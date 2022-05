Le sénateur Cruz fustige Larry Fink pour les votes des actionnaires «réveillés» sur le climat

Mais le sénateur a également pris pour cible Fink, dont la société est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, et d’autres PDG, qui, selon lui, se sont éloignés de l’augmentation des bénéfices pour les actionnaires pour prendre position sur des questions sociales comme le changement climatique pour s’attirer les faveurs des riches libéraux. .

Cruz a invoqué à plusieurs reprises mardi ce qu’il a appelé le soutien de Fink à l’ESG – questions environnementales, sociales et de gouvernance – lors de divers votes d’actionnaires.

“Est-ce que Wall Street porte également une part de responsabilité ? Absolument”, a déclaré Cruz, faisant référence au prix moyen de l’essence sans plomb ordinaire dépassant 4,59 dollars le gallon.

“Il y a un supplément Larry Fink, chaque fois que vous faites le plein, vous pouvez remercier Larry pour la pression ESG massive et inappropriée”, a déclaré Cruz.

Il a déclaré plus tard : “Ce que fait Larry Fink est sans précédent, dans la montée de l’ESG.”

“Et je pense qu’il y a un vrai problème avec les gens qui investissent, qui votent des actions de fonds investis passivement”, a déclaré Cruz, faisant référence aux fonds qui investissent dans des sociétés appartenant à divers indices boursiers.

“Larry Fink n’utilise pas son propre argent pour voter en tant qu’actionnaire”, a déclaré Cruz. “Ce que fait Larry Fink, c’est prendre vos parts et mes parts et [those of] des millions de petites vieilles dames qui ont investi dans des fonds, et il agrège cette énorme quantité de capital et il a décidé de voter pour ne pas maximiser leurs rendements, car apparemment son obligation fiduciaire envers les clients n’est pas une priorité absolue. Il vote plutôt sur sa politique.”

Cruz a déclaré que Fink avait “décidé qu’il était plus le bienvenu au” New York Country Club “quand il entre et s’est opposé au pétrole et au gaz même si cela réduit les rendements des comptes qu’il gère, et même si cela détruit des emplois, aide l’Amérique ennemis et blesser l’Amérique.”

Il a déclaré que les gestionnaires de fonds qui votent sur les questions des actionnaires en fonction de leurs intérêts politiques plutôt que des investisseurs ont besoin d’un examen plus approfondi.

“Ce n’est pas du capitalisme, c’est abuser du marché”, a déclaré le sénateur.

Un porte-parole de BlackRock, interrogé sur les commentaires de Cruz, a déclaré dans un e-mail : “Le seul objectif qui motive le vote par procuration de BlackRock est les intérêts économiques à long terme des millions de personnes dont nous gérons l’argent.”

“Et nous pensons que les clients devraient également avoir la possibilité de choisir eux-mêmes la manière dont leurs votes par procuration sont exprimés”, a déclaré le porte-parole. “Nous menons l’industrie en offrant un choix de vote par procuration.”

“Aujourd’hui, près de la moitié de nos actifs indiciels sous gestion – y compris les fonds de pension desservant plus de 60 millions de personnes – peuvent choisir la manière dont leurs votes par procuration sont exprimés”, a-t-il déclaré.

“Bien qu’il s’agisse d’une première dans l’industrie, nous ne le considérons que comme un début”, a-t-il déclaré. “Nous recherchons des solutions technologiques et réglementaires pour élargir le choix de vote pour encore plus de clients. L’investissement indiciel a été le moteur de la démocratisation de l’investissement pour des millions d’Américains, avec un coût moindre et un plus grand choix. Nous nous engageons également à démocratiser le vote par procuration.”

En janvier, dans sa lettre annuelle aux PDG, Fink écrivait : « Le capitalisme des parties prenantes n’est pas une question de politique. Ce n’est pas un programme social ou idéologique. Il n’est pas « réveillé ». “

“C’est le capitalisme, motivé par des relations mutuellement bénéfiques entre vous et les employés, clients, fournisseurs et communautés sur lesquels votre entreprise s’appuie pour prospérer. C’est le pouvoir du capitalisme”, a écrit Fink.