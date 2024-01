Le sénateur de Géorgie veut une enquête sur Fulton DA Fani Willis

“La multitude d’accusations entourant Mme Willis, allant des allégations de mauvaise conduite du procureur aux questions sur l’utilisation des fonds publics et aux accusations de relation non professionnelle, souligne l’urgence d’un examen approfondi et impartial”, a déclaré Dolezal dans un communiqué. « Nous avons le devoir envers le public d’assurer la transparence, la responsabilité et la préservation de l’intégrité de notre système judiciaire. »

La semaine dernière, un avocat de l’ex-épouse de Wade a produit certains relevés de carte de crédit de Wade montrant qu’il avait acheté des billets d’avion pour lui et Willis pour des voyages à San Francisco, Miami et Aruba en 2022 et 2023.

Un avocat du co-accusé de Trump, Mike Roman, a fait les allégations concernant Willis et Wade dans un dossier déposé au tribunal plus tôt ce mois-ci.

“Une telle relation, si elle était avérée, constituerait un conflit d’intérêts évident et une fraude pour les contribuables du comté de Fulton et de l’État de Géorgie”, a déclaré Dolezal. États de résolution.

Le sénateur d’État Colton Moore, un républicain de Trenton qui a réprimandé en septembre ses collègues pour ne pas avoir soutenu ses appels à une session législative extraordinaire pour enquêter sur Willis, a déclaré que ses prières avaient été exaucées.

“Nous avons une solution pour enquêter sur Fani Willis”, a-t-il déclaré. “Et si cela ne vous dérange pas de le dire à vos lecteurs : je vous l’avais bien dit.”

Le projet de loi est la dernière tentative des républicains du Sénat d’enquêter ou de discipliner Willis. Au cours de l’été, les sénateurs républicains ont créé un comité chargé d’enquêter sur la surpopulation, l’arriéré de dossiers et les conditions dangereuses à la prison du comté de Fulton – bien qu’ils aient déclaré que le sous-comité n’avait rien à voir avec la politique ou Willis.

Les opposants de Willis ont accusé le procureur de concentrer trop d’attention sur l’enquête Trump au lieu de faire passer les affaires pénales par des audiences initiales qui pourraient atténuer la surpopulation de la prison.

L’année dernière, les législateurs ont créé une commission de qualification des procureurs chargée de sanctionner les procureurs. La loi a été contestée devant les tribunaux et la Cour suprême de l’État a déclaré qu’elle avait de « sérieux doutes » quant à sa capacité constitutionnelle à approuver les règles de la commission, une étape requise par la loi.

Des efforts menés par les républicains ont été déployés à l’échelle nationale pour exercer davantage de contrôle sur les procureurs libéraux qu’ils accusent de négliger leurs fonctions parce qu’ils refusent d’appliquer des infractions mineures en matière de drogue, des restrictions anti-avortement et une répression plus sévère de la criminalité.

La bataille autour de la commission est surveillée de près, en partie parce que les alliés de Trump souhaitent utiliser la nouvelle loi pour punir Willis pour avoir porté plainte contre l’ancien président pour ingérence électorale. et plus d’une douzaine d’autres.

Lundi, le Comité judiciaire non civil de la Chambre a adopté une loi supprimant la directive selon laquelle la Cour suprême réviserait les règles de la commission dans l’espoir de faire avancer le comité.