Le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine annonce sa candidature pour un troisième mandat au Sénat

Le sénateur démocrate Tim Kaine de Virginie a annoncé vendredi qu’il briguerait un troisième mandat, étouffant les spéculations selon lesquelles l’ancien candidat à la vice-présidence pourrait prendre sa retraite et ouvrir son précieux siège au Sénat dans un cycle électoral difficile.

“Je suis un serviteur, j’aime Virginia, je suis fier de ce que j’ai fait, j’ai encore beaucoup à faire”, a déclaré Kaine, 64 ans, lors d’une conférence de presse dans la capitale de l’État, Richmond.

Il a fait cette annonce après avoir organisé une table ronde avec les dirigeants de la ville.

Kaine a régulièrement gravi les échelons politiques en Virginie pendant près de trois décennies, siégeant au conseil municipal de Richmond avant de devenir maire, puis lieutenant-gouverneur, gouverneur et enfin sénateur.

Il est entré sous les projecteurs nationaux en 2016 lorsque Hillary Clinton, alors candidate démocrate à la présidence, l’a choisi comme colistier. Après la défaite du billet Clinton-Kaine face à l’ancien président Donald Trump et son choix à la vice-présidence, Mike Pence, Kaine est retourné en Virginie, remportant un deuxième mandat au Sénat en 2018.

“Je suis heureux d’annoncer que je chercherai à être réélu en 2024 pour continuer à produire des résultats pour la Virginie. J’ai été honoré de servir les gens en tant que missionnaire, avocat des droits civiques et élu aux niveaux local, étatique et fédéral. J’aime le Commonwealth et ses citoyens et je veux continuer à être votre sénateur”, a déclaré Kaine dans un communiqué de presse.

L’annonce intervient alors que les démocrates pourraient être confrontés à une carte sénatoriale difficile en 2024, même après avoir largement dépassé les attentes lors des élections de mi-mandat de l’année dernière. Cela survient également dans une certaine incertitude quant à savoir si le président Joe Biden, qui à 80 ans est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, se présentera pour une réélection en 2024.

“Tim Kaine s’est avéré être un sénateur exemplaire qui continue de servir la Virginie et notre pays à maintes reprises”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., dans un communiqué à NBC News.

“Tim s’est battu sans relâche pour son pays d’origine et pour les familles de travailleurs et je suis convaincu que ses meilleures années sont encore à venir”, a déclaré Schumer.