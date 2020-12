La sénatrice de l’état de Virginie et candidate au poste de gouverneur Amanda Chase a ébouriffé des plumes en ligne après avoir suggéré au président d’invoquer la loi martiale, apparemment pour qu’un nouveau vote «équitable» puisse avoir lieu.

«Nous pouvons accepter des élections justes, mais tricher pour gagner; jamais. Ce n’est pas encore fini, » Chase a écrit dans un message Facebook mardi.

«Si reconnaissant, le président Trump a une colonne vertébrale et refuse de céder. Le président Trump devrait déclarer la loi martiale comme le recommande le général Flynn », elle a continué.

Chase, qui a soutenu les efforts de l’ancien avocat de la campagne Trump et de l’avocat Michael Flynn Sidney Powell pour contester les élections devant le tribunal, a écrit qu’elle s’était associée à Powell. «Pour exposer ce que moi et d’autres croyons être une fraude massive ici en Virginie.»

L’ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump, Flynn, qui a reçu une grâce complète du président fin novembre après trois ans d’enquête criminelle prolongée pour avoir prétendument menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables russes, est devenu l’un des pro-Trump les plus virulents. voix au lendemain des élections.

Sur les réseaux sociaux, Flynn a apparemment mis son poids derrière l’idée d’invoquer «Loi martiale limitée» pour les troupes de superviser une répétition des élections fédérales.

«La liberté ne s’agenouille jamais sauf pour Dieu», Flynn a tweeté le 1er décembre, ainsi qu’un communiqué de presse de la convention We The People, affiliée au Tea Party, exhortant Trump à faire exactement cela.

Tout en appelant Trump à solliciter l’aide de l’armée, Chase a apparemment encore quelques espoirs sur le Sénat à majorité républicaine qui s’oppose aux résultats du vote du Collège électoral qui a apparemment ouvert la voie à l’investiture éventuelle du challenger démocrate Joe Biden.

«Le 6 janvier sera un grand jour. Continuez à prier et gardez la foi » Chase a ajouté, se référant à la date à laquelle le Congrès doit se réunir pour valider le résultat. Ces espoirs, cependant, s’assombrissent de jour en jour, en particulier après que le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ait félicité Biden pour sa victoire aux élections mardi, et serait occupé à avertir ses compatriotes républicains de ne pas perturber le vote du 6 janvier.

L’appel de Chase a déclenché un bras de fer dans les commentaires. Alors que certains ont dénoncé Chase comme « Une honte » et « embarras » pour l’État, suggérant qu’elle devrait être démise de ses fonctions électives, d’autres se sont joints au sentiment. «Je pense que les commentaires moyens @ $$ devraient être laissés dans les esprits malades et ne pas être affichés ici. Elle a raison à 100% » on a écrit.

