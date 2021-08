Le sénateur de l’État de New York Biaggi, ancien assistant de Cuomo, a été témoin d’une enquête sur le harcèlement

La sénatrice de l’État de New York, Alessandra Biaggi, a déclaré mercredi qu’elle était l’un des témoins qui s’est entretenu avec l’équipe du procureur général de l’État à la tête de l’enquête sur le harcèlement sexuel contre le gouverneur Andrew Cuomo.

Biaggi, qui a déjà travaillé au bureau du gouverneur, a déclaré à CNBC qu’elle avait rencontré des enquêteurs en juillet à New York. Bien qu’elle n’ait pas fourni de détails sur ces conversations à CNBC, la législatrice a déclaré qu’en parlant avec les enquêteurs, elle avait réitéré une grande partie de ce qu’elle avait déjà expliqué publiquement sur ses expériences de travail pour Cuomo.

« J’ai été interviewé », a déclaré Biaggi à CNBC lorsqu’on lui a demandé si l’équipe du procureur général lui avait parlé, confirmant que la réunion avait eu lieu le mois dernier dans la Big Apple.

Biaggi a déclaré à CNBC que son entretien avec le bureau du procureur général pour l’enquête sur Cuomo prouvait que ceux qui examinaient le comportement présumé du gouverneur étaient extrêmement minutieux et ont retourné chaque pierre pour découvrir la vérité.

« Pourquoi cela compte aussi, c’est que l’une des choses que nous voyons en tant que téléspectateurs de la réponse du gouverneur est qu’il y a une tentative de saper la crédibilité du reportage », a déclaré Biaggi. « Il y a aussi une tentative maintenant de saper la crédibilité des témoins, à savoir les 11 femmes et plus particulièrement Charlotte Bennett. »

« Je pense qu’il est très important que vos lecteurs comprennent que l’enquête a été approfondie et qu’ensuite, lorsqu’il a été constaté qu’un témoin était crédible, c’était parce qu’il y avait des preuves corroborantes », a poursuivi Biaggi.

Biaggi a déjà décrit un environnement de travail toxique au sein du bureau du gouverneur. Depuis la parution du rapport, Biaggi a fait appel à Cuomo à l’un ou l’autre démissionner, et s’il ne le fait pas, à l’Assemblée de l’État de le destituer. Cuomo a continué de nier les actes répréhensibles.

« C’est une culture où les gens sont sans cesse réprimandés et criés », a déclaré Biaggi, un progressiste qui représente le 34e arrondissement de New York, dans un autre entrevue plus tôt cette année. « Il y a des tactiques d’intimidation qui se produisent si vous n’êtes pas considéré comme quelqu’un qui va simplement exécuter les ordres ou les commandes du gouverneur d’une manière qu’il juge peut-être appropriée, même si vous pensez que c’est contraire à l’éthique. »

Le rapport du procureur général de l’État de New York indique que Cuomo a harcelé sexuellement au moins 11 femmes et violé l’État ainsi que les lois fédérales. Les procureurs de Manhattan et de Westchester ont demandé mercredi au procureur général de New York, Letitia James, des preuves liées au rapport explosif de son bureau.

Le rapport lui-même ne nomme pas certains témoins mais note que l’équipe de James s’est entretenue avec des dizaines d’individus.

« Au cours de notre enquête, nous avons interrogé des dizaines de personnes, qui comprenaient des plaignants, des membres actuels et anciens de la Chambre exécutive, des soldats de l’État, d’autres employés de l’État et d’autres qui interagissaient régulièrement avec le gouverneur », indique le rapport.

Biaggi n’a pas exclu de se présenter au poste de gouverneur ou d’un autre officier supérieur, comme le lieutenant-gouverneur ou le contrôleur, bien qu’elle ait suggéré qu’elle attendait de voir ce qui s’était passé à côté de Cuomo avant de prendre une décision future. CNBC a rapporté le mois dernier qu’elle envisageait en privé un défi principal contre Cuomo.

« C’est une question raisonnable, mais ce que je vais vous dire, c’est que ce n’est absolument pas mon objectif car ce n’est pas fini. Même pas proche », a déclaré Biaggi lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de se présenter à un poste plus élevé, y compris celui de gouverneur.

« Jusqu’à ce que cette personne ne soit plus en poste, même en avoir une conversation n’est pas vraiment utile car le plus important que je puisse faire en ce moment, et aussi jusqu’à ce qu’il ne soit plus en poste, est de m’assurer qu’il n’est plus au pouvoir, à cause du mal qu’il cause », a déclaré Biaggi.

« Jusqu’à ce que cela soit fait, je pense que c’est là que nous devrions nous concentrer et tout le reste, jusque-là, est vraiment une distraction », a-t-elle ajouté.