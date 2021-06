CHUCK Schumer s’est excusé d’avoir qualifié les enfants handicapés de « retardés » lors d’une interview sur l’itinérance.

Le chef de la majorité au Sénat, 70 ans, a déclaré qu’il était « sincèrement désolé pour son utilisation d’un langage obsolète et blessant » après que le commentaire a suscité la fureur lundi.

Chuck Schumer s’est excusé d’avoir qualifié les enfants handicapés de « retardés » Crédit : oneNYCHAtv via Youtube

Le porte-parole de Schumer, Angelo Roefaro, a déclaré : « Pendant des décennies, le sénateur Schumer a été un ardent défenseur d’une politique éclairée et d’un financement intégral des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale.

« Il a utilisé un mot inapproprié et obsolète dans sa description d’un effort qu’il a soutenu et qui a été mené par l’AHRC pour construire un foyer de groupe dans son quartier de Brooklyn il y a des décennies pour fournir un logement et des services aux enfants ayant une déficience intellectuelle.

« Il est sincèrement désolé pour son utilisation d’un langage désuet et blessant. »

L’AHRC était auparavant connue sous le nom d’Association pour l’aide aux enfants arriérés avant d’abandonner ce titre.

Le chef de la majorité au Sénat, 70 ans, a déclaré qu’il était « sincèrement désolé pour son utilisation d’un langage obsolète et blessant » après que le commentaire a déclenché la fureur lundi Crédit : AFP

Barack Obama a signé une loi de 2010 qui a supprimé l’expression offensante « arriéré mental » des lois fédérales. New York a emboîté le pas en 2011.

Schumer a fait cette remarque dimanche lors d’une interview après avoir été interrogé sur la construction de logements sociaux.

Le démocrate a fait référence à son époque en tant que représentant de Brooklyn dans les années 1970.

Il a déclaré: « Je voulais construire quand j’étais membre de l’Assemblée, ils voulaient construire un lieu de vie collectif pour les enfants retardés.

« Tout le quartier était contre, ce sont des enfants sans abri. Ils avaient juste besoin d’aide. »

À la suite du commentaire, un utilisateur de Twitter a demandé : « Ummm… quoi ??? @chuckschumer, à quoi pensiez-vous ? »

Un autre a écrit : « Le parti de l’inclusion.

Un utilisateur de Twitter a suggéré que le commentaire reflétait « la façon dont les dem voient les enfants sans-abri et leurs familles ».

Un autre a déclaré: « Cela montre qui il est. »

Schumer parlait avec l’animatrice de oneNYCHAtv Saundrea qui lui a posé des questions sur l’opposition à un bâtiment pour aider les sans-abri Crédit : oneNYCHAtv via Youtube

Le législateur new-yorkais Schumer avait déjà parlé du financement des « services de santé mentale » et « de véritables conseils en santé mentale ».

Schumer parlait avec unNYCHAtv hôte Saundrea qui l’a interrogé sur l’opposition à un bâtiment pour aider les sans-abri.

Elle a déclaré: « Cette initiative hébergera en fait la population de sans-abri qui vit réellement dans nos rues. Nous les voyons tous les jours.

« Nous sommes sur le point de les héberger, et ils sont contre. C’est incroyable. »

Schumer a répondu: « Oui, je veux dire, j’ai trouvé ça toute ma carrière.

« Je voulais construire quand j’étais membre de l’Assemblée, ils voulaient construire un lieu de vie collectif pour les enfants retardés.

« Tout le quartier était contre, ce sont des enfants sans abri. Ils avaient juste besoin d’aide. »

Schumer avait parlé plus tôt du besoin de davantage de services de santé mentale.

Il a déclaré: « Et puis il y a un autre problème avec la crise des sans-abri, nous avons besoin de plus de services de santé mentale, beaucoup de sans-abri ont un, vous savez, ils ont le SSPT, parce qu’ils sont des anciens combattants ou quelque chose comme ça.

« Mais si vous aviez de vrais conseils en santé mentale, vous pourriez aussi faire du bien là-bas. »