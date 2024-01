Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, un possible choix de vice-président, est fiancé

“En tant que gars plutôt introverti et calme, devoir avoir une conversation sur les fiançailles est un peu, vous savez, inconfortable d’une certaine manière, mais c’est la chose la plus excitante que je ferai de ma vie en plus de faire Jésus mon Seigneur », a déclaré Scott dans une interview dimanche.

“J’ai été très patient et priant, et je suis vraiment excité et quelque peu nerveux, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir trouvé l’âme sœur et quelqu’un qui partage les mêmes intérêts, passions et objectifs que moi. faire », a-t-il déclaré.