Le sénateur de l’État affirme qu’une augmentation de la taxe de vente est nécessaire pour réduire les impôts fonciers de 40 %

LINCOLN — Pour réduire les impôts fonciers, les Nébraskans devront payer davantage de taxes de vente, a déclaré mercredi un sénateur clé de l’État.

La sénatrice d’État Lou Ann Linehan a déclaré qu’une augmentation de la taxe de vente de l’État allant jusqu’à 1 cent – ​​une hausse d’impôt qui ne démarre pas pour certains conservateurs et progressistes – est nécessaire si le gouverneur Jim Pillen veut atteindre son objectif de réduire les impôts fonciers en 40%.

“Je ne sais pas comment nous allons y arriver (sinon)”, a déclaré Linehan.

Le sénateur, qui dirige le comité législatif chargé des questions fiscales, s’est exprimé alors qu’un ensemble de projets de loi ont été présentés mercredi dans le cadre de l’objectif déclaré de Pillen d’allégement « transformateur » de l’impôt foncier.

Le paquet n’inclut pas l’idée tant attendue du gouverneur d’augmenter les taxes de vente de 2 cents – ce qui donnerait au Nebraska la taxe de vente d’État la plus élevée du pays, à 7,5 cents.

Au lieu de cela, un projet de loi présenté par Linehan augmenterait le taux de la taxe de vente de l’État – qui exclut les taxes de vente locales facturées par les villes – de 5,5 cents à 6,5 cents.

Cela pourrait représenter une hausse de moins de 1 cent

La sénatrice a déclaré qu’elle espérait que l’augmentation de 1 cent pourrait être réduite si d’autres idées génératrices de revenus généraient des fonds suffisants.

Ces propositions, présentées cette semaine, comprennent la suppression des exonérations fiscales sur les services juridiques, comptables et publicitaires destinés aux entreprises, l’augmentation des taxes sur les cigarettes et les produits de vapotage, la suppression d’une exonération fiscale sur les achats effectués par les centres de données et l’imposition de taxes sur les sodas désormais exonérés. boissons gazeuses, bonbons et services vétérinaires/toilettage pour animaux de compagnie.

Au moins un sénateur d’État a déclaré qu’une augmentation de la taxe de vente n’était pas pour lui une solution.

Le sénateur d’Omaha, John Fredrickson, a déclaré que les augmentations de la taxe de vente avaient un impact plus significatif sur les Nebraskans à faible revenu et sur la classe ouvrière et pourraient émousser les efforts de l’État pour attirer davantage de personnes sur le marché du travail, ce qui augmenterait les recettes fiscales.

« Les jeunes remarquent vraiment les taxes de vente », a déclaré Frederickson.

Un sénateur rural, Dave Murman de Glenvil, a déclaré qu’il préférerait voir les exonérations fiscales abrogées plutôt que de voir les taxes de vente augmentées.

“Pour réduire les impôts fonciers, qui sont parmi les pires du pays, nous devrons peut-être les réorienter vers les taxes de vente”, a déclaré Murman.

Plusieurs conservateurs, de l’ancien gouverneur Pete Ricketts au groupe Americans for Prosperity lié aux Koch Brothers, se sont opposés à l’augmentation d’un impôt pour en réduire un autre, qualifiant cela de transfert d’impôt.

Un groupe progressiste, l’OpenSky Policy Institute, a réitéré mercredi son opposition à l’augmentation des taxes de vente, la qualifiant de régressive, affirmant qu’elles affectent plus durement les Nebraskans à revenus faibles et moyens parce qu’ils ont moins de capacité à payer plus.

Une hausse de la taxe de vente placerait le Nebraska dans le top 10

Rebecca Firestone, directrice d’OpenSky, a déclaré qu’une augmentation de 1 cent du taux de taxe de vente de l’État classerait le Nebraska parmi les 10 taux les plus élevés parmi les États. À 6,5 cents, celui du Nebraska égalerait le Kansas au rang le plus élevé parmi ses États voisins, augmentant ainsi le prix des voitures et d’autres biens dont les jeunes familles ont besoin.

“Un système de revenus dans lequel chacun paie en fonction de ses capacités est essentiel pour créer des opportunités pour les Nebraskans au quotidien”, a déclaré Firestone. “Mais ce changement d’impôt cible la plus grande part de l’allégement de l’impôt foncier sur les plus grands propriétaires fonciers, dont beaucoup ne vivent même pas dans l’État.”

Linehan, qui en est à sa dernière année à l’Assemblée législative en raison de la limitation du nombre de mandats, a reculé sur ce point.

Elle a déclaré que les impôts fonciers sont l’impôt le plus régressif du Nebraska et que, puisque les taxes de vente ne sont pas facturées sur les achats de produits d’épicerie, le loyer, l’essence et les réparations automobiles, une augmentation de la taxe de vente n’aurait pas beaucoup d’impact sur les citoyens à faible revenu.

Si les Nébraskans constatent une diminution de 40 % de leurs impôts fonciers, a déclaré Linehan, ils accepteront une augmentation des taxes de vente et paieront des taxes sur davantage de services.

Les étapes précédentes n’ont pas fonctionné

Les impôts fonciers ont augmenté de 1,8 milliard de dollars au cours de la dernière décennie, a ajouté le sénateur, malgré plusieurs mesures prises par les législateurs des États pour réduire leur impact.

Elle a souligné que le Parlement a déjà réduit les impôts fonciers d’environ 20 % ces dernières années grâce à l’augmentation des crédits d’impôt accordés aux contribuables fonciers. Les 20 % restants seraient récupérés via de nouvelles recettes fiscales en taxant les boissons gazeuses et les bonbons, en supprimant les exonérations et en exploitant les réserves de liquidités inutilisées des agences d’État.

D’autres aspects du programme d’impôt foncier proposé par le gouverneur Pillen seront présentés ultérieurement, a déclaré Linehan, mentionnant son appel à un plafond « plus strict » des dépenses des districts scolaires de la maternelle à la 12e année et à « charger en début de période » les crédits d’impôt fournis par l’État.

Pillen devrait prononcer son discours sur l’état de l’État jeudi matin, dans lequel il exposera probablement ces propositions.