant aux allégations contenues dans l’acte d’accusation dévoilé vendredi selon lesquelles les autorités auraient trouvé de l’argent liquide dans des enveloppes et des vêtements à son domicile, Menendez a déclaré que les fonds provenaient de son compte d’épargne personnel et ont apaisé la crainte de ses parents de voir confisquer les fonds de leur séjour à Cuba.

À Washington, où le Sénat américain est très divisé, certains collègues démocrates de Menendez n’ont pas appelé à sa démission, notamment le chef de la majorité Chuck Schumer, de New York, et le whip de la majorité Dick Durbin, de l’Illinois.

Menendez a cependant démissionné de son poste de président de l’influente commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré Schumer vendredi, lorsque l’acte d’accusation a été dévoilé.

Menendez a nié tout acte répréhensible dans le procès fédéral contre lui, sa femme et trois de leurs associés. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique la semaine dernière, il a accusé les procureurs d’avoir dénaturé « le travail normal d’un bureau du Congrès » et a déclaré qu’il ne permettrait pas que son travail au Sénat soit distrait par des « allégations sans fondement ». L’avocat de son épouse a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».

Lui et son épouse, Nadine Menendez, sont accusés d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars en espèces, de l’or et une voiture de luxe de la part d’un trio d’hommes d’affaires du New Jersey pour divers actes de corruption.

L’acte d’accusation indique que Menendez a utilisé son influence pour intervenir dans trois affaires pénales, a fait pression sur les régulateurs agricoles américains pour qu’ils protègent les intérêts commerciaux d’un associé et a utilisé sa position de président du Comité des relations étrangères pour influencer la politique américaine à l’égard de l’Égypte.

Les procureurs affirment qu’il a rencontré des responsables de l’armée et des services de renseignement égyptiens, qu’il a transmis des informations non publiques sur les employés de l’ambassade américaine au Caire et qu’il a écrit une lettre au nom de l’Égypte demandant à ses collègues du Sénat de suspendre une aide d’une valeur de 300 millions de dollars.

Les agents fédéraux qui ont perquisitionné son domicile en 2022 ont trouvé plus de 480 000 dollars en espèces dans des enveloppes et cachés dans des vêtements, des placards et un coffre-fort, ainsi que des lingots d’or d’une valeur de plus de 100 000 dollars, ont indiqué les procureurs. 70 000 $ supplémentaires ont été découverts dans le coffre-fort de sa femme, ont-ils indiqué.

Les dirigeants démocrates de l’État, notamment le gouverneur Phil Murphy, les présidents des partis de l’État et les dirigeants de l’Assemblée législative, ainsi que certains collègues de Menendez au Congrès, l’appellent à démissionner.

___

Catalini a rapporté de Trenton.

Deepti Hajela et Mike Catalini, Associated Press