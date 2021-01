Ben Chafin, un sénateur républicain de l’État représentant le sud-ouest de la Virginie ces sept dernières années, est décédé vendredi des complications du COVID-19.

Le sénateur de l’État avait passé les deux semaines précédentes au VCU Medical Center de Richmond, en Virginie, où il avait été hospitalisé pour le virus mortel.

Son décès a été confirmé par son bureau, a rapporté la WJHL.

L’homme de 60 ans laisse derrière lui une femme et trois enfants adultes.

« Avec le décès du sénateur Ben Chafin, le sud-ouest de la Virginie a perdu un ardent défenseur – et nous avons tous perdu un homme bon », a déclaré le gouverneur Ralph Northam dans un communiqué.

«C’est une triste nouvelle de commencer une nouvelle année avec la perte d’un homme aimable et aimable. Puissions-nous tous nous réengager à prendre des mesures supplémentaires pour prendre soin les uns des autres.

Sur la photo: Chafin pose pour une photo avec le président Donald Trump lors d’une campagne

Le gouverneur Northam a également ordonné que le drapeau de l’État soit abaissé et hissé à mi-bâton en hommage à Chafin.

Chafin a été membre de la Virginia House of Delegates en 2013 avant de passer au Sénat de l’État l’année suivante.

Il a été réélu en 2019, la WJHL rapportant que Chafin avait remporté 64% des voix lors d’un décompte préliminaire, tandis que son adversaire, indépendant George McCall, n’avait remporté que 34% des voix.

Il a représenté un district qui englobe Bland, Buchanan, Dickenson, Russell, Tazewell et Pulaski County, ainsi que des parties d’autres comtés.

« Le sénateur Ben Chafin était un grand législateur ainsi qu’un ami », a tweeté le représentant Morgan Griffith, qui siège à la Chambre des représentants des États-Unis. « En tant que natif de SWVA, il se souciait profondément de ses habitants et était un ardent défenseur d’eux au Sénat de l’État. Ce bon et dévoué fonctionnaire me manquera. Mes prières vont à sa femme Lora et à sa famille.

Terry Gilgore, qui siège à la Chambre des délégués de Virginie, a adressé ses condoléances à la famille

Le représentant des États-Unis, Morgan Griffith, s’est également rendu sur Twitter en hommage à Ben Chafin

Le Virginia GOP a également tweeté ses condoléances à la famille Chafin

Chafin, qui a siégé au Sénat de l’État depuis 2014, laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants

«SWVA a perdu un vrai leader. Je suis vraiment désolé de perdre mon ami le sénateur Ben Chafin. Ben était un ardent défenseur de SWVA et un grand Virginien. Joignez-vous à moi pour élever la famille de Ben dans vos prières », a tweeté Terry Gilgore, qui siège à la Chambre des délégués de Virginie.

«La Virginie a perdu un grand homme, et nous, à l’Assemblée générale, avons perdu un bon ami du sénateur Ben Chafin. Nos prières sont avec sa famille », a tweeté le caucus républicain de Virginia House.

Avant de se lancer en politique, Chafin a travaillé à la fois comme avocat et agriculteur, le Bristol Herald Courier rapportant que Chafin a fondé le cabinet d’avocats Chafin en 1986.

Comme le reste du pays, la Virginie a connu une augmentation des cas de COVID-19 ces dernières semaines

Cette semaine, les États-Unis ont dépassé 20 millions de cas de coronavirus

Le ministère de la Santé de Virginie rapporte qu’il y a eu 358 755 cas de coronavirus dans l’État, dont près de 4000 nouveaux cas signalés le jour de l’An.

Jusqu’à présent, l’État a perdu 5 117 personnes à cause du virus.

La mort de Chafin survient quelques jours à peine après la mort du député élu de Louisiane Luke Letlow, après avoir passé dix jours à l’hôpital avec le virus.

Letlow, 41 ans, avait subi une intervention chirurgicale pour un caillot sanguin avant de subir une crise cardiaque et de mourir mardi, a-t-on révélé.

Le représentant élu de la Chambre républicaine de Louisiane était traité à Ochsner LSU Health à Shreveport, des semaines après avoir pris la parole lors des événements de la campagne du GOP devant des foules sans masque.

Sa mort a provoqué une onde de choc dans le gouvernement et dans le pays étant donné son âge et le fait qu’il n’avait aucun problème de santé sous-jacent, car il est devenu le premier élu fédéral à mourir du virus.

Les États-Unis ont maintenant dépassé les 20 millions de cas totaux de COVID-19, avec plus de 347000 succombant au virus.