Le sénateur de l’État de l’Idaho dit au candidat amérindien de « retourner d’où vous venez » lors d’un forum

KENDRICK, Idaho– Les tensions se sont accrues lors d’un forum bipartisan cette semaine après qu’une question du public sur la discrimination aurait conduit un sénateur de l’État de l’Idaho à dire avec colère à un candidat amérindien de « retourner d’où vous venez ».

Le sénateur républicain Dan Foreman a quitté l’événement peu de temps après l’explosion et a ensuite nié avoir fait des commentaires racistes dans une publication sur Facebook. Il n’a pas répondu à un message vocal de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Trish Carter-Goodheart, candidate démocrate au siège du district 6 et membre de la tribu Nez Percé, a déclaré que l’explosion l’avait secouée et l’avait amenée à réfléchir aux besoins de sécurité pour les futurs événements publics. Cela a également forcé des conversations difficiles avec ses deux jeunes enfants, Avery et Lavender, qui étaient présents.

« Avoir des conversations sur le racisme avec un enfant de 8 ans et un enfant de 5 ans n’est pas quelque chose à quoi moi et mon mari Dane étions préparés », a déclaré Carter-Goodheart vendredi. « Ils n’ont jamais vu un homme adulte s’effondrer comme ça. Ils avaient peur. J’avais peur.

L’événement a été organisé lundi soir par les membres du comité de circonscription démocrate et républicain de la petite ville de Kendrick, dans le nord de l’Idaho. Le Lewiston Tribune a rapporté. C’était pour les candidats à la Chambre et au Sénat du district local, y compris Foreman ; son adversaire démocrate, Julia Parker : la représentante républicaine Lori McCann ; et son adversaire démocrate, Carter-Goodheart.

Environ une heure après le début de l’événement, quelqu’un a posé une question sur un projet de loi d’État visant à lutter contre la discrimination. Les candidats disposaient chacun de deux minutes pour répondre, et lorsque ce fut le tour de Carter-Goodheart, elle repoussa les commentaires antérieurs suggérant que la discrimination n’était pas un problème majeur dans l’Idaho.

Elle a déclaré que les lois de l’État sur les crimes haineux étaient faibles et a noté que le groupe néo-nazi Aryan Nations avait fait du nord de l’Idaho son port d’attache pendant de nombreuses années. Elle a également parlé d’être la seule candidate à être une personne de couleur.

« J’ai souligné que ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas été personnellement victime de discrimination que cela n’arrive pas », a-t-elle déclaré. « J’étais en train de faire ma déclaration, puis il s’est levé de son siège et a dit : ‘J’en ai tellement marre de votre (juron) libéral. Pourquoi ne retournes-tu pas d’où tu viens ?’

La tribu Nez Percé vit sur le plateau du fleuve Columbia, dans le nord-ouest du Pacifique, depuis plus de 11 500 ans, y compris dans la zone où se trouve Kendrick. La limite nord de sa réserve, bien qu’elle ne représente qu’une petite fraction du territoire historique de la tribu, se trouve à moins de 16 kilomètres de la salle des anciens combattants des guerres étrangères où s’est tenu le forum.

« C’était comme un ralenti », a déclaré Carter-Goodheart. « Je me souviens juste d’avoir pensé : « Retourne d’où tu viens » ? C’est à quelques kilomètres de l’endroit où se déroule ce forum. Nous avons de véritables parcelles de terre qui sont louées à des fermes familiales à proximité.

Dans sa publication sur Facebook, Foreman a qualifié l’incident de « démonstration par excellence de harcèlement racial » et a déclaré que les participants démocrates avaient lancé des attaques personnelles et « ont proclamé l’Idaho comme un État raciste ».

« Eh bien, voici un flash d’information pour les gauchers. Il n’y a pas de racisme systémique en Amérique ou dans l’Idaho », a déclaré Foreman. « L’Idaho est un grand État – le meilleur de l’Union !

Il a ensuite ajouté une attaque contre les partisans du droit à l’avortement, en disant : « Et en outre, il est immoral et contraire à la loi de Dieu de tuer des bébés à naître dans l’utérus. Vous n’avez aucun droit de tuer un enfant à naître. Vos « droits reproductifs des femmes » autoproclamés n’existent pas. Il n’existe pas un tel ensemble de droits dans les constitutions des États ou fédérales. Et nous ne faisons pas de droits de créateurs dans l’Idaho.

Au cours de l’échange lors du forum, Parker et McCann ont tous deux déclaré : Foreman s’est levé et a crié après la réponse de Carter-Goodheart.

« Je me suis levé et j’ai fait face à (Foreman) et j’ai essayé de désamorcer ce qui se passait », a déclaré Parker.

McCann a déclaré que la description de l’incident par Carter-Goodheart correspondait à ses propres souvenirs.

« Sa déclaration est exacte », a déclaré McCann à la Tribune. « (Carter-Goodheart) s’est penché vers moi et m’a dit : ‘Où suis-je censé aller ?' »

L’événement s’est poursuivi pendant environ 20 minutes après le départ de Foreman. Carter-Goodheart a déclaré qu’elle s’était retrouvée à surveiller la seule porte, inquiète qu’il revienne, et que les candidates se sont vérifiées plus tard.

« J’apprécie vraiment cela chez les personnes qui se présentent, en particulier Lori McCann », a-t-elle déclaré. « Elle est mon aînée et je l’apprécie ainsi que son engagement envers notre communauté. Nous avons une grande différence dans nos valeurs et dans ce que nous voulons faire pour nos communautés, mais elle m’a surveillé et je l’ai surveillé, et c’était la bonne chose à faire.

D’autres forums de candidats sont prévus dans les semaines à venir, a déclaré Carter-Goodheart. Les organisateurs d’un prochain événement de la League of Women Voters ont envoyé un courrier électronique à Carter-Goodheart vendredi pour lui dire que la police serait là par mesure de précaution, a-t-elle déclaré, et le bureau du secrétaire d’État de l’Idaho a offert des conseils sur les mesures de sécurité que sa campagne peut financer.

« On nous a dit, vous savez, que ce n’est pas une mauvaise idée d’avoir recours à la sécurité », a-t-elle déclaré. « Et nous devons avoir des discussions honnêtes sur la race et la discrimination ainsi que sur les inégalités et disparités qui existent non seulement dans l’Idaho mais à travers le pays. »