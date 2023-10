Le sénateur de l’État du Dakota du Nord, sa femme et ses deux enfants tués dans un accident d’avion en Utah

BISMARCK, ND (AP) — Un sénateur de l’État du Dakota du Nord, sa femme et leurs deux jeunes enfants sont morts lorsque le petit avion dans lequel ils voyageaient s’est écrasé peu après une escale de ravitaillement en Utah, a déclaré lundi un leader du Sénat.

La mort de Doug Larsen a été confirmée lundi dans un courriel que le chef de la majorité républicaine au Sénat, David Hogue, a envoyé à ses collègues sénateurs et a été obtenu par l’Associated Press.

L’avion s’est écrasé dimanche soir peu après avoir décollé de l’aérodrome de Canyonlands, à environ 24 kilomètres au nord de la ville de loisirs du désert de Moab, selon un communiqué du département du shérif du Grand Comté publié sur Facebook. Le bureau du shérif a déclaré que le sénateur était le pilote et que les quatre personnes à bord de l’avion avaient été tuées.

« Le sénateur Doug Larsen, son épouse Amy et leurs deux jeunes enfants sont morts dans un accident d’avion hier soir dans l’Utah », a écrit Hogue dans son courrier électronique. «Ils rendaient visite à leur famille à Scottsdale et rentraient chez eux. Ils se sont arrêtés pour faire le plein dans l’Utah.

« Je ne sais pas où commence le deuil face à une telle tragédie, mais je pense que cela commence par des prières pour les grands-parents, le beau-fils survivant du sénateur Larsen et la famille élargie de Doug et Amy », a écrit Hogue. « Gardez votre famille proche aujourd’hui. »

Un bouquet de roses était drapé sur le bureau de Larsen dans la salle du Sénat, juste au-dessus de la plaque signalétique qui dit : « D. Larsen – District 34. »

Le crash de l’avion monomoteur Piper fait l’objet d’une enquête, a déclaré le National Transportation Safety Board dans un article sur X, le site de médias sociaux anciennement appelé Twitter.

Un porte-parole du NTSB a déclaré qu’un enquêteur du conseil d’administration devait arriver sur les lieux lundi « pour commencer à documenter la scène, examiner l’avion, demander des communications aériennes, des données radar, des bulletins météorologiques et essayer de contacter d’éventuels témoins ». En outre, l’enquêteur demandera les dossiers de maintenance de l’avion, ainsi que les dossiers médicaux et les antécédents de vol du pilote.

Les autorités n’ont pas révélé l’origine ni la destination finale de l’avion. Après avoir atterri à l’aéroport, les voyageurs ont pris une voiture pour se rendre à Moab avant de décoller dans l’avion ravitaillé, a déclaré le porte-parole du NTSB, Fabian Salazar, lors d’une conférence de presse à l’aéroport.

L’agence disposera d’un rapport préliminaire sur l’accident d’ici quelques semaines, suivi d’un rapport final dans un an ou un an et demi, a déclaré Salazar.

Larsen était un républicain élu pour la première fois au Sénat du Dakota du Nord en 2020. Son district comprend Mandan, la ville voisine de Bismarck à l’ouest, de l’autre côté du fleuve Missouri. Larsen a présidé un comité sénatorial chargé de traiter la législation sur l’industrie et les affaires. Lui et sa femme, Amy, étaient propriétaires d’une entreprise.

Larsen a servi 29 ans dans la Garde nationale militaire du Dakota du Nord. Il s’est mobilisé à deux reprises, en Irak de 2009 à 2010 et à Washington DC de 2013 à 2014, selon le bureau du gouverneur Doug Burgum. Il a reçu, entre autres distinctions, la Médaille du service méritoire, l’Étoile de bronze du service et l’insigne d’aviateur de l’armée.

Burgum a déclaré dans un communiqué que Larsen « était un père, un mari, un entraîneur, un entrepreneur, un homme d’affaires, un sénateur d’État et un lieutenant-colonel de la Garde nationale du Dakota du Nord qui s’est pleinement engagé dans chacun de ces rôles avec un sens inébranlable de l’honneur et du devoir. En tant que législateur, il était un ardent défenseur des droits individuels et des libertés qu’il défendait à travers son service militaire.

Le major-général Alan Dohrmann, adjudant général de la Garde nationale du Dakota du Nord, a déclaré : « Je ne peux pas penser à une perte plus tragique pour une famille, et la Garde nationale du Dakota du Nord présente ses condoléances à tous (les Larsens) amis et famille. Doug était un véritable patriote qui a consacré sa vie, tant en uniforme qu’en dehors, au service des autres. J’ai eu le grand plaisir de l’appeler frère d’armes.

Le sénateur républicain Scott Meyer, qui siégeait derrière Larsen au Sénat, se souvient de lui pour son sens de l’humour unique et sec, sa franchise sur les questions et sa passion pour l’aviation. Il se souvient d’un samedi après-midi dans la salle du Sénat où Larsen avait parlé avec ses collègues sénateurs pendant environ une heure au sujet de piloter des avions et de travailler sur sa licence de pilote privé.

« Il était passionné de vol. Il l’était vraiment », a déclaré Meyer.

Les Républicains de district nommeront un successeur pour remplir le reste du mandat de Larsen, jusqu’en novembre 2024. Son siège au Sénat sera en lice l’année prochaine. Les Républicains contrôlent l’Assemblée législative du Dakota du Nord avec une majorité qualifiée à la Chambre et au Sénat.

Moab est une communauté touristique d’environ 5 300 habitants située à proximité des parcs nationaux d’Arches et de Canyonlands.

___

Gruver a rapporté de Cheyenne, Wyoming.

Jack Dura et Mead Gruver, Associated Press